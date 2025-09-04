الصفقة تعزز أسطول "الإمارات للشحن الجوي" وترسخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز لوجستي عالمي

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 4 سبتمبر 2025: وقّع بنك الإمارات دبي الوطني، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، اتفاقية تمويل طائرتين بقيمة 350 مليون دولار أمريكي مع طيران الإمارات. ويدعم هذا التسهيل التمويلي تسلم الناقلة طائرتي شحن من طراز بوينج 777-200LRF طويلة المدى، ويدعم استراتيجية "الإمارات للشحن الجوي" الرامية لتوسيع أسطولها ونموه، ويعزز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية العالمية.

وتشكل هذه الصفقة المهمة أول شراكة تمويلية مخصصة لطائرات الشحن بأسلوب الرهن العقاري بين بنك الإمارات دبي الوطني وطيران الإمارات، والتي تم تأمينها بعد عملية تنافسية، وتأتي امتداداً للشراكة طويلة الأمد القائمة بين المؤسستين الكبيرتين. وتُؤكد الصفقة أيضاً على خبرة قسم الطيران في البنك وقدرته على تقديم حلول تمويلية خاصة وواسعة النطاق لقطاع الطيران. كما تعكس الصفقة التزام بنك الإمارات دبي الوطني المستمر بالأولويات الاستراتيجية الوطنية ومساهمته في جهود التنويع الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتؤكد هذه الصفقة البارزة على استراتيجية بنك الإمارات دبي الوطني الشاملة الرامية لدعم تطوير البنية التحتية الحيوية في دولة الإمارات العربية المتحدة وتعميق شراكته طويلة الأمد مع طيران الإمارات، بما يسهم في تعزيز حركة تدفقات التجارة عبر آسيا وأوروبا وأفريقيا والأمريكتين من خلال الممر الجوي الاستراتيجي لدبي.

وبالنسبة لطيران الإمارات، تُمثل هذه الصفقة المرة الأولى التي تستخدم فيها هيكلاً تمويلاً مباشراً للطائرات بأسلوب يشبه الرهن العقاري، دون الحاجة إلى إنشاء شركة خارجية تقليدية ذات غرض خاص، مما يوضح التحول الاستراتيجي للناقلة نحو تبني أساليب تمويل أكثر مرونة وانسيابية. كما تعزز الصفقة مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كشريك مالي رئيسي في قطاع الطيران، وبما يوسع خبرته في تمويل الطائرات، ودعم كبرى الشركات الإماراتية.

وفي هذا السياق، قال أحمد القاسم، رئيس الخدمات المصرفية للأعمال في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: "يعكس هذا التمويل المهم لطيران الإمارات التزام بنك الإمارات دبي الوطني المتواصل بدعم القطاعات المحورية التي تسهم في تحقيق الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي شراكتنا طويلة الأمد مع طيران الإمارات، الشركة الرائدة في هذا القطاع، ثمرة لقدراتنا المتخصصة في تقديم حلول تمويل مرنة لعملائنا في قطاع الطيران. ويسعدنا إتمام هذه الصفقة، والمساهمة في الوقت نفسه في تعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية."

ومن جانبه، قال مايكل دورسام، رئيس المالية وخدمات المجموعة في مجموعة الإمارات: "تتمتع طيران الإمارات بسجل تمويلي قوي وقدرة على الوصول إلى مجموعة واسعة من مصادر التمويل، ونحن حريصون على تطوير أساليب مبتكرة لاستراتيجيتنا التمويلية على المدى الطويل. وتمثل هذه الصفقة المهمة مع بنك الإمارات دبي الوطني أول تمويل لنا بضمان طائرة مع البنك، بما يؤكد على علاقتنا الراسخة، وثقتنا في أدائنا المالي القوي ونموذج أعمالنا المربح. يتيح هذا الحل المبسط والفعّال تحكماً تشغيلياً أكبر طيلة فترة التمويل. ولا شك أن شراكتنا مع بنك الإمارات دبي الوطني تُرسي سابقة فريدة للبناء عليها في التعاون مستقبلاً، وتعكس كيف يُمكن للحلول المخصصة لغرض التمويل أن تدعم بفعالية توسيع أسطولنا. كما تدعم في الوقت نفسه مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33" من خلال تعزيز وزيادة سعة الناقلة وشبكة وجهاتها، بما يدعم حركة التجارة، والميزة التنافسية لدبي على الساحة العالمية."

نبذة عن بنك الإمارات دبي الوطني

يعد "بنك الإمارات دبي الوطني" المدرج في "سوق دبي المالي" بالرمز (Emirates NBD) مجموعة مصرفية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، يتمتع بحضور في 13 دولة ويقدم خدماته لأكثر من 9 ملايين عميل نشط. وكما في 30 يونيو 2025 بلغ مجموع أصوله 1.086 تريليون درهم (يعادل تقريباً 295.7 مليار دولار أمريكي). وتزاول المجموعة نشاطها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والهند وتركيا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة والمملكة المتحدة والنمسا وألمانيا وروسيا والبحرين ولديها مكاتب تمثيلية في الصين وإندونيسيا من خلال شبكة فروعها التي تضم 826 فرعاً إضافة إلى 4,555 جهاز صراف آلي وجهاز إيداع فوري. وبنك الإمارات دبي الوطني هو العلامة التجارية الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتبلغ قيمة العلامة 4.54 مليار دولار أمريكي.

تقدم مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني خدماتها للعملاء من الأفراد والشركات والجهات الحكومية والمؤسسات وتساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية من خلال توفير باقة من المنتجات والخدمات المصرفية، بما في ذلك الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والأعمال المصرفية المؤسساتية والإسلامية والاستثمارية والخاصة وإدارة الأصول والأسواق العالمية والخزينة وعمليات الوساطة. وتعتبر المجموعة مساهماً رئيسياً في الصناعة المصرفية الرقمية على المستوى العالمي، من خلال تنفيذ أكثر من 97% من المعاملات المالية والطلبات خارج فروعه. وتمتلك المجموعةLiv ، البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، لديه ما يقارب نصف مليون عميل ولا يزال البنك الأسرع نمواً في المنطقة.

يساهم بنك الإمارات دبي الوطني في بناء مستقبل مستدام من خلال التزامه الدائم في المشاركة ودعم مبادرات التطوير والتنمية المستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الرفاهية المالية ودمج أصحاب الهمم. ويلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بدعم عام الاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وإلى جانب كونه الشريك المصرفي الرئيسي لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28)؛ فقد كان البنك سبّاقاً لدعم مبادرة "دبي تبادر" للاستدامة، وهي مبادرة تم إطلاقها على مستوى الإمارة بهدف تقليل استخدام عبوات مياه الشرب البلاستيكية التي تستخدم لمرة واحدة.

نبذة عن طيران الإمارات

تُعد طيران الإمارات أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، حيث تربط بين الشركات والمسافرين عبر شبكة واسعة تضم أكثر من 150 وجهة في أكثر من 80 دولة وإقليم من خلال مركزها الرئيس في دبي. وتُشغّل طيران الإمارات أكبر أسطول في العالم من طائرات البوينج 777 والإيرباص A380، وقد بدأت مؤخراً بتسيير طائرات الإيرباص A350، لتوفر مقصورات فسيحة وتجهيزات مميزة على متن أسطولها.

وبفضل فريق عملها متعدد الثقافات، تلبي طيران الإمارات احتياجات قاعدة عملائها العالمية من خلال تقديم خدمات استثنائية ومنتجات عالمية المستوى، وقد حصدت تقدير العملاء لتميز خدماتها الرائدة على الأرض وفي الأجواء. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: emirates.com

