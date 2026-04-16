سامي العتيبي: المشروع يتميز بموقع استراتيجي يعزز قيمته الاستثمارية في غرب القاهرة

طه حليم: «ويسترا» يُقام على 11 فدانًا ويضم 17 عمارة مع تخصيص أكثر من 80% للمسطحات الخضراء

أحمد عبد الظاهر: «كاستوريا» تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها عبر ضخ استثمارات في مشروعات سكنية وتجارية وسياحية

في إطار استراتيجيتها لاقتناص الفرص الاستثمارية في المناطق الواعدة والتوسع بمحفظة مشروعاتها، أعلنت شركة كاستوريا للتطوير العقاري إطلاق مشروعها «ويسترا» بمنطقة حدائق أكتوبر، باستثمارات ضخمة تُقدَّر بنحو 7 مليارات جنيه، بالتزامن مع تصاعد الطلب على المجتمعات السكنية المتكاملة، وخاصة في مناطق غرب القاهرة التي أصبحت من أبرز محاور الطلب خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي إطلاق المشروع ضمن استراتيجية تستهدف بناء محفظة مشروعات متكاملة في غرب القاهرة، في ظل ما تشهده المنطقة من طفرة عمرانية وتطور ملحوظ في البنية التحتية، إلى جانب تنامي الإقبال على المجتمعات السكنية التي تجمع بين جودة الحياة وتكامل الخدمات.

وتعد «كاستوريا» من الشركات الواعدة في القطاع العقاري، حيث تنطلق برؤية حديثة ترتكز على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة قائمة على تخطيط مدروس واختيار مواقع استراتيجية بعناية.

وفي هذا السياق، قال محمد شحات، عضو مجلس الإدارة، إن الشركة تتبنى نموذجًا استثماريًا قائمًا على تطوير أصول عقارية ذات قيمة مضافة، وليس مجرد تنفيذ مشروعات تقليدية، موضحًا أن اختيار موقع مشروع «ويسترا» جاء بعد دراسة دقيقة لمؤشرات الطلب وسلوك العملاء ومعدلات النمو في غرب القاهرة.

وأضاف أن المشروع يستهدف تقديم مجتمع سكني يحقق التوازن بين جودة المعيشة والعائد الاستثماري، مشيرًا إلى أن إطلاق «ويسترا» يأتي ضمن خطة توسعية طموحة تشمل تطوير عدد من المشروعات خلال الفترة المقبلة، بما يعزز من حضور الشركة في السوق ويؤكد رؤيتها طويلة الأجل.

من جانبه، قال سامي العتيبي، عضو مجلس الإدارة، إن المشروع يتمتع بموقع استراتيجي متميز في قلب حدائق أكتوبر، حيث يقع على بُعد 800 متر من طريق الواحات، وعلى محور رئيسي وممشى سياحي يربط بين أهم شرايين المنطقة، بما يضمن سهولة الحركة والتنقل.

وأوضح أن المشروع يقع بالقرب من عدد من المعالم الحيوية، منها مدينة الشيخ زايد، ومول مصر، ووصلة دهشور، إلى جانب مطار سفنكس الدولي والمتحف المصري الكبير، فضلًا عن قربه من عدد من الجامعات الكبرى مثل جامعة زويل، وجامعة 6 أكتوبر، وMSA، وMUST، بالإضافة إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب.

وأكد أن هذا الموقع يعزز من القيمة الاستثمارية للمشروع، خاصة في ظل النمو العمراني المتسارع بمدينة السادس من أكتوبر، والتي أصبحت من أبرز المناطق الجاذبة للاستثمار العقاري، بما يدعم استدامة الطلب ويعزز فرص تحقيق عوائد مستقرة على المدى الطويل.

وأشار إلى التزام الشركة بتبني نهج قائم على الاستدامة والتطوير المستمر، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويسهم في دعم خطط التنمية العمرانية.

وفي السياق ذاته، قال طه حليم، عضو مجلس الإدارة، إن المشروع يعتمد على تخطيط معماري متطور ومعايير تنفيذ دقيقة، بالتعاون مع شركة ECB للتصميمات والاستشارات الهندسية وإدارة المشروعات، والتي تعد من بيوت الخبرة الهندسية في السوق المصري.

وأضاف أن التعاون مع ECB يعكس مستوى عالٍ من الاحترافية، خاصة في ظل امتلاكها سجلًا قويًا في تصميم وإدارة مشروعات كبرى داخل مصر وخارجها، بما يضمن تطبيق أعلى معايير الجودة وفق أحدث الاتجاهات العالمية.

وأوضح أن المشروع يقام على مساحة 11 فدانًا، بكثافة سكنية منخفضة تضم 17 عمارة فقط، مع تخصيص أكثر من 80% من المساحة للمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، بما يعزز الخصوصية ويوفر بيئة سكنية هادئة.

وأشار إلى أن التصميم يراعي توفير إطلالات مفتوحة لمعظم الوحدات، إلى جانب تخصيص منطقة ترفيهية على مساحة فدان كامل، تم تصميمها بمنسوب منخفض بنحو 3 أمتار عن الكتلة السكنية، بما يحقق التوازن بين سهولة الحركة والحفاظ على الخصوصية.

من جانبه، قال أحمد عبد الظاهر، عضو مجلس الإدارة، إن الشركة تعتمد على هيكل تمويلي قوي، ويأتي المشروع ضمن حزمة مشروعات تستهدف الشركة إطلاقها في غرب القاهرة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن «كاستوريا» تسعى إلى توسيع نطاق أعمالها عبر ضخ استثمارات في مشروعات سكنية وتجارية وسياحية، مستفيدة من زيادة الطلب على العقار المصري، بما يدعم النمو الاستثماري ويتماشى مع توجهات التنمية الشاملة.

ويضم مشروع «ويسترا» مجموعة متكاملة من الخدمات، تشمل منطقة ترفيهية على مساحة فدان، ومولًا تجاريًا، وClubhouse، وحمامات سباحة، إلى جانب مناطق ترفيهية متنوعة، بما يوفر مجتمعًا سكنيًا متكاملًا.

كما يضم المشروع وحدات بمساحات متنوعة تبدأ من 81 مترًا وحتى 212 مترًا، بتقسيمات تبدأ من غرفة واحدة حتى 4 غرف، مع توفير مصعدين بانوراما لكل مبنى وجراجات خاصة، بما يلبي احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

ويقدم المشروع نموذجًا متكاملًا يجمع بين الموقع الاستراتيجي والتخطيط العمراني المدروس، ما يعزز من جاذبيته كفرصة قوية للسكن والاستثمار في واحدة من أسرع مناطق غرب القاهرة نموًا.

«ويسترا».. مجتمع سكني جديد يعيد تعريف الحياة في غرب القاهرة

«ويسترا».. مجتمع سكني جديد يعيد تعريف الحياة في غرب القاهرة

«ويسترا».. مجتمع سكني جديد يعيد تعريف الحياة في غرب القاهرة

-انتهى-

