إضافة 163 ألف متر مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الحديثة والمدرّة للدخل إلى محفظة الدار، مع وصول نسبة الإشغال الحالية إلى 97%

تُعد هذه الصفقة الثانية التي تُبرمها الدار مع "مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، وذلك عقب الاستحواذ على منشآت "نون" و"إمتيل" في نوفمبر 2025

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة الدار اليوم عن استحواذها على محفظة أصول صناعية ولوجستية من "مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد" التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي (ADX: ADPORTS)، مقابل 650 مليون درهم. وتسهم هذه الصفقة في إضافة 163 ألف متر مربع من المساحات الصناعية واللوجستية الحديثة والمدرّة للدخل إلى منصة الدار المتنامية، بما يعزز حضورها المتنامي ضمن كيزاد ويدعم مسيرة توسعها في هذا القطاع الحيوي.

وتشمل هذه الصفقة ثلاثة مستودعات لوجستية مطوّرة وفق أعلى المواصفات ومؤجرة لعدة مستأجرين، وتقع ضمن منطقة كيزاد المعمورة. وتتمتع هذه الأصول بنسبة إشغال تبلغ 97%، مع قاعدة متنوعة تضم 80 مستأجراً ينشطون في قطاعات الأغذية والمشروبات، والسلع الاستهلاكية سريعة التداول، والخدمات اللوجستية، والصناعات التحويلية، وخدمات التكنولوجيا، من بينهم مستأجرون رئيسيون مثل "دي إتش إل" و"سبينيس" و"نواتوم اللوجستية". وستتولى الدار إدارة هذه الأصول، شاملة أعمال التأجير وإدارة المرافق، بما يضمن الحفاظ على كفاءتها التشغيلية وتعزيز أدائها على المدى الطويل.

وتأتي هذه الصفقة امتداداً لاستحواذ الدار على مستودعات "نون" و"إمتيل" في "كيزاد" خلال نوفمبر 2025، في خطوة تؤكد ثقة الشركة الراسخة بالأسس المتينة التي يرتكز إليها سوق العقارات في أبوظبي، عبر مختلف قطاعاته، من السكني والتجاري وصولاً إلى الصناعي واللوجستي.

ويرفع هذا الاستحواذ محفظة الدار من الأصول الصناعية واللوجستية إلى أكثر من 700 ألف متر مربع، مع تجاوز إجمالي المساحات التأجيرية قيد التطوير 1.5 مليون متر مربع.

وفي هذه المناسبة، قال جاسم صالح بوصيبع، الرئيس التنفيذي لشركة الدار للاستثمار: "تعكس هذه الصفقة ثقتنا الراسخة بالأسس الاقتصادية طويلة الأجل في إمارة أبوظبي، وبالعوامل الهيكلية التي تدعم الطلب على الأصول العقارية عالية الجودة في مختلف أنحاء الإمارة. وتُعد كيزاد واحدة من أبرز الوجهات اللوجستية الاستراتيجية في المنطقة، فيما تؤكد جودة قاعدة المستأجرين وقوة العوائد التشغيلية لهذه الأصول مكانتها المتميزة. ونحن نعمل على بناء منصة صناعية ولوجستية واسعة النطاق ترتكز إلى أسس مؤسسية راسخة، وتتمتع بالمرونة اللازمة لتلبية احتياجات شريحة متنوعة من العملاء. وتمثل هذه الصفقة خطوة مهمة ضمن هذه المسيرة، ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع مجموعة موانئ أبوظبي لتعزيز حضورنا في المنطقة".

من جانبه، صرّح عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي - قطاع المدن الاقتصادية والمناطق الحرة في مجموعة موانئ أبوظبي: "يؤكد نجاح بيع مستودعات مجمع الخدمات اللوجستية في كيزاد الثلاثة إلى الدار قوة نموذج أعمالنا في تحقيق القيمة من الأصول، والذي يتيح لنا تحرير رؤوس الأموال على نطاق واسع وإعادة توظيفها بكفاءة في فرص نمو ذات عوائد مرتفعة، بما في ذلك توسيع البنية التحتية للمستودعات، مع مواصلة تعزيز متانة الميزانية العمومية للمجموعة. وتُعد هذه ثاني صفقة لنا مع الدار خلال أقل من عام، وهو دليل واضح على ثقة المستثمرين المستمرة بمنظومة كيزاد الصناعية الدولية، وقوة ومرونة سوق العقارات الصناعية واللوجستية في أبوظبي".

وتقع كيزاد على بُعد 10 كيلومترات من ميناء خليفة، مع اتصال مباشر بشبكتي الطرق السريعة E11 وE311، إضافة إلى خدمات الشحن التابعة لقطارات الاتحاد، ما يجعلها أكبر منطقة صناعية واقتصادية متكاملة في أبوظبي.

ويعزز هذا الاستحواذ الأخير على الأصول في كيزاد منصة الدار للعقارات المُدرّة للدخل، والتي تضم محفظة تزيد قيمتها على 49 مليار درهم من الأصول الخاضعة للإدارة. كما يكمّل محفظة الدار لمشاريع "التطوير بغرض الاحتفاظ"، البالغة قيمتها 20.1 مليار درهم، والمقرر تسليمها على مدى السنوات الأربع المقبلة، بما يؤكد النمو الكبير لهذه المنصة مع مواصلة الشركة تطوير وامتلاك وتشغيل أصول عالية الجودة.

نُبذة عن الدار

تعتبر الدار شركة رائدة في مجال تطوير وإدارة واستثمار العقارات في أبوظبي، وتتمتع بحضور متنامٍ في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا. وتمارس الشركة أنشطتها عبر قطاعي أعمال أساسيين يتمثلان في شركتي "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

تتولى "الدار للتطوير" تطوير مجتمعات متكاملة ومزدهرة في أكثر الوجهات جاذبية في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة مستفيدة من محفظتها الضخمة من الأراضي المتواجدة في مواقع استراتيجية بمساحة إجمالية تبلغ 60 مليون متر مربع. وتتولى "الدار للمشاريع" إدارة أعمال تسليم مشاريع الدار، وهي شريك رئيسي لحكومة أبوظبي في تنفيذ المشاريع الإسكانية للمواطنين ومشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء أبوظبي. وعلى الصعيد الدولي، تمتلك "الدار للتطوير" بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، بالإضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر.

وتضم شركة "الدار للاستثمار" وحدة إدارة الأصول التابعة لمجموعة الدار والتي تشمل محفظة تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم من الأصول العقارية الاستثمارية المدرّة للإيرادات المتكررة في قطاعات التجزئة والمجتمعات السكنية والتجارية والأصول اللوجستية والفندقية. وتتولّى "الدار للاستثمار" إدارة أربع منصات أساسية وهي: " الدار للاستثمار العقاري" و"الدار للضيافة" و"الدار للتعليم" و"الدار للعقارات".

لمزيد من المعلومات عن الدار، تفضلوا بزيارة موقعنا www.aldar.com أو صفحاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي:

-انتهى-

#بياناتشركات