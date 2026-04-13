أبوظبي: سجّل العاملون في الخطوط الأمامية للرعاية الصحية لدى برجيل القابضة رقماً قياسياً عالمياً في موسوعة غينيس لأكبر عدد من الجنسيات المشاركة في حمل راية، وذلك خلال فعالية أُقيمت مساء السبت في جزيرة الحديريات بأبوظبي، بمشاركة 64 جنسية ضمن تشكيل منسق عكس روح الوحدة والتضامن.

وجاء هذا الإنجاز بمشاركة كوادر طبية وإدارية من مختلف مرافق المجموعة، الذين اجتمعوا خارج بيئة العمل الاعتيادية في المستشفيات، ليؤكدوا التزامهم المشترك تجاه دولة الإمارات، ورغم الظروف الجوية وهطول الأمطار، واصل المشاركون الفعالية بثبات، في مشهد يعكس روح الانتماء والعمل الجماعي.

جاءت المبادرة ضمن ختام "ألعاب برجيل" السنوية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، تحت شعار "وطننا، نبضنا"، مستلهمةً من توجيهات قيادة دولة الإمارات لتعزيز روح الوحدة ورفع العلم الوطني، وقد نُفذت خلال 48 ساعة، لتسجل سابقة كأول حدث في المنطقة يحقق رقمًا قياسيًا في ظل التحديات، ويعكس جاهزية الدولة وقوتها في مختلف الظروف.

رقم قياسي جديد في موسوعة غينيس للأرقام القياسية

شهد موقع الحدث حمل لافتة واحدة بطول 85 مترًا ووزن يزيد عن 200 كيلوغرام، حيث سار 153 مشاركًا من 64 جنسية لمسافة 100 متر وهم يرفعونها فوق رؤوسهم، متخطّين الرقم القياسي السابق البالغ 58 جنسية والمسجّل في دبي عام 2019.

وأكّد سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي أن الإنجاز يعكس المكانة المتنامية لإمارة أبوظبي كمركز عالمي للفعاليات الرياضية والمجتمعية التي تجمع بين الرياضة والقيم الإنسانية والوطنية، وقال العواني: "إن الشراكة مع برجيل القابضة تأتي ضمن جهود المجلس وتوجهاته لدعم الفعاليات التي تعزز روح الوحدة والتلاحم المجتمعي، وتبرز الدور الإيجابي للرياضة كجسر يجمع مختلف الثقافات والجنسيات تحت راية الإمارات، وأضاف العواني: "إن تحقيق رقم قياسي عالمي بمشاركة 64 جنسية في جزيرة الحديريات يجسد رسالة الإمارات القائمة على التسامح والتعايش، ويؤكد أن الرياضة ليست مجرد منافسة، بل منصة للاحتفاء بالتنوع والعمل الجماعي وخدمة المجتمع".

من جانبه، شدّد الدكتور شمشير فاياليل على أن المبادرة تعكس متانة دولة الإمارات وروح التفاني لدى كوادرها الطبية، لافتًا إلى أن الدولة تُجسّد نموذجًا فريدًا في توحيد التنوع الثقافي تحت رؤية مشتركة، وأضاف: "هذه المبادرة ترجمة حقيقية لقوة المجتمع وتلاحمه، حيث كنا خلال الفترة الماضية على قلب رجل واحد مع الوطن، نؤدي رسالتنا، واليوم نعبّر عن تلك الروح في مشهد يجسّد الوحدة والانتماء".

جرت المحاولة وفقًا لإرشادات موسوعة غينيس الدقيقة، إذ مثّل كل مشارك جنسية فريدة وأكملوا المسافة المحددة بتنظيم متناسق. وراجع السيد رأفت توفيق، المحكّم الرسمي للموسوعة في موقع الحدث، مجريات المحاولة وأقرّ بنجاحها، قائلاً: "نهنئكم رسميًا على مشاركة 64 جنسية".

لحظةٌ مؤجلة، أعيد تصورها

كان من المُقرر أن تُختتم دورة ألعاب برجيل، إحدى أكبر الفعاليات الرياضية والمجتمعية في مجال الرعاية الصحية في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 2500 مُشارك، في 28 فبراير، إلا أنه نظرًا للظروف الإقليمية آنذاك، تمّ تأجيل المباراة النهائية.

ومع تطور الوضع وخروج الدولة أقوى، اجتمع موظفي برجيل مُجددًا لإكمال الألعاب بطريقةٍ لها معنى مختلف، وأصبحت المباراة النهائية منصةً للتعبير عن مشاعر أوسع، وتكريمًا قياسيًا للوطن الذي يوحدهم.

وتُبرز هذه المبادرة التزام برجيل القابضة بالاحتفاء بالتنوع الثقافي لدولة الإمارات، التي تضم أكثر من 200 جنسية، ودعم القيم الوطنية المتمثلة في الوحدة والوئام.

