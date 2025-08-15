أهم المؤشرات الرئيسية:

حققت نمواً قدره 76% في صافي الأرباح ليصل إلى 22.7 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بـ 12.9 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2024

ارتفعت صافي نتائج أعمال التأمين بنسبة 93% من 5.7 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024 إلى 11.07 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2025

زادت نسبة الملاءة المالية بمستوى قياسي لتصل إلى 170% في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ 143% في نهاية عام 2024

(دبي، الإمارات العربية المتحدة) - أعلنت شركة الاتحاد للتأمين، الشركة الرائدة في تقديم حلول تأمين مبتكرة تُركز على خدمة العملاء للأفراد والمؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم عن تحقيق زيادة غير مسبوقة في صافي الأرباح تبلغ 76% للنصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

ويعود هذا الارتفاع الملحوظ في صافي أرباح النصف الأول من عام 2025، والذي بلغ 22.7 مليون درهم إماراتي بعد الضريبة، إلى النتائج الممتازة للإكتتاب بالاضافة الى خفض التكاليف و زيادة إيرادات الاستثمار. كما أرتفعت صافي نتائج أعمال التأمين بنسبة 93% لتصل إلى 11.07 مليون درهم إماراتي في النصف الأول من عام 2025 مقارنة بـ 5.7 مليون درهم إماراتي في نفس الفترة من عام 2024.

بلغت نسبة ملاءة الشركة مستوى قياسيّاً غير مسبوق بلغ 170% مقارنةً بـ 143% في نهاية عام 2024. كما أنها تتجاوز باستمرار المتطلبات التنظيمية مما يؤكد استقرار الشركة المالي وقدرتها على الصمود في مواجهة مختلف التحديات. وتعكس مستويات السيولة المرتفعة قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها ودعم العمليات الجارية بسلاسة.

يقول السيد رامز أبو زيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للتأمين: "إننا فخورون بنتائجنا المالية القوية والتي تعكس فعالية وكفاءة ضوابطنا الداخلية القوية وإجراءاتنا المتقدمة في إدارة المخاطر و يعزز هذا الأداء ثقة عملائنا ويدعم شراكاتنا في إعادة التأمين".

نبذة عن شركة "الإتحاد للتأمين"

تأسست شركة الاتّحاد للتأمين في عام 1998 ويبلغ رأس المال المدفوع الحالي 230 مليون درهم إماراتي.هي شركة مرخّصة من هيئة التأمين بالامارات ومُدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية ويوجد المكتب الرئيسي للشركة في إمارة دبي.

وتوفر الشركة طيفاً واسعاً من منتجات التأمين الفردية والتجارية لعملائها في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط عموماً.

