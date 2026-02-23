دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي عن إطلاق النسخة السابعة من مبادرتها الإنسانية "أبطال رمضان" التي تنظمها بالتعاون مع تطبيق "طلبات الإمارات" وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، بهدف ترسيخ قيم التضامن والعطاء بين أفراد المجتمع، وتشجيعهم على المساهمة في دعم العمل الإنساني. وتشكل المبادرة جزءاً من التزام هيئة دبي للثقافة بدعم حملة "رمضان في دبي" التي تندرج تحت موسم "الوُلفة"، الهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية والاحتفاء بالمناسبات المجتمعية والثقافية الإماراتية، بما يسهم في إحياء الموروث الثقافي المحلي وإبراز القيم الإماراتية الأصيلة، وترسيخ مكانة دبي مدينة عالمية تعزز مفاهيم التسامح والتعايش واحترام الثقافات.

وتسعى "دبي للثقافة" من خلال "أبطال رمضان"، التي ترفع شعار "احتفالاً بروح العطاء"، إلى مساندة الأسر المتعففة والمحتاجين على مستوى الدولة، عبر حث كافة فئات المجتمع على التبرع بوجبات الإفطار، وطرود المير الرمضاني، وكسوة العيد، والصدقة من خلال استخدامهم لـ "جمعية أبطال رمضان الافتراضية" على تطبيق "طلبات الإمارات"، ليتم إيصالها بالتنسيق مع طواقم هيئة الهلال الأحمر الإماراتي إلى المستفيدين منها بشكل آمن وسريع، ما يسهم في تعزيز قيم العطاء والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع، وهو ما ينسجم مع التزامات الهيئة بمسؤوليتها المجتمعية.

وأكد صالح البريكي، مدير إدارة الاتصال المؤسسي والتسويق في "دبي للثقافة"، أهمية مبادرة "أبطال رمضان" ودورها في إحداث تأثير إيجابي في مجالات العمل الخيري، وتشجيع أفراد المجتمع على دعم المشاريع الخيرية والمبادرات الإنسانية التي تجسد قيم المجتمع الإماراتي وتعكس ثقافته الأصيلة. وقال: "تواصل "دبي للثقافة" من خلال "أبطال رمضان"، تأكيد التزامها بأولوياتها القطاعية ومسؤولياتها الهادفة إلى الاستثمار في الإنسان ورفع مستوى جودة حياته، وتعزيز التماسك الأسري والترابط المجتمعي، عبر دعم الأسر المتعففة والمحتاجين وتلبية متطلباتهم على مدار أيام الشهر الكريم، ما يسهم في إبراز جوهر دبي وما تتميز به من بيئة إيجابية وملهمة تتسم بالتسامح والانفتاح". وأوضح أن المبادرة تمكنت عبر السنوات الماضية من تحقيق نجاح لافت بفضل اتساع نطاقها وقدرتها على الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع، معرباً عن اعتزاز الهيئة بشراكتها مع "طلبات الإمارات" وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، التي تمثل نموذجاً للعمل المؤسسي المتكامل، وتعكس دورهما في دعم المبادرة وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الإنساني.

وقالت سيمونيدا سوبوتيك، نائب الرئيس والمدير العام لدى طلبات الإمارات: "يعد العطاء جزءاً لا يتجزأ من منظومة قيم طلبات، ويسعدنا إطلاق النسخة السابعة من حملة "إفطار الأبطال" هذا العام بالتزامن مع موسم الوُلفة. ويجسّد هذا الانجاز شراكتنا الراسخة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، وتعاوننا المتواصل مع شريكنا الخيري الموثوق هيئة الهلال الأحمر الإماراتي. ومن خلال تسخير تقنايتنا للخير، نُيسّر على أفراد المجتمع التبرع عبر تطبيق طلبات خلال شهر رمضان وطوال العام، بكل سهولةٍ وأمان."

