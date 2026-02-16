الكويت، أعلن المركز المالي الكويتي "المركز" عن إتمام تنفيذ عرض استحواذ اختياري (VAO) بقيمة 64.12 مليون دينار كويتي لصالح شركة بودي للاعتماد العقارية ذ.م.م، للاستحواذ على حصة إضافية في شركة طيران الجزيرة ش.م.ك.ع. (مقفلة)، وذلك بصفته مدير الاستحواذ للصفقة.

وبموجب العرض، استحوذت شركة بودي للاعتماد العقارية على نسبة إضافية قدرها 16.65% من رأس المال المُصدر لشركة طيران الجزيرة، من خلال شراء 36.64 مليون سهم بسعر 1.750 دينار كويتي للسهم الواحد. وبعد إتمام الصفقة، ارتفعت نسبة ملكية شركة بودي للاعتماد العقارية في طيران الجزيرة إلى 72.26%، بما يعزز موقعها الاستراتيجي طويل الأجل في الشركة.

ويُعد عرض الاستحواذ الاختياري من الصفقات الاستراتيجية البارزة في أسواق المال الكويتية، ويعكس قدرة "المركز" على تنفيذ عمليات استحواذ عالية القيمة ومعقّدة في السوق العام. كما يسلّط الضوء على دور "المركز" في تمكين عملائه من بناء وتعزيز حصص استراتيجية، مع إدارة متطلبات المساهمين، وحساسية السوق، والالتزامات التنظيمية، من خلال تنفيذ منضبط يشمل التسعير، والتواصل مع المساهمين، والتنسيق التنظيمي، وإجراءات التسوية.

وفي تعليقه على الصفقة، قال السيد علي خليل، الرئيس التنفيذي "للمركز": "يسعدنا إتمام تنفيذ هذه الصفقة بنجاح لصالح شركة بودي للاعتماد العقارية، بما يعزز موقعها الاستراتيجي في شركة طيران الجزيرة. ويعكس هذا الإنجاز قدرتنا على التعامل مع تعقيدات أسواق المال، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، مع الحفاظ على مصالح المساهمين وتحقيق الأهداف الاستثمارية لعملائنا. كما يؤكد عمق الخبرات التي تتمتع بها فرق الخدمات المصرفية الاستثمارية لدينا، ويعزز مكانة "المركز" كشريك موثوق للعملاء الساعين إلى بناء وتوطيد حصص مؤثرة في الشركات المدرجة في السوق الكويتي."

ومن جانبه، قال السيد مشعل العصيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة بودي:"تمثل هذه الصفقة خطوة مهمة في تعزيز استثمارنا طويل الأجل في شركة طيران الجزيرة. وتعكس زيادة حصتنا قناعتنا بأسس الشركة وآفاق نموها المستقبلية. ويتطلب تنفيذ صفقة بهذا الحجم في الأسواق العامة شريكاً يتمتع بفهم دقيق للإطار التنظيمي وديناميكيات السوق وتوقعات أصحاب المصلحة. وقد وفّر لنا "المركز" الهيكلة الواضحة والانضباط التنفيذي اللازمين لإتمام العملية بكفاءة، بما مكّننا من المضي قدماً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية بثقة."

وبصفته مدير الاستحواذ، تولّى "المركز" مسؤولية هيكلة العرض وتنسيقه وتنفيذه من بدايته حتى اكتماله، مع الامتثال لمتطلبات هيئة أسواق المال والجهات التنظيمية ذات الصلة.

ويُعزّز إتمام هذه الصفقة بنجاح سجل "المركز" كمدير متخصص في عمليات الاستحواذ وشريك موثوق في إدارة الثروات. كما يدعم مكانته في مجالي الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال، لخدمة المؤسسات والمكاتب العائلية والمستثمرين الاستراتيجيين الساعين إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل من خلال الشركات المدرجة.

نبذة عن المركز المالي الكويتي "المركز"

تأسس المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" في العام 1974 ليصبح إحدى المؤسسات المالية الرائدة على مستوى المنطقة في مجالي إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية. ويدير "المركز" الآن أصولاً مجموعها 1.52 مليار دينار كويتي (4.98 مليار دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2025. وقد تم إدراج "المركز" في بورصة الكويت في العام 1997. ونجح "المركز" على مر السنين في تحقيق نقلات نوعية بإضفاء معنى جديد لمفهوم الابتكار في مجال الخدمات المالية، وذلك من خلال خلق أدوات استثمارية تحمل خصائص فريدة وفتح بوابات استثمارية جديدة تلائم متطلبات المستثمرين. ومن بين هذه الأدوات الاستثمارية، إطلاق "صندوق المركز للعوائد الممتازة – ممتاز"، وهو أول صندوق أسهم محلي مشترك، و"صندوق المركز العقاري"، أول صندوق مفتوح للاستثمار العقاري في الكويت، و"صندوق فرصة المالي" الذي أطلقه "المركز" الصندوق الأول للخيارات في منطقة الخليج منذ عام 2005، وصندوق الزخم الخليجي، أول صندوق من نوعه يستثمر في الكويت والأسواق الخليجية وفق منهجية الزخم.

