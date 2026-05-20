تعيين "مجموعة أمانة" مقاولاً رئيسياً للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم ، مع اعتماد تقنيات البناء المعياري المتقدمة لتعزيز الكفاءة وجودة التنفيذ ودعم الاستدامة.

يمثّل وضع حجر الأساس محطةً رئيسية في رحلة المشروع، مع تحديد موعد التسليم في النصف الثاني من عام 2027.

المشروع حصل على شهادة الاعتماد المسبق LEED ضمن الفئة الفضية لتصنيف التخطيط والتصميم للمدن والمجتمعات.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت دبي القابضة لإدارة الأصول، المجموعة المالكة والمشغلة لمحفظة متنوعة من الوجهات السكنية والتجارية ووجهات التجزئة في دبي، عن وضع حجر الأساس لمشروع "لانتانا هيلز"، المجمع السكني الجديد في قلب مجمع دبي للعلوم بمنطقة البرشاء جنوب، كما أعلنت عن تعيين "مجموعة أمانة"، الشركة الرائدة في التصميم والانشاء في المنطقة، مقاولاً رئيسياً للتنفيذ بموجب اتفاقية تبلغ قيمتها 680 مليون درهم .

وحضر حفل وضع حجر الأساس سعادة مالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة لإدارة الأصول، برفقة كلاً من نبيل محمد رمضان، رئيس التسويق والتخطيط الاتستراتيجي، واسماعيل محمد، رئيس التطوير والخدمات التقنية، و فاطمة المحمد، المديرة التنفيذية للتطوير والخدمات الفنية. كما حضر ريتشارد عبّود الرئيس التنفيذي لمجموعة أمانة، برفقة كلاً من جو لبكي، الرئيس التنفيذي للعمليات، وطارق علاونة، المدير العام، بحضور العديد من الشخصيات الإدارية من الشركتين.

وتعدّ هذه الخطوة محطةً بارزة ضمن مسار التوسّع المتواصل لمحفظة المجمعات السكنية المخصصة للتأجير التي تديرها دبي القابضة لإدارة الأصول على مستوى الإمارة، بما يعزّز التزامها بتطوير مجمعات عالية الجودة ومُواكِبة لمتطلبات المستقبل.

ويضم المشروع 390 من وحدات التاون هاوس الخاصة ضمن بيئة متكاملة وذات مرافق وخدمات متنوعة، وتوفر الوحدات السكنية مساحات عائلية رحبة بثلاث وأربع غرف نوم ذات تصميم معماري مدروس يستجيب لمتطلبات الحياة العصرية. كما يضم المشروع مساحات مفتوحة مشجرة منسّقة ومرافق اجتماعية راقية، إلى جانب قربه من المدارس والمراكز الصحية ووجهات التسوق المجاورة، ومن المقرر إنجاز المشروع خلال النصف الثاني من عام 2027.

الابتكار والاستدامة في صميم التطوير

ستقوم مجموعة أمانة باستخدام تقنيات البناء المعياري الخاصة بـ DuBox وDuPod لتطوير المجمع السكني. وسيساهم استخدام أحدث أساليب البناء خارج الموقع بتسريع جداول تسليم المشروع، وتقليل هدر المواد بنسبة تصل إلى 30%، وتحسين السلامة في الموقع بأكثر من 70% مقارنةً بطرق البناء التقليدية، مع إنجاز نحو 85% من أعمال البناء خارج الموقع.

وسيتم تصنيع 2,730 وحدة معيارية بواسطة DuBox و2,020 وحدة حمامات جاهزة بواسطة DuPod داخل بيئة مصنع خاضعة للرقابة، مما يضمن أعلى معايير الجودة والدقة. و يرسّخ المشروع معيارًا جديدًا لتطوير المجتمعات بطريقة أكثر ذكاءً وسرعةً ومسؤولية من خلال الالتزام بتقنيات أكثر استدامة.

وقد حصل "لانتانا هيلز" على شهادة الاعتماد المسبق LEED ضمن الفئة الفضية لتصنيف التخطيط والتصميم للمدن والمجتمعات، فيما تسير إجراءات الاعتماد الكامل وفق مسارها المرسوم، انسجاماً مع أجندة الاستدامة الشاملة لمجموعة دبي القابضة.

ويتميّز "لانتانا هيلز" بموقعه الاستراتيجي في قلب مجمع دبي للعلوم، مع سهولة الوصول إلى مختلف أنحاء المدينة، حيث يبعد عن دبي هيلز مول نحو 10 دقائق، ومول الإمارات نحو 15 دقيقة، ودبي مول حوالي 20 دقيقة، فيما يبعد عن مطار دبي ورلد سنترال – آل مكتوم الدولي نحو 25 دقيقة فقط.

