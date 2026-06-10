• مفهوم القاعة الجديد يجمع بين الإلهام والتكنولوجيا والتجارب المصممة لتلبية احتياجات العملاء من أجل توفير رحلة تسوق أكثر سلاسة وترابطًا

• المزايا الجديدة تشمل "مناطق تفاعلية مصغّرة" وأدوات تفاعلية لاكتشاف المنتجات بجانب مساعدات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومناطق إلهام منسقة بعناية ومساحات متعددة الاستخدامات

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أطلقت ايكيا الإمارات، التابعة للفطيم، تجربة تسوق متجددة في قطاع التجزئة من خلال صالة تسوق في ايكيا دبي فستيفال سيتي، في حلة جديدة تستهدف توفير تجربة أكثر سلاسة وتوافقًا مع تطلعات العملاء.

وتعكس الصالة المطورة تركيز ايكيا المستمر على الارتقاء بتجربة التسوق داخل متاجرها، وجعلها أكثر سهولة وتفاعلاً عبر مواكبتها لاحتياجات العملاء المتغيرة. وبعد توسعتها بمقدار 1000 متر مربع، أصبحت المساحة الإجمالية للصالة 6100 متر مربع، وقد صُممت بعناية لتسهيل تنقل العملاء داخل المتجر، ومساعدتهم على استكشاف المنتجات، واستلهام الأفكار لكل غرفة في المنزل.

ومن أبرز الإضافات الجديدة في الصالة، "المناطق التفاعلية المصغّرة"، وهي مساحات غامرة صممت لتجسيد أفكار تأثيث المنازل من خلال عروض منسقة بعناية تجمع بين الألوان والخامات والتجارب التفاعلية.

كما تضم صالة التسوق الجديدة أيضًا ما يعرف بـ"بوابات التجدّد"، وهي بوابات تقع عند مداخل الأقسام المختلفة، وتوفر تجربة مميزة تعزز شعور الزوار بالانغماس في أجواء كل قسم. وقد صُممت لتعكس هوية كل فئة من المنتجات وطبيعتها وما تقدمه من إمكانات، بما يسهم في إثراء تجربة التسوق وتسهيل التنقل داخل القاعة بسلاسة.

وفي هذا الصدد، قال فينود جايان، المدير التنفيذي للفطيم ايكيا في الإمارات وقطر وعُمان ومصر: "لقد شهدنا تغيرا ملحوظ في طريقة تسوق العملاء لتجهيز منازلهم خلال السنوات الأخيرة. فالعملاء يستلهمون الأفكار عبر قنوات متعددة قبل زيارة المتجر، ويتوقعون استمرار هذه التجربة بسلاسة بمجرد وصولهم إليه. وقد صُممت صالة التسوق الجديدة استنادًا إلى هذه الحقيقة، حيث أنشأنا رحلة أكثر سهولة وتفاعلية تساعد العملاء على اكتشاف منتجات وحلول تساعدهم على اتخاذ قرارات صائبة لمنازلهم. ويجسد هذا المشروع التزامنا المستمر بتحسين تجربة العملاء وتقديم رحلة تسوق متكاملة عبر مختلف القنوات".

ومما يثري تجربة صالة التسوق الجديدة، هو إدخال حلول رقمية تفاعلية تربط بين رحلتي التسوق داخل المتجر وعبر القنوات الرقمية. فأداة "اسأل ايكيا" المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والمتاحة داخل المتجر، توفر للعملاء توصيات فورية للمنتجات، وإمكانية المقارنة بينها، إلى جانب تقديم النصائح.

وتهدف هذه الحلول الرقمية إلى تمكين العملاء من الانتقال بسلاسة بين مراحل الإلهام والاستكشاف واتخاذ قرارات شراء صائبة داخل المتجر.

ويعكس إطلاق صالة التسوق الجديدة طموح ايكيا الإمارات الأوسع لمواصلة الارتقاء بتجربة العملاء من خلال الابتكار وسهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات، وتقديم حلول تجعل الحياة اليومية في المنزل أفضل وأكثر ملاءمة لاحتياجات العملاء في مختلف أنحاء المنطقة.

نبذة عن ايكيا الإمارات العربية المتحدة:

تقدم ايكيا الإمارات العربية المتحدة مجموعة واسعة من منتجات وإكسسوارات الأثاث المنزلي التي تتميز بتصميمها المميز وقيمتها العالية ووظائفها العملية.

منذ 53 عامًا، تتواجد ايكيا في الإمارات العربية المتحدة، وتتبع متاجرها في دبي فستيفال سيتي، وفستيفال بلازا في جبل علي، والوحدة في دبي، والعين، ودلما مول، وجزيرة ياس أبوظبي، مفهوم الخدمة الذاتية والتركيب الذاتي الشهير الذي ابتكرته الشركة في السويد منذ أكثر من نصف قرن.

تقدم ايكيا تشكيلة واسعة من المرطبات في مطعم ومقهى ايكيا. كما توفر نقطة الطلب والاستلام في العين للسكان سهولة الوصول إلى منتجات مصممة بعناية وبأسعار مميزة.

يمكن للعملاء أيضًا الانضمام إلى برنامج الولاء "عائلة ايكيا" للاستفادة من عروض رائعة وخدمات إضافية في كل زيارة للمتجر. يمكن الاتصال بالرقم المجاني للعلامة الشهيرة عالمياً (800 4532) 800 IKEA. وللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الروابط التالية: www.IKEA.ae، www.facebook.com/IKEAUAE أو @IKEAUAE عبر منصة "إكس".

نبذة عن الفطيم:

تأسّست الفطيم في ثلاثينيات القرن الماضي كشركة تجارية، لتصبح اليوم واحدة من أبرز الشركات الخاصة المتنوعة والأكثر نموًا في المنطقة، ويقع مقرها الرئيسي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

تمتلك الفطيم عمليات قائمة في أكثر من 20 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ورابطة الدول المستقلة وآسيا، وذلك ضمن قطاعات رئيسية تشمل السيارات والخدمات المالية والعقارات والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية.

وتتمثل رؤية الفطيم في تحسين جودة حياة الأفراد والارتقاء بالمجتمعات المحلية من خلال حلول مبتكرة ومبادرات مستقبلية طموحة.

يعمل في الفطيم نحو 40 ألف موظف وتضم محفظة المجموعة أكثر من 200 علامة تجارية عالمية موثوقة، من بينها تويوتا، ولكزس، وإيكيا، وإيس، وماركس آند سبنسر والكثير غيرها.

يرتكز نهج عمل الفطيم على خلق قيمة مستدامة للعملاء من خلال الابتكار الرقمي، والذكاء الاصطناعي والنمو المستدام والشراكات الاستراتيجية ودعم الكوادر البشرية وتمكينها. ويسهم نموذج عمل الفطيم المتكامل في ترسيخ مكانتها الرائدة كشريك موثوق لأصحاب المصلحة، بما يتيح لعملائها وشركائها والمجتمع على حدّ سواء تلبية احتياجات اليوم في ظلّ التطلّع لمستقبلٍ واعدٍ.

وتقوم الفطيم على قيمها المؤسسية الراسخة المتمثلة في الاحترام والتميّز والتعاون والنزاهة، لتواصل بناء إرثها العريق الذي يجسّد مسؤوليتها تجاه الأفراد والمجتمع والبيئة.

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