الكويت، عقدت طيران الجزيرة اليوم مؤتمرها الصحفي الثاني لاستعراض تطورات عملياتها في ظل استمرار إغلاق مطار الكويت الدولي لليوم الثالث والأربعين على التوالي، حيث جددت الشركة خلال المؤتمر التزامها بخدمة المجتمع الكويتي والحفاظ على ربط الكويت بالعالم، مؤكدة جاهزيتها التامة لاستئناف عملياتها من مبنى ركابها T5 فور صدور الموافقات الرسمية وتعليمات الهيئة العامة للطيران المدني الكويتي.

مرونة تشغيلية على نطاق واسع

وفي كلمته الافتتاحية، استعرض الرئيس التنفيذي لطيران الجزيرة، باراثان باسوباثي، المرونة في حجم الاستجابة السريعة التي نفذتها الشركة، قائلاً: "على الرغم من إغلاق مطار الكويت الدولي لمدة 43 يوماً، تمكنت طيران الجزيرة من إعادة نشر عملياتها بمرونة وكفاءة عالية. وحتى اليوم، قمنا بنقل 73,655 مسافراً عبر خمسة مراكز تشغيلية تشمل القيصومة والدمام وجدة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية إلى جانب العاصمة المصرية القاهرة."

وأضاف: "ولا يسعنا في هذا المقام إلا أن نتقدم بخالص الشكر والتقدير للهيئة العامة للطيران المدني السعودي والهيئة العامة للطيران المدني ووزارتي الداخلية والصحة جهودهم في حماية شعب الكويت وتمكيننا من مواصلة ربط الكويت بالعالم."

توسع تشغيلي وتجربة سفر محسنة

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية في طيران الجزيرة، ناصر العبيد، تفاصيل التوسع السلس للعمليات إلى القاعة 8 في أرض المعارض في منطقة مشرف، مشيراً إلى أن الشركة قامت باستئجار مساحة تبلغ 2,500 متر مربع وتم تجهيزها بكافة المرافق اللازمة لضمان راحة المسافرين.

وقال: "بفضل الجهات الحكومية المعنية، تمكنا من تقليص مدة الرحلة من 17 ساعة إلى 11.5 ساعة خلال الفترة الماضية، مما انعكس إيجاباً على تجربة المسافرين."

أبرز المؤشرات التشغيلية:

تسيير 2,300 رحلة

توفير 400,000 مقعد

الربط مع 27 مدينة في 10 دول

استهداف الوصول إلى 37 مدينة

وأضاف باسوباثي: "نقوم حالياً بتسيير ما يصل إلى 20 رحلة يومياً من مشرف، ونخطط لزيادة العدد قريباً إلى 26 رحلة. كما تتيح لنا بنيتنا التشغيلية من رفع هذا العدد إلى 40 رحلة يومياً من هذا الموقع."

دعم الكوادر العاملة واستمرارية الشحن

وبيّن مدير المشاريع والبنية التحتية في طيران الجزيرة، ضاري عبدالمحسن العواد، حصول طيران الجزيرة على موافقات جديدة لتوسيع حركة نقل المسافرين. وقال: "بات بإمكان المسافرين من حاملي تأشيرات عمل كويتية سارية السفر عبر السعودية من خلال مطاري الدمام والقيصومة، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو استعادة تنقل القوى العاملة."

وفيما يتعلق بعمليات الشحن، شدّد باسوباثي على استمرار دعم الشركة للسوق المحلي، قائلاً: "نواصل دعم سلاسل الإمداد في الكويت بشكل نشط من خلال نقل السلع الأساسية، بما فيها المنتجات الطازجة والدواجن، لضمان تلبية احتياجات السوق خلال هذه الظروف الاستثنائية."

التوسع استعداداً لفترة الذروة

وحول الخطط المستقبلية، أكد باسوباثي جاهزية الشركة للتوسّع السريع قائلاً: "نستعد للوصول إلى ما يصل إلى 60% من طاقتنا التشغيلية بحلول الشهر المقبل. ومع اقتراب شهر مايو الذي يشهد عادة ذروة في الطلب مع حلول موسم الحج، نحن في موقع قوي لتلبيته."

وأشار إلى:

تمركز 14 طائرة في الدمام.

طيران الجزيرة أصبحت أكبر مشغل حالياً في مطار الدمام.

نشر 450 موظفاً لدعم العمليات.

تشغيل 90% من الأسطول و90% من الطواقم.



وأضاف: "نحن نقوم بكل هذا من أجل الكويت، وفرقنا في الخطوط الأمامية ملتزمة بالكامل بدعم مجتمعنا مع الحفاظ على أعلى معايير السلامة."

الجاهزية للعودة

وحول استئناف العمليات من مطار الكويت الدولي، شدّد العبيد على التزام طيران الجزيرة التام بتوجيهات الحكومة الكويتية وقال: "نحن ملتزمون بالكامل بتوجيهات الحكومة، وبينما ستكون العودة تدريجية، فإن طيران الجزيرة جاهزة لإعادة نشر مواردها فوراً وإعادة ربط الكويت بشبكتها، بما في ذلك وجهات جديدة عند الحاجة."

واختتم من جهته باسوباثي المؤتمر بالتأكيد على مبدأ راسخ لدى الشركة، قائلاً: "في قطاع الطيران، لدينا سياسة واحدة لا نساوم عليه: السلامة أولاً في كل ما نقوم به. وجميع قراراتنا تنطلق من معايير السلامة، والامتثال التنظيمي، والطلب الفعلي، وهو ما قمنا به منذ البداية حيث أطلقنا رحلات إلى تسع وجهات خلال سبعة أيام فقط من استئناف عملياتنا، ومن ثم توسعنا إلى 17 وجهة خلال عشرة أيام، واليوم نخدم 27 مدينة فينا نشغيل رحلاتنا بكامل طاقتها. وسنواصل التزامنا بخدمة مجتمعنا بقدر المستطاع."

