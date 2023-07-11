سجلت "تعليم" نمواً قوياً في الأرباح بنسبة ٣٠٫٣٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٧٠٩٫٢ مليون درهم، مع نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ٢٥٫٦٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٢٦٧٫١مليون درهم ؛

ارتفع صافي الربح بنسبة ٣٤٫٩٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١٩٩٫٨ مليون درهم، مدفوعاً بزيادة عمليات التسجيل (أكثر من ٣٦٫٢٪ على أساس سنوي) وارتفاع صافي دخل التمويل من عائدات الاكتتاب غير الموزعة ؛

استمرار التقدم القوي في تنفيذ استراتيجية الخمس سنوات، بما في ذلك الإعلان عن افتتاح مدرسة دبي البريطانية في جميرا في سبتمبر ٢٠٢٤، بسعة تصل إلى ١٫٩٠٠طالب؛

أعلنت الشركة عن زيادة متوقعة في متوسط الرسوم الدراسية بنسبة ٢٫٨٪ في المدارس المتميزة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٤ لتعزيز تقديم الخدمات التعليمية عالية الجودة؛

تم تعيين صانع السوق و مزود سيولة، مما يؤكد التزام "تعليم" تجاه المساهمين الحاليين من خلال تحسين قابلية تداول وسيولة أسهمها؛

سيتم تطبيق ضريبة الشركات على "تعليم" ابتداءً من ١ سبتمبر ٢٠٢٣؛

دبي، الإمارات العربية المتحدة : أعلنت اليوم تعليم القابضة ش.م.ع ("تعليم" أو "الشركة")، إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمدرجة في سوق دبي المالي ("DFM") (مدرجة بالرمز: TAALEEM؛ رقم التعريف الدولي للأوراق المالية: AEE01136T220)، اليوم عن نتائجها المالية لفترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ مايو ٢٠٢٣ .

وتعليقاً على هذه النتائج، قال السيد خالد الطاير، رئيس مجلس إدارة "تعليم": "يعكس أداؤنا المتميز خلال فترة التسعة أشهر التزامنا بتوفير أعلى مستويات جودة التعليم بأسعار مناسبة، مع التركيز على مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا للخمس سنوات القادمة. ويُعزى نجاحنا الكبير إلى استثماراتنا الضخمة في الكفاءات المتميزة والخدمات التعليمية والبنية التحتية للمدارس. ونتوقع أن تواصل الشركة الحفاظ على مسار النمو القوي مع افتتاح حوالي أربع مدارس متميزة جديدة خلال السنوات القادمة وتعزيز نطاق مبادرات شراكتنا مع القطاعين الحكومي والخاص". من جانبه، قال السيد آلان ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة "تعليم": "يسرني الإعلان عن النتائج المالية القوية لشركة تعليم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ مايو ٢٠٢٣، مع نمو الإيرادات بنسبة ٣٠٫٣٪ على أساس سنوي وزيادة الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ٢٥٫٦٪ على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق . تعكس هذه النتائج القوية تفاني والتزام فريقنا في تقديم تعليم عالي الجودة، ويتضح ذلك من خلال العدد القياسي للطلاب المسجلين الذي بلغ ٢٨٫٥٦٣ طالباً للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٣ ، ما يؤكد جودة خدماتنا وقدرتنا على جذب أفضل المواهب والاحتفاظ بها وتقديم أرقى مستويات التعليم. ولا نزال ملتزمين بتنفيذ استراتيجيتنا للخمس سنوات القادمة، مع تأسيس مدرسة دبي البريطانية في جميرا التي تم الإعلان عنها مؤخراً، وهي مدرسة جديدة مقرها دبي بسعة ١٫٩٠٠ طالبآ، ومن المقرر افتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٤".

حققت "تعليم" نمواً تشغيلياً قوياً مع تحسين استخدام الأصول في مدارسها المتميزة خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ مايو ٢٠٢٣.

سجلت "تعليم" نمواً كبيراً خلال الفترة المذكورة في أعداد الطلاب المسجلين وتحسين استخدام الأصول. وارتفعت معدلات الالتحاق بنسبة ٣٦٫٢٪ على أساس سنوي، لتصل إلى ٢٨٫٥٦٣ طالباً، ما يعكس الطلب القوي على الخدمات التعليمية التي تقدمها الشركة. ونتيجة لذلك شهدت مدارس "تعليم" المتميزة تحسناً في استخدام الأصول، مما أدى إلى تقليل الفجوة بين السعة الحقيقية وأعداد الطلاب بنسبة ٢٤٫٢٪ على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.

وواصلت الشركة إحراز تقدم في توسيع نطاق أعمال برامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص للمدارس الحكومية، مع انخفاض كبير في الفجوة بين السعة الحقيقية وأعداد الطلاب بنسبة ٣٨٫١٪ على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق.

نمو الإيرادات بنسبة ٣٠٫٣٪ على أساس سنوي لتصل إلى ٧٠٩٫٢ مليون درهم خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ مايو ٢٠٢٣ .

