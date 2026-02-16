مملكة البحرين : شهد بنك السلام في عام 2025 إنجازات نوعية تؤكد مكانته كأحد أسرع المؤسسات المالية نموًا في المنطقة، حيث حصل البنك على جائزة أفضل بنك تجزئة في مملكة البحرين لعام 2025 ضمن جوائز Euromoney للتميّز، وهي من أكثر الجوائز تنافسية على مستوى القطاع المالي العالمي. ومع تنافس أكثر من ألف مؤسسة مالية سنويًا على هذه الجائزة، يعكس هذا الإنجاز التزام بنك السلام الاستراتيجي بإعادة تعريف تجربة الخدمات المصرفية للأفراد من خلال القدرات الرقمية المتقدمة والخدمات المرتكزة على الزبائن ونموذج تشغيلي مستقبلي.

وتكمن أهمية هذه الجائزة في تأكيدها على التقدم الكبير الذي حققه البنك في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، حيث نجح بنك السلام في بناء منظومة مصرفية متكاملة ومبتكرة تتميز بحلول رقمية متطورة وخيارات تمويل متنوعة ومجموعة موسعة من البطاقات الائتمانية المتميزة المصممة لإثراء التجربة المالية اليومية للزبائن. ساهمت هذه المبادرات مجتمعة في ترسيخ مكانة البنك باعتباره أسرع البنوك نموًا وأكثرها ابتكارًا في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في مملكة البحرين.

وبالتوازي مع جائزة يوروموني المرموقة، أسهمت إنجازات بنك السلام الأخرى في تعزيز مكانته المؤسسية وحضوره في السوق. فقد نال البنك لقب بنك العام 2025 من مجلة The Banker الصادرة عن FT Specialist، وهي من أبرز الجوائز العالمية مصداقية في القطاع المالي، وتُمنح للمؤسسات التي تُظهر تميزًا في الابتكار والحوكمة والأداء المالي وخلق القيمة على المدى الطويل. كما تم اختيار الرئيس التنفيذي للمجموعة السيد رفيق النايض، ضمن قائمة أكثر الرؤساء التنفيذيين تأثيرًا لعام 2025 من قبل فوربس الشرق الأوسط تقديرًا لقيادته التحويلية وجهوده في ترسيخ نهج إنساني ومدفوع بالذكاء عبر عمليات البنك.

وتأكيدًا على ريادته في مجال الصيرفة الإسلامية، حصل بنك السلام على جائزة أفضل بنك إسلامي في مملكة البحرين 2025 من مجلة الأعمال الدولية International Business Magazine Awards كما حصد جائزتين من World Business Outlook Awards، وهما أفضل بنك إسلامي في البحرين 2025 وأفضل بنك إسلامي للأفراد في البحرين 2025، في دلالة واضحة على التزامه المستمر بالابتكار في قطاع الصيرفة الإسلامية. وبدورها كرمت Global Business Outlook السيد رفيق النايض بلقب أفضل رئيس تنفيذي للصيرفة الإسلامية - البحرين 2025، إلى جانب منح البنك جائزة أكثر بنك إسلامي تركيزًا على الزبائن في البحرين 2025 مما يعكس تفانيه في تقديم تجربة مصرفية رفيعة المستوى في خدمة الزبائن.

تزامن هذا التسلسل من الإنجازات مع أداء مالي قوي، تمثل في زيادة بنسبة 30.2% في صافي الأرباح العائدة للمساهمين ونمو بنسبة 14.0% في الأصول على أساس سنوي لعام 2025، ما يعكس تعزيزاً في المكانة السوقية واستمراراً في الزخم التشغيلي. وتؤكد النتائج المالية للبنك على فعالية استراتيجيته طويلة الأمد، التي وضعت الخدمات المصرفية للأفراد في صميم مسار نموه المستدام وتوسّع تأثيره في السوق.

ومن خلال هذا الزخم المتتابع من الجوائز والتكريمات المرموقة يواصل بنك السلام تعزيز مكانته ليس فقط كمؤسسة عالية الأداء؛ بل كقوة رائدة تسهم في رسم ملامح مستقبل القطاع المصرفي في المنطقة. ومع دخوله المرحلة المقبلة من مسيرته، ينطلق البنك من قاعدة أكثر قوية ورؤية استراتيجية واضحة والتزام متجدد بالتحول الرقمي والتميّز التشغيلي وخلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لعملائه وشركائه والمجتمع ككل.

