القاهرة : أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لشركة راية القابضة، والشركة الأكثر تكاملاً للتكنولوجيا المالية غير المصرفية، عن نتائجها المالية لعام 2024 والربع الأول من 2025، والتي عكست أداءً قويًا ونموًا متسارعًا على مختلف الأصعدة، مدفوعًا بالتوسع الجغرافي، والابتكار التقني، وتقديم حلول مالية رقمية تلبي احتياجات قاعدة واسعة من العملاء.

وفي إطار دعمها المستمر للنمو المستدام وتعزيزمركزها المالي، رفعت "أمان" رأسمالها إلى 2.065 مليار جنيه مصري بنهاية الربع الأول من عام 2025. وسجلت "أمان" إيرادات بلغت 6.4 مليار جنيه مصري بنهاية عام 2024 ، بنسبة نمو 41% مقارنةً بعام 2023، و1.7 مليار جنيه في الربع الأول من 2025.

على صعيد التوسع الجغرافي، واصلت "أمان" تعزيز انتشارها على مستوى الجمهورية، حيث ارتفع عدد فروعها إلى أكثر من 458 فرعًا تغطي 27 محافظة مصرية، بما يعكس التزامها بدعم الشمول المالي وتوسيع نطاق خدماتها لتشمل جميع فئات المجتمع.

وفي هذا السياق، صرّح المهندس حازم مغازي، الرئيس التنفيذي للأعمال والشؤون التجارية بشركة أمان القابضة، قائلاً: "نحن فخورون بما حققته أمان خلال العام الماضي من إنجازات تعكس مرونة نموذج أعمالنا وقدرتنا على التكيّف مع متغيرات السوق. حيث حقق قطاع تمويل المشروعات المتوسطة و متناهي الصغر إجمالي إيرادات بقيمة 2.5 مليار جنيه مصري والذي سجل نموًا بنسبة 83% من عام 2023 إلى 2024، بإجمالي تمويلات بلغت 7.1 مليار جنيه. وبلغت تمويلات الربع الأول من 2025 حوالي 2.1 مليار جنيه، مع زيادة شبكة الفروع إلى 212 فرعًا. كما قمنا بتعزيز شراكاتنا مع مؤسسات مالية متنوعة، أبرزها البنك العربي الإفريقي، والبنك المصري الخليجي (EG Bank)، وشركة بكرة، وبنك تنمية الصادرات."

وأضاف مغازي: "توسعنا في حلول التمويل الإسلامي، والذي سجّل أكثر من 5 ألاف تمويل بقيمة تجاوزت 267 مليون جنيه في عام 2024، وأكثر من 1.7 ألف تمويل إضافي بقيمة 83 مليون جنيه خلال الربع الأول من 2025، من خلال 19 فرعًا في أنحاء الجمهورية. وفيما يخص التمويل الاستهلاكي، حققنا نموًا ملحوظًا، بإجمالي إصدارات بلغت 5.6 مليار جنيه خلال 2024، و1.8 مليار جنيه في الربع الأول من 2025. كما توسعت شبكة الفروع من 244 فرعًا إلى 253 فرعًا خلال نفس الفترة. كما ارتفع عدد العملاء بنسبة 14% خلال 2024، تلتها زيادة إضافية بنسبة 27% خلال أول ثلاثة أشهر من 2025. وعلى مستوى التوسع الإقليمي، وقّعت "أمان" مذكرة تفاهم مع شركة جرير للتسويق، إحدى الشركات المتخصصة في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج، بالإضافة إلى شركة المنيع، واحدة من أكبر الشركات في مجال بيع وتوزيع الأجهزة الكهربائية في المملكة. وبلغ إجمالي حجم التسهيلات الائتمانية 9 مليارات جنيه في 2024، ثم قفز إلى 12 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري، بما يعكس تنامي الطلب على خدمات الشركة، والثقة المتزايدة في نموذج أعمالها."

من جانبه، صرّح المهندس محمد وهبي، الرئيس التنفيذي للمنتجات والتكنولوجيا بشركة أمان القابضة: "شهد قطاع المدفوعات الإلكترونية نموًا بنسبة 32% خلال 2024، حيث تجاوزت قيمة المعاملات 58 مليار جنيه عبر أكثر من 560 مليون عملية. واستمر هذا الزخم في الربع الأول من عام 2025، مسجلاً نموًا إضافيًا بنسبة 22% لتصل قيمة المعاملات إلى 17 مليار جنيه، من خلال 145 مليون عملية، مدفوعة ببرامج التمويل الأصغر التي دعمت أكثر من 4 ألف تاجر. وحقق تطبيق AMAN SuperApp نتائج استثنائية، حيث بلغ عدد التنزيلات 569 ألفًا في عام 2024، وأضاف 151 ألف تنزيل جديد خلال الربع الأول من 2025. وتجاوزت قيمة المعاملات المنفذة عبر التطبيق 1.2 مليار جنيه، وهو ما يعكس تزايد اعتماد العملاء على الحلول الرقمية المتكاملة التي نقدمها."

وأضاف وهبي: "نواصل في "أمان" الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز قدراتنا السيبرانية وفقًا لأعلى المعايير الدولية، لضمان تقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة. وقد حصلنا على شهادات دولية مرموقة مثل ISO 27001، ISO 27017، PCI PIN، وPCI DSS، وندير مركز عمليات أمنية يعمل على مدار الساعة لمراقبة الأنظمة وتحديد المخاطر بشكل استباقي عبر تقنيات التحليلات التنبؤية."

وفي سياق حديثه عن أهمية الاستثمار في رأس المال البشري، صرّح وهبي: "تمثل الكوادر البشرية في أمان حجر الزاوية في استراتيجيتنا للنمو والابتكار. اليوم، نفتخر بقوة عاملة تتجاوز 7,682 موظفًا، ما يعكس التزامنا الراسخ ببناء قدرات فريقنا وتمكينه من مواكبة التغيرات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية. ومن خلال أكاديمية أمان، نواصل إطلاق برامج تدريبية متخصصة، وقد احتفلنا مؤخرًا بتخريج الدفعة الثانية من موظفينا الذين أتموا برنامج Mini MBA بالتعاون مع Bloom Business School–FZC، في إطار سعينا لصقل المهارات القيادية وتعزيز ثقافة التطوير المستمر داخل المؤسسة."

أما في إطار جهودها المستمرة في مجال المسؤولية المجتمعية، أعلنت أمان عن شراكتها الاستراتيجية مع السفارة الهولندية في مصر ضمن برنامج صندوق التحدي لتوظيف الشباب (CFYE) وEntreprenelle، الذي يستهدف تمكين 21 ألف شاب وامرأة في ست محافظات مصرية من خلال توفير قروض ميسّرة وتدريب متكامل على مهارات ريادة الأعمال. و لضمان نجاح هذا البرنامج، ستقوم الشركة بتعيين وتدريب 400 موظف قروض متخصص، 70% منهم من النساء، ليكونوا مستشارين ميدانيين يقدمون الدعم الفني المستدام. كما يخضع أكثر من 165 من مديري الفروع وكبار مسؤولي القروض والمحاسبين لتدريب مكثف بهدف رفع كفاءة منظومة المتابعة والدعم خلال دورة حياة المشروعات.

ولتعزيز قدراتها التمويلية وتنويع مصادر السيولة، أتمت أمان خلال عام 2024 إصدار سندات توريق بقيمة 4.8 مليار جنيه، في خطوة تعكس قوة مركزها المالي وثقة المؤسسات التمويلية في استدامة أدائها.



جدير بالذكر أن أمان القابضة تواصل جهودها لتقديم قيمة حقيقية للمجتمع والاقتصاد من خلال التوسع المدروس في الخدمات، والاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية، وفقًا لأفضل المعايير المؤسسية، وترسيخًا لدورها كمحرك رئيسي للابتكار والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.

نبذة عن أمان القابضة:

تعد شركة "أمان القابضة" التي تتمثل في "أمان تكنولوجيا المدفوعات الإلكترونية "، "أمان للخدمات المالية"، و"أمان لتمويل المشروعات"، "أمان للتمويل الاستهلاكي"، و"أمان للتوريق" من أوائل الشركات في مصر التي تسعى إلى تحقيق رؤية الدولة المصرية بخصوص التحول الرقمي والشمول المالي. وقد قدمت مجموعة شركات أمان نموذجاً مصرياً متكاملاً مستفيدة بالفرص الواعدة في مجالات التكنولوجيا المالية غير المصرفية، حيث توفر الشركة ما يزيد عن 2000 خدمة مالية بأسعار معقولة وخدمة مميـزة، لدعم المواطنيـن غيـر المتعاملين مـع البنـوك ليصبحوا مكتفين ذاتيًا واقتصاديًا. وقد استطاعت كل من هذه الشركات في غضون سنوات معدودة أن تصبح رائدة في مجالها لتقود القطاع المالي غير المصرفي وتقدم العديد من الخدمات والمنتجات الجديدة. لمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://aman.eg/en/home/

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