كانت زيادة الإيرادات مدفوعة بشكل رئيسي بالنجاح في تقليل فجوة استخدام أصول المجموعة وزيادة عدد المدارس الجديدة في محفظة المدارس المتميزة، وتوسيع نطاق برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وشهدت الإيرادات على أساس المثل بالمثل نمواً قوياً بنسبة ١٣٫٨ ٪ على أساس سنوي، لتصل إلى ٦١٧٫٩ مليون درهم، مما يعكس الأداء التشغيلي القوي لشركة "تعليم". تستثني نتائج على أساس المثل بالمثل، الاستحواذ على مدرسة جبل علي، والمدارس المضافة مؤخراً عبر الشراكات الحكومية، مثل مدارس دبي ند الشبا، وأربع مدارس تابعة لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وثلاث مدارس تابعة لمدارس الشراكات التعليمية في أبوظبي. نمو الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة ٢٥٫٦٪ على أساس سنوي مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، لتصل إلى ٢٦٧٫١ مليون درهم، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع معدلات التسجيل وزيادة الكفاءة التشغيلية. تحسن هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركة بنسبة ١٫٣٪ على أساس سنوي مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى ٤٠٫٤٪ ما يعكس تركيز "تعليم" القوي على تعزيز الكفاءة التشغيلية. ارتفع صافي الربح بنسبة ٣٤٫٩٪ على أساس سنوي ليصل إلى ١٩٩٫٨مليون درهم، مع نمو ربحية السهم بنسبة ١٠٫٢٪ خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في ٣١ مايو ٢٠٢٣ . بلغ هامش صافي ربح الشركة ٢٨٫٢٪ مقارنة مع ٢٧٫٢٪ في العام السابق ، مما يدل على تحسن بنسبة +١٫٠٪ على أساس سنوي. كما بلغ هامش صافي الربح على أساس المثل بالمثل ٣٠٫٤٪ مقارنة بــــ ٢٨٫٠٪ في العام السابق وهو تحسن ملحوظ بنسبة + ٢٫٤٪ على أساس سنوي. الجدير بالزكر ان المحرك الأساسي لنمو صافي الربح هو التركيز القوي لمحفظة المدارس المميزة بشكل أساسي على ارتفاع معدلات التسجيل وزيادة الكفاءة التشغيلية بهم.

انخفاض كبير في صافي الدين ليصل إلى (٥٤٥٫٧ مليون درهم) في ٣١ مايو ٢٠٢٣.

يعود السبب في هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى المركز النقدي القوي للشركة والذي يتجاوز مركز الاقتراض المصرفي. وجاء الانخفاض في القروض المصرفية بمقدار ١٥٦٫٨ مليون درهم بعد السداد المبكر لبعض الديون، والتي تم تعويضها جزئياً عن طريق القروض الجديدة التي تم الحصول عليها خلال الفترة لتمويل مشاريع التنمية الجديدة.

في ٣١ مايو ٢٠٢٣ ، بلغ صافي الديون المعدلة لشركة "تعليم" ١٨٠٫٣ مليون درهم، بعد استثناء وديعة الاكتتاب العام الأولي، مقارنة بـ ١٠٤٫٤مليون درهم في أغسطس ٢٠٢٢. وتركز الشركة على ضمان اتباع هيكل رأس مال فعّال ومرن وعلى مواءمة هيكل رأس المال مع أهدافها الاستراتيجية.

تحقيق استراتيجيتنا للنمو ستواصل "تعليم" خلال الفترات التالية التركيز على تنفيذ استراتيجيتها للخمس سنوات القادمة والتي تشمل تقليل الفجوة بين السعة الحقيقية وأعداد الطلاب في محفظة مدارسها المتميزة، وزيادة الأعداد في المدارس الحالية الجديدة، وتطوير أربع مدارس جديدة في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة واغتنام أي فرصة مناسبة من الناحية المالية ومن المنظور التعليمي. وتشمل الإنجازات الرئيسية قصيرة المدى الانتهاء من بناء مدرسة دبي البريطانية في جميرا، والتي سيتم افتتاحها في سبتمبر 2024، وبدء بناء المدرسة الرابعة من مدارس دبي البريطانية، والمقرر افتتاحها في سبتمبر ٢٠٢٥. بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الشركة أيضاً عن زيادة متوقعة في متوسط الرسوم الدراسية بنسبة ٢٫٨٪ في المدارس المتميزة للعام المالي ٢٠٢٣/٢٤، وذلك لتعزيز تقديم خدمات تعليمية عالية الجودة.



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نبذة عن "تعليم القابضة"

تُعد "تعليم" (المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز: TAALEEM) إحدى أكبر مقدمي الخدمات التعليمية المتميزة من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية في دولة الإمارات العربية المتحدة، مع محفظة تتضمن ٢٦ مدرسة، منها ١٠ مدارس خاصة متميزة مملوكة ومدارة، بما في ذلك منشأة خاصة لتعليم الأطفال في السنوات المبكرة (تقدم الخدمات التعليمية من مرحلة الروضة إلى المرحلة التأسيسية الثانية من التعليم)، إضافة إلى إدارة ١٦ مدرسة ضمن برنامج الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وتضم مدارس المجموعة أكثر من ٢٨٫٥٠٠ طالب مع هيئة تدريس تتكون مما يزيد عن ١٫٧٢١ معلماً.

بث مباشر لمناقشة نتائج التسعة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٣

سيتم تقديم نتائج "تعليم القابضة ش.م.ع" المالية للتسعة أشهر الأولى من السنة المالية ٢٠٢٣ في تمام الساعة ٣:٠٠ عصراً ولغاية الساعة ٤:٠٠ عصراً بتوقيت دبي وستكون متوفرة للمساهمين عبر البث المباشر يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023. للتسجيل لحضور البث المباشر، يرجى الضغط هنا