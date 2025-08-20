الكويت: أعلن كل من الشركة الخليجية للتأمين التكافلي ش.م.ك.م بصفته المُصدر، والمركز المالي الكويتي "المركز" ش.م.ك.ع. بصفته مدير الإصدار ووكيل الاكتتاب، في بيان مشترك عن الانتهاء بنجاح من عملية زيادة رأس مال الشركة الخليجية للتأمين التكافلي بقيمة إجمالية بلغت 7 مليون دينار كويتي، وذلك من خلال إصدار 70,286,789 سهم عادي بسعر طرح بلغ 100 فلس كويتي للسهم، بما شكل 70% من إجمالي رأس مال الشركة المصدر والمدفوع. وقد تم ذلك عبر الطرح الخاص للمستثمرين المؤهلين للاكتتاب، وامتدت فترة الاكتتاب من 10 يونيو إلى 24 يونيو الجاري.

وعبر السيد مبارك عثمان العيار، الرئيس التنفيذي للشركة الخليجية للتأمين التكافلي عن سعادته بنجاح عملية الاكتتاب، والتي تعكس ثقة المساهمين في جودة وأداء الشركة، وأشاد بالحرفية المهنية التي تمت بها إدارة الاكتتاب من قبل "المركز"، قائلاً: "لقد استوفت عملية الاكتتاب كافة الإجراءات التنظيمية اللازمة لإصدار الأسهم. وستوجه عائدات زيادة رأس المال نحو تعزيز معدل هامش الملاءة المالية للشركة وفقاً للمتطلبات التنظيمية والرقابية النافذة. كما ستسهم في تنفيذ استراتيجية الشركة التوسعية والأغراض العامة لها، ومواصلة تنفيذ خططها وتعزيز مكانتها في قطاع التأمين التكافلي محلياً وإقليمياً. ونثمن الدور الفاعل لكل من وحدة تنظيم التأمين – وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة في إنجاح عملية زيادة رأس المال. كما نشكر فريق "المركز" على إدارة عملية الاكتتاب بكل مهنية وحرفية وتنسيق متكامل في جميع مراحل عملية الاكتتاب."

وفي تعليقٍ له بهذه المناسبة، قال السيد علي حسن خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز": "نفتخر في "المركز" بلعب دور محوري في نجاح عملية الاكتتاب كمدير إصدار ووكيل اكتتاب، الأمر الذي يجسد التزامنا المستمر بدعم عملائنا في أهدافهم الاستراتيجية التنموية. ولقد سخرنا خبراتنا الواسعة في قطاع أسواق المال وفرق عملنا ذات الكفاءة العالية لضمان تنفيذ عملية الاكتتاب وفق أعلى المعايير المهنية والتنظيمية. ونشكر الشركة الخليجية للتأمين التكافلي على ثقتها القيّمة في قدرات "المركز" في إدارة عملية الاكتتاب لزيادة رأس المال، حيث يعكس هذا الإنجاز قوة شراكتنا، ويعزز من مكانتنا كشريك موثوق في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية."

نبذة عن الشركة الخليجية للتأمين التكافلي

تأسست الشركة الخليجية للتأمين التكافلي ش.م.ك.م. كشركة مساهمة كويتية مقفلة في 6 سبتمبر 2004. استحوذت شركة الخليج للتأمين وإعادة التأمين على حصة الاغلبية بالشركة في عام 2020، وقد ساهم الاستحواذ فى تطوير الشركة وأصبحت تنتمى إلى مجموعة الخليج للتأمين، حيث غيرت الشركة علامتها التجارية إلى الخليج للتأمين – تكافل لتصبح بذلك هى ذراع التأمين التكافلى لمجموعة الخليج للتأمين بدولة الكويت. كما تحافظ مجموعة الخليج للتأمين على الانتشار الواسع فى منطقة الخليج العربي، حيث تعود ملكية المجموعة إلى شركة فيرفاكس فاينانشال هولدينج المحدودة (شركة قابضة عالمية للخدمات المالية).

وتقدم الشركة الخليجية للتأمين التكافلي مجموعة متكاملة من منتجات التأمين التكافلي والتي تشمل تأمين الحريق، والحوادث العامة، وتأمين السفر والتأمين الهندسى، والتأمين البحري والطيران، وتأمين السيارات والتأمين الجماعي على الحياة، والتأمين الطبي وكذلك التأمين على الحيوانات الأليفه بما يتوافق جميعها مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.56 مليار دينار كويتي (5.11 مليار دولار أمريكي) كما في 30 يونيو 2025 وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

