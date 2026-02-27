أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، المصنف "A1" من قِبَل وكالة موديز و"A" من قِبَل وكالة فيتش، أنه قد أصدر بنجاح صكوكاً غير مضمونة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي باستحقاق 5 سنوات وبمعدل ربح 4.402%، أي ما يعادل 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وقد جاء السعر النهائي ضمن النطاق المقبول للقيمة العادلة بالنسبة للمصرف بعد انخفاض وقدره 35 نقطة أساس عن السعر المبدئي المتوقع البالغ 115 نقطة أساس. والجدير بالذكر أن هذا الإصدار هو الأول من نوعه لبنك قطري في عام 2026. ويُعدّ أدنى معدل ربح يحققه بنك خليجي على صكوك غير مضمونة لمدة خمس سنوات خلال الإثني عشر شهراً الماضية.

وعقب الإعلان عن الصفقة صباح الأربعاء عقد المصرف سلسلة من الاجتماعات الهاتفية مع مستثمرين من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وقد شجعت ردود الفعل الإيجابية الأولية على فتح باب الاكتتاب في اليوم التالي، صباح الخميس، بالتزامن مع افتتاح أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتسارع الطلب بشكل ملحوظ حيث بلغ حجم الاكتتاب ذروته عند 1.7 مليار دولار أمريكي وهذا ما يمثل زيادة قدرها 2.3 ضِعف المعروض. و هذا الإكتتاب يُصنف من ضمن أقوى طلبات الإكتتاب في الصكوك الصادرة حديثاً. وقد مكّنَت قوة وجودة إهتمام المستثمرين المصرف من تعديل السعر بشكل حاسم في جولة واحدة ليُغلق عند 80 نقطة أساس فوق سعر سندات الخزانة الأمريكية. وقد استقطب الإصدار قاعدة مستثمرين متنوعة من المستثمرين الدوليين والتي تضم بنوكاً و بنوكاً إستثمارية ومديري أصول ومؤسسات رسمية من مختلف الأسواق العالمية.

وعلّق السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف قائلاً: "إن إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بنجاح يؤكد على عمق ثقة المستثمرين العالميين في إقتصاد دولة قطر القوي والمستقر وسياساتها الداعمة للاستثمار إلى جانب استراتيجية المصرف وقوته المالية والأداء المنضبط. إن الطلب القوي وسعر الإصدار الناتج يعكس تقدير السوق لنموذج أعمالنا المرن وأدائنا المتميز على امتداد مختلف الفترات المالية. وتساهم هذه الصفقة في تنويع قاعدة مصادر التمويل لدينا إضافة إلى تعزيز السيولة ووضع المصرف في موقع يمكّنه من مواصلة دعم النمو الاقتصادي في دولة قطر مع تحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة".

وستحصل الصكوك على تصنيف A من وكالة فيتش وسيتم إدراجها في السوق الدولية للأوراق المالية التابعة لبورصة لندن. وقد تولى إدارة الاكتتاب كل من: بنك أبوظبي الإسلامي، وبنك ABC، وسيتي بنك، وبنك دبي الإسلامي، وبنك دخان وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وشركة بيت التمويل الكويتي كابيتال وبنك المشرق ومجموعة MUFG المالية و كيوإنفست وشركة كيو ان بي كابيتال QNB Capital، وبنك ستاندرد تشارترد والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبنك وربة.

-انتهى-

#بياناتشركات