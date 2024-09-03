دبي، الإمارات العربية المتحدة - أعلنت بن غاطي الشركة الرائدة للتطوير العقاري إطلاق مشروع "بن غاطي رويال" في قرية جميرا الدائرية. يأتي هذا الطرح إستجابة للطلب المتزايد والإقبال الكبير على مشاريع بن غاطي في المنطقة، حيث حققت المبيعات السريعة للمشروعات المتعاقبة نجاحًا لافتًا، بما في ذلك بيع بعضها في غضون 24 ساعة من عرضها.

يحمل مشروع "بن غاطي رويال" هوية معمارية تعتمد تصميم معماري دائري فريد، ويشمل المبنى المكون من 47 طابقاً، 354 وحدة سكنية من غرفة وصالة إلى ثلاثة غرف وصالة، و 16 محل تجاري.

وصرح محمد بن غاطي، رئيس مجلس إدارة شركة بن غاطي: "نحن فخورون بإطلاق مشروع "بن غاطي رويال" في قرية جميرا الدائرية. إن الإقبال الكبير من عملائنا يعكس البيع السريع لآخر مشروعاتنا في المنطقة، ونحن متحمسون لتقديم أحدث إبداعاتنا لتلبية الطلب المتزايد على المساكن الفاخرة".

مع تقدم أعمال البناء، يتوقع تسليم المشروع في النصف الأول من عام 2025. يتضمن المشروع مرافق متنوعة منها مسبح إنفينيتي، مسابح خاصة، مسبح مخصص للأطفال، صالة رياضية خارجية، وحديقة، بالإضافة إلى ملاعب لممارسة التنس وكرة المضرب. يتميز المشروع أيضًا بمساحات اجتماعية تشمل منطقة خارجية لتناول الطعام وسط الطبيعة، ومساحات خضراء واسعة.

يقع مشروع "بن غاطي رويال" في قلب قرية جميرا الدائرية النابض بالحياة، ويطل على طريق الخيل في دبي. تُعرف منطقة قرية جميرا الدائرية ببيئتها الصديقة للعائلات، ومساحاتها الخضراء الهادئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من وسائل الراحة، مما يجعلها واحدة من أسرع المجتمعات نموا في دبي.

نبذة عن "بن غاطي للتطوير":

شركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها رئيس مجلس الإدارة ورئيس قسم الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.

وتعمل الشركة حالياً في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، والجداف، وقرية جميرا الدائرية، وواحة دبي للسيليكون مجمع دبي للعلوم، دبي لاند ريسيدنسز، وليوان. تمتلك الشركة خططاً جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.

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