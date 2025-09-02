سيؤدي الاندماج إلى إنشاء كيان جديد تحت إسم "بلو فايف للثروات الخاصة" (BlueFive Private Wealth)، ويركز على الاستثمارات في مجال العقارات والبنية التحتية في أوروبا والولايات المتحدة وآسيا

دبي، الإمارات العربية المتحدة، أعلنت اليوم "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) عن إتمام عملية الاندماج الكامل لشركة إدارة الثروات الخاصة "نيو كابيتال" (Neo Capital)، التي تدير أصولاً بقيمة 650 مليون دولار أمريكي. وفي قرار يسري مفعوله على الفور، سيعمل الكيان الجديد باسم "بلو فايف" للثروات الخاصة (BlueFive Private Wealth)، مستنداً إلى خبرة "نيو كابيتال" (Neo capital) في مجال الاستثمارات العقارية والامتداد العالمي لشركة "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital). هذا ومن سيتولى الكيان الجديد تقديم خدماته للمستثمرين من ذوي الملاءة المالية العالية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الدولية.

ستركز مجالات استثمار "بلو فايف" للثروات الخاصة (BlueFive Private Wealth) على الاستثمارات في المجال العقاري والبنية التحتية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وآسيا. كذلك، سيكون مكتب الشركة في دبي، والذي يخضع للوائح مركز دبي المالي العالمي التنظيمية، مركزاً للعمليات، في حين تمّ نقل الفرق العاملة ضمن شركة "نيو" (Neo) في جدة والرياض ودبي إلى مناصب موسعة عبر محفظة أعمال "بلو فايف" (BlueFive).

وفي هذا السياق، قال هاني عبيد، مؤسسة شركة "نيو كابيتال"، وحالياً المؤسس المشارك والشريك في شركة "بلو فايف كابيتال": "يعدّ اندماج ’نيو كابيتال‘ (Neo Capital) ضمن ’بلو فايف‘ (BlueFive) بمثابة فصل جديد ومثير في مسيرتنا. من خلال عملها تحت مظلة ’بلو فايف‘ (BlueFive)، ستصبح منصة ’نيو‘ (Neo) جاهزة لدخول المرحلة التالية من النمو، ما يتيح لها تنفيذ معاملات أكبر، واستقطاب المزيد من العملاء، وتحفيز السيولة في جميع أنحاء المنطقة. أنا على ثقة من أن ’بلو فايف‘ للثروات الخاصة (BlueFive Private Wealth) ستدعم الأساس القوي الذي بنيناه وتوفر فرصاً جديدة للمستثمرين."

من جانبه، قال حازم بن قاسم، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "بلو فايف كابيتال": "يمثّل الدمج الناجح لشركة ’نيو كابيتال‘ (Neo Capital) في وحدة أعمال ’بلو فايف‘ للثروات الخاصة (BlueFive Private Wealth) حجر الزاوية في استراتيجيتنا لإعادة تعريف إدارة الثروات الخاصة عبر الأسواق الناشئة. وستساهم الخبرة العميقة التي يتمتع بها فريق ’نيو‘ (Neo) وعلاقاته الراسخة مع العملاء، بتعزيز قدرات ’بلو فايف‘ (BlueFive) بشكل كبير. ومن خلال عملنا معاً، سنكون مؤهلين لتقديم حلول مصممة حسب الطلب في مجال إدارة الثروات، تجمع بين الرؤية المحلية والانتشار العالمي."



"بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) هي منصة استثمار عالمية تمتلك اليوم 2.6 مليار دولار من الأصول المدارة وتهدف إلى مساعدة المستثمرين على اغتنام الفرص المتاحة في الاقتصادات التي تسجّل نمواً عالياً بهدف إدخال التحول على النماذج المالية التقليدية وتعزيز النمو المستدام. وتوفّر "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) التي تأسست في سوق أبوظبي العالمي ولها مكاتب في كل من لندن، والمنامة، وأبوظبي، ودبي وبكين، إمكانية الاستفادة الاستراتيجية من القطاعات التي ستحدد ملامح الجيل القادم من الازدهار الاقتصادي من خلال تعزيز عمليات الاستحواذ والاندماج في أجزاء من قطاع الخدمات المالية، وتحديداً في مجالات التأمين والثروات الخاصة والأسواق العامة.

تأسست "بلو فايف كابيتال" (BlueFive Capital) في أواخر عام 2024 ويقودها حازم بن قاسم، أحد أعرق الخبراء المرموقين في عالم الاستثمار بالأسهم الخاصة العالمية.