هذا وتعد دبي القابضة لإدارة الأصول المساهم الاستراتيجي الأكبر في "مساكن دبي ريت"، والجهة المالكة والمشغلة لـ"دبي ريتيل" التي تمتلك وتدير 56 من المراكز والوجهات التجارية في مختلف أنحاء المدينة، فضلاً عن كونها المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة "تيكوم". وتواصل المجموعة دورها في رسم ملامح المشهد العمراني والاقتصادي في دبي، من خلال تطوير مجمعات سكنية ووجهات تلبي احتياجات الحاضر وتواكب تطلعات المستقبل لتمثل جسراً يربط بين الأفراد والأعمال التجارية والثقافة جيلاً بعد جيل.

نبذة عن دبي القابضة لإدارة الأصول:

تمتلك وتدير "دبي القابضة لإدارة الأصول" مجموعة متنوّعة من وجهات التجزئة والمجمّعات السكنية والوجهات التجارية المتميّزة، والتي تلعب دوراً حيوياً في تعزيز التنمية الحضرية في إمارة دبي ودفع اقتصادها قُدُما.ً

تشرف "مساكن دبي"، الذراع المتخصص في إدارة وتأجير الأصول السكنية، على واحدة من أكبر المحافظ السكنية المخصصة للإيجار في الإمارة والتي تضم 21 مجمعاً سكنياً، وأكثر من 35,700 وحدة سكنية تخدم ما يزيد عن 140,000 مقيم. وفي مايو 2025، تم دمج هذه المحفظة ضمن "مساكن دبي ريت"، وهو صندوق استثمار عقاري تُعد "دبي القابضة لإدارة الأصول" المساهم الاستراتيجي غير المباشر الأكبر فيه. وقد أُدرج الصندوق لاحقًا في سوق دبي المالي، ليُصبح بذلك أكبر صندوق استثمار عقاري مدرج في دول مجلس التعاون الخليجي يركّز حصرياً على التأجير السكني.

تُعد محفظة "دبي القابضة لإدارة الأصول" من وجهات التسوق والترفيه، الموحدة تحت علامة "دبي ريتيل"، واحدة من أكبر المحافظ في دبي وأكثرها تنوعاً. وتضم 56 مركزاً للتسوّق ووجهة بارزة للترفيه، الأمر الذي يعزّز دورها كمساهم رئيسي في رسم ملامح المشهدين الحضري والاقتصادي للإمارة.

كما تُعدّ دبي القابضة لإدارة الأصول المساهم الاستراتيجي الأكبر في مجموعة تيكوم ، وهي شركة مدرجة في سوق دبي المالي، وتُعنَى بتطوير وإدارة وجهات عمل استراتيجية متخصّصة ضمن ستة قطاعات رئيسية تشمل التكنولوجيا، والإعلام، والتعليم، والتصنيع، والعلوم، والتصميم.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: دبي القابضة لإدارة الأصول

نبذة عن مجموعة أمانة:

مجموعة أمانة هي شركة إقليمية رائدة في التصميم والبناء منذ أكثر من ثلاثة عقود. تتمتع الشركة بسجل حافل بالإنجازات، يشمل تشييد أكثر من 1500 مشروع وخدمة أكثر من 130 عميل دائم.

رسّخت مجموعة أمانة مكانتها في مجال توفير الحلول الجاهزة للمشاريع التي تحتاج إلى سرعة في التنفيذ. من خلال تبنيها فلسفة قائمة على شعار "نبني معاً"، تكرس مجموعة "أمانة" جهودها لدعم الحلول الذكية التي تضمن تطبيق الهندسة القيمية في المشاريع طوال دورة حياة متطلبات المشروع.

وتعمل مجموعة أمانة ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية تشمل: البناء، والتصنيع والتطوير. يتألف قطاع البناء من شركة "أمانة للمقاولات" وشركة "أمانة لوقود الطيران" حيث تعمل الشركتان على تقدّيم الحلول الذكية للأسواق الصناعية والتجارية والمؤسسية. وتسهم شركتي "دوبوكس" ودوبود" التابعتين للمجموعة، في إحداث تغيير شامل في مفهوم الصناعة من خلال الجيل الجديد من حلول البناء الجاهز، وهي تقنية إنشاء المباني ومكوناتها خارج موقع البناء. ويتكون قطاع التطوير من شركة "أمانة للطاقة الشمسية"، وشركة "أمانة لتوفير الطاقة" وذراع أمانة لاستشارات الاستدامة "مستدام"، الذي يدعم أجندة الاستدامة في المنطقة من خلال تقديم الحلول والخدمات النظيفة لتوفير الطاقة.

مسترشدة بقيمها الأساسية التي تركز على الموثوقية والحلول الذكية والجودة، تواصل مجموعة أمانة مسيرتها في البناء، انطلاقاً من إرثها الكبير، مع وجود فريق متخصص يضم أكثر من 6000 موظف في دول مجلس التعاون الخليجي.

-انتهى-

#بياناتشركات