القاهرة:أعلنت شركة ينوس، التابعة لمجموعة كرْم القابضة عن توقيع اتفاقية تمويل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بقيمة 70 مليون جنيه مصري مع بنك مصر، وذلك لتمويل توسعات مشروع Cairo 3A، في خطوة تعكس ثقة المؤسسات المصرفية في نموذج أعمال كرْم واستدامة مشروعاتها ليصبح اجمالي تمويل المشروع من بنك مصر بمبلغ 154 مليون جنيه مصري.



يأتي هذا التمويل لدعم التوسعات الجديدة بالمشروع، ليسهم في تعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المستدامة وضمان استمرارية العمليات بكفاءة عالية، خاصة في المشروعات الحيوية ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة.



ويمثل مشروع Cairo 3A إحدى المبادرات الاستراتيجية لتوفير الطاقة خارج الشبكة القومية لخدمة قطاع الدواجن، حيث توفر حلول طاقة متكاملة وموثوقة تدعم الأنشطة التشغيلية على نطاق واسع، في مناطق بعيدة عن البنية التحتية التقليدية لشبكات الكهرباء. ويعتمد المشروع على نموذج توليد هجين يجمع بين الطاقة الشمسية، وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، ومولدات الكهرباء التقليدية المعتمدة على الوقود.



وأكدت كرْم أن هذا التمويل يمثل محطة مهمة في مسار التوسع، ويعكس قوة الشراكة مع القطاع المصرفي المصري، كما يعزز قدرة الشركة على تنفيذ مشروعاتها وفق أعلى معايير الكفاءة والاستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر للتحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وقدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى في مشروع Cairo 3A بدأت في ٢٠٢٠ بقدرة تعاقدية 3 ميجا فولت أمبير إلى جانب 2.5 ميجاوات طاقة شمسية، ومع توسع المزرعة زادت المنظومة تدريجيًا. ومن المتوقع أن تصل المرحلة الثانية المقرر اكتمالها في عام ٢٠٢٦ إلى إجمالي 5.5 ميجا فولت أمبي، فيما تصل قدرة الطاقة الشمسية إلى قدرة 4.5 ميجاوات بنسبة زيادة 83% عن المرحلة الأولى.

