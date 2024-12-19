شراكة بارزة تهدف إلى تطوير أول مجمع فلل من ''إلينغتون'' يتميز بالمنازل ذات التصميم المبتكر والمرافق العالمية المستوى

الإمارات العربية المتحدة، دبي: أعلنت "إلينغتون العقارية" (Ellington Properties)، شركة التطوير العقاري الرائدة في دبي، عن تعيين "أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء" مقاولاً رئيسياً لمشروع "ذا سانكتشواري" (The Sanctuary)، وهو أول مجمّع فلل يقع في قلب مدينة محمد بن راشد (MBR City). ويُعد "ذا سانكتشواري" الذي من المقرر استكماله في الربع الثاني من العام 2026، مجمّعاً سكنياً مسوراً مصمماً بحرفية عالية يجمع بين البيئة الهادئة ومساحات المعيشة المبتكرة ووسائل الراحة المتميّزة

ويمنح "ذا سانكتشواري" قاطنيه شعوراً غامراً بالتواصل مع الطبيعة وسط الحدائق الخضراء وإطلالاته التي لا تحدّها حواجز على بحيرة كريستالية وأفق دبي الشهيرة. فقد صُممت كل فيلا بدقة عالية لتوفير مزيج سلس من الشكل الهندسي والحياة العملية والمساحات الرحبة والإضاءة الطبيعية الوفيرة، بالإضافة إلى الاهتمام بأدق التفاصيل المتّقنة التي تُسهم في الارتقاء بالمعيشة اليومية.

وقال جوزيف توماس، الشريك المؤسس لشركة "إلينغتون العقارية" في هذه المناسبة: "يمثل التعاون مع أرومـا إنترناشيونال للبناء خطوة هامة في تحقيق رؤية مشروع ذا سانكتشواري. ولطالما كانت أروما شريكاً يحظى بثقة إلينغتون العقارية على مدار أكثر من سبع سنوات، وهو ما يجعل هذا التعاون خياراً طبيعياً. ومن هذا المنطلق، فإن خبراتها تتوافق بالفعل مع رؤيتنا لخلق مساحات تجمع بين التصميم المدروس، الجمال الطبيعي، والوظائف العملية الاستثنائية. ومن خلال مشروع ذا سانكتشواري نقدم معياراً جديداً لحياة الفلل، حيث نوفر للسكان أسلوب حياة ملهم وهادف".

من جهته، أكد ساجيف بي كيه، المدير العام لشركة "أروما إنترناشيونال لمقاولات البناء": " نحن سعداء بالتعاون مع إلينغتون العقارية في مشروع ذا سانكتشواري، الذي يجسد الابتكار والتميز في أسلوب حياة الفلل. معًا، نعمل على إنشاء مجتمع يعكس كل تفصيل فيه رؤيتنا المشتركة للجودة، التصميم، والحياة المتناغمة. سوف يمثل هذا المشروع بالفعل معياراً متميّزاً في قطاع العقارات بدبي. "

صُمم "ذا سانكتشواري" ليكون ملهماً، وهو غني بميزات ووسائل راحة استثنائية، بما في ذلك الوصول المباشر إلى بحيرة كريستالية، حدائق الزن، المسابح الخاصة مع مناطق جلوس مغمورة، والتراسات الواسعة على السطح. كل فيلا مجهزة بمصعد خاص، أنظمة المنزل الذكي، وتصاميم تعزز الإضاءة الطبيعية وتدفق المساحات. كما يمكن للسكان الاستمتاع بالمناطق الترفيهية مثل ملعب الطبيعة، منطقