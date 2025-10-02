تنفيذ المشروع على مدار 30 شهراً ويجسد أول مشاريع المجموعة في الفلبين، مما يعد امتداداً لمحفظة مشاريع "إن أم دي سي جروب" في جنوب شرق آسيا

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إن إم دي سي جروب" الرائدة عالمياً في قطاعات الهندسة والتوريدات والبناء والجرف البحري والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (NMDC)، اليوم عن توقيع عقد مع شركة باساي هاربور سيتي كوربوريشن ومقرها الفلبين تتولى بموجبه أعمال التجريف الواسعة والاستصلاح ضمن خليج مانيلا في الفلبين.

وبقيمة إجمالية تبلغ 610.1 مليون دولار، ستعمل "إن إم دي سي جروب" على تنفيذ هذا المشروع على مدار 30 شهراً، والذي يشمل أعمال استصلاح الجزر لنحو 130 هكتار ضمن مشروع تطوير رائد يهدف إلى إنشاء مدينة ساحلية جديدة وصديقة للبيئة. ويشمل نطاق العمل توريد الرمال، وتقديم أعمال التجريف والاستصلاح، وتركيب المصارف الرأسية، ودك التربة، ووضع الصخور.

ومن جانبه صرح المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي في "إن إم دي سي جروب": " إن دخول السوق الفلبيني الذي يتسم بديناميكية عالية يأتي كاستمرار لجهود ’إن إم دي سي جروب‘ في توسيع حضورها التشغيلي في أسواق جنوب شرق آسيا، وذلك في إطار استراتيجية التنوع الجغرافي لأعمال المجموعة حول العالم. ونحن فخورون بتسخير خبراتنا العالمية للإسهام في مشاريع مبتكرة ومستدامة تضيف قيمة كبيرة وتعود بالنفع على مختلف المجتمعات والقطاعات".

وعبر مانويل جونزاليس، رئيس شركة باساي هاربور سيتي كوربوريشن: عن سعادته بالتعاون مع ’إن إم دي سي جروب‘، المجموعة العالمية المرموقة التي تتمتع بسجل حافل بالنجاح في تنفيذ مشاريع متميزة ومبتكرة في العديد من المناطق حول العالم. ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد معها لتحقيق رؤيتنا في إنشاء مدينة مستدامة ومتكاملة".

وتأتي هذه الشراكة عقب سلسلة من المشاريع التي أعلنت عنها "إن إم دي سي جروب" في جنوب شرق آسيا، كما تمثل أول مشروع واسع النطاق لها في الفلبين، ما يثري محفظة مشاريعها المتنامية في آسيا، التي تضم كل من تايوان وفيتنام وماليزيا.

نبذة عن "إن إم دي سي جروب"

"إن إم دي سي جروب" هي شركة إماراتية تتخذ من أبوظبي مقراً رئيسياً لها، وتعد لاعباً رائداً في القطاع البحري وقطاع الطاقة. وتتمتع بخبرات راسخة ممتدة على مدار أكثر من 50 عاماً، وتحظى بدعم أسطول ضخم وإمكانات متنوعة وشبكة عالمية من المكاتب، وتنفذ مشاريع متكاملة ومعقدة، وتوفر حلولاً مرنة وفعّالة من حيث التكلفة وتضعها في متناول عملائها في الوقت المناسب. وتملك المجموعة وتدير أعمالها من خلال خمس وحدات رئيسية وهي: NMDC Dredging & Marine، وNMDC Energy، وNMDC Infra، وNMDC Engineering، وNMDC LTS. وتلتزم بالمحافظة على البيئة والاستدامة، والمسؤولية المجتمعية، والصحة والسلامة في جميع عملياتها ومواقع أعمالها.

نبذة عن شركة باساي هاربور سيتي كوربوريشن

تأسست في عام 2017، وهي شركة مملوكة بالكامل لـ أولتيكون بيلدرز إنك. UBIوتتولى تنفيذ أعمال الاستصلاح والتطوير والتصميم والبناء لمشروع "هاربور سيتي" على مساحة 265 هكتاراً في مدينة باساي.

تُعد شركة باساي هاربور سيتي كوربوريشن المطوّر الرئيسي لمشروع "هاربور سيتي"، والذي يتم تنفيذه من خلال شراكة بين القطاعي

ن العام والخاص مع حكومة مدينة باساي، وبموافقة كل من هيئة الإستصلاح الفلبينية ومكتب الرئيس.