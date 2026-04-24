حازت "علي بابا كلاود" التابعة لمجموعة "علي بابا"، مجدداً على لقب أكبر مزود لخدمات البنية التحتية السحابية من حيث الإيرادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث ارتفعت حصتها السوقية الإقليمية إلى 22.5% في عام 2025، مقارنة بـ 20.8% في عام 2024. وتأتي هذه النتائج من أحدث تقرير لشركة غارتنر بعنوان "حصة السوق: خدمات البنية التحتية السحابية عالميًا لعام 2025"، الصادر في 10 أبريل 2026.

وتعكس ريادة "علي بابا كلاود" المستمرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ استثمار الشركة المتواصل في البنية التحتية المحسّنة للذكاء الاصطناعي والتزامها بتلبية احتياجات الشركات المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المنطقة. ويؤكد النمو السنوي في حصة "علي بابا كلاود" ثقة العملاء في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشركتهم السحابية المفضلة.

الرسوم البيانية من إعداد علي بابا استنادًا إلى بحث غارتنر. المصدر: غارتنر، حصة السوق: خدمات البنية التحتية السحابية عالميًا لعام 2025، 10 أبريل 2026.

وقال الدكتور لي فيفي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في علي بابا كلاود: "يمثل نمو حصتنا السوقية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والعالم دليلاً على قوة استراتيجيتنا السحابية القائمة على الذكاء الاصطناعي والبرمجيات الوكيلة، وتركيزنا المستمر على تحقيق أفضل النتائج لعملائنا. وإذ تتحدث العديد من الشركات عن البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وتقديم النماذج، والبنية الوكيلة، تظهر الأرقام أن العملاء في هذه المنطقة يتخذون خيارات حقيقية، ويختارون علي بابا كلاود. وهذا الالتزام والثقة هما ثمرة سنوات من بناء القدرات قبل نشوء الطلب".

وقد كان حضور "علي بابا كلاود" ملحوظًا بشكل خاص في العديد من الأسواق الرئيسية؛ فقد حافظت الشركة على ريادتها في السوق من حيث الإيرادات في البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ، بينما احتلت المركز الثاني في ماليزيا. وفي إندونيسيا، صعدت "علي بابا" إلى المركز الثاني في تصنيفات السوق. كما صعدت إلى المركز الثالث في سنغافورة، لتصبح الشركة الوحيدة بين الشركات العالمية الرائدة التي حققت نموًا سنويًا ثلاثي الأرقام، وهو إنجاز مهم يبرز تسارع نمو الشركة في أحد أكثر أسواق الحوسبة السحابية تنافسية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وأما على الصعيد العالمي، فقد حافظت "علي بابا" على مكانتها كرابع أكبر مزود لخدمات البنية التحتية السحابية من حيث الإيرادات في عام 2025، حيث ارتفعت حصتها السوقية العالمية إلى 7.7%، مقارنة بـ 7.2% في عام 2024.

ووفقاً لتقرير غارتنر، "شهدت سوق خدمات البنية التحتية السحابية نمواً متسارعاً في عام 2025، مضيفًا 45 مليار دولار أمريكي إلى الإيرادات، ومسجلًا معدل نمو بلغ 24.3%. وبتجاوزها لعام 2024، أصبحت أحمال عمل الذكاء الاصطناعي المصدر الرئيسي للطلب الجديد، حيث حقق مزودو خدمات الحوسبة السحابية العملاقة والحديثة زيادات في الإيرادات بمليارات الدولارات بفضل البنية التحتية المحسّنة للذكاء الاصطناعي وزيادة كثافة الاستخدام الناتجة عن الاستهلاك المستمر أثناء التشغيل".

ويشير التقرير أيضًا إلى أن "تجزئة بنى الذكاء الاصطناعي، وكثافة البيانات، والمتطلبات التنظيمية عززت مكانة خدمات البنية التحتية السحابية كطبقة موحدة لسهولة النقل والتنسيق، بينما أسهمت العروض السيادية والمتوافقة مع القطاعات في توسيع السوق المستهدفة لتشمل ما هو أبعد من شركات الحوسبة السحابية العملاقة العالمية".

ويستند الأداء القوي لـ "علي بابا كلاود" إلى استراتيجيتها في تعزيز النمو من خلال الذكاء الاصطناعي، حيث استثمرت الشركة بشكل كبير في البنية التحتية المحسّنة للذكاء الاصطناعي لدعم نشر أحمال عمل الذكاء الاصطناعي واسعة النطاق في مختلف القطاعات، وذلك من خلال 78 مركز بيانات في آسيا. ومن خلال تزويد المؤسسات بقدرات الحوسبة والتخزين والشبكات والأمان اللازمة للذكاء الاصطناعي في الإنتاج، إلى جانب مجموعة شاملة من نماذج وأدوات الذكاء الاصطناعي، ترسّخ "علي بابا كلاود" مكانتها كمنصة سحابية مفضّلة لعصر الذكاء الاصطناعي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والأسواق العالمية.

نبذة عن علي بابا كلاود

علي بابا كلاود (https://www.alibabacloud.com/) شركة رائدة عالمياً في مجال خدمات الذكاء الاصطناعي الشاملة، وتقدم حلولاً ذكية فائقة التطور مع شبكة حوسبة سحابية عالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، كما توفر خدمات ذكاء اصطناعي سهلة الاستخدام من قبل المطورين في مختلف أنحاء العالم. وأمّا Qwen والمعروفة باللغة الصينية باسم Tongyi Qianwen فهي باقة من نماذج الذكاء الاصطناعي التي طورتها علي بابا وتتضمن لغات واسعة الانتشار. وتم في العام 2023 طرح نماذج Qwen المفتوحة النطاق للمرة الأولى، وهي متاحة حالياً أمام المطورين في العالم عبر "هاغينغ فيس" HuggingFace و"موديل سكوب" ModelScope.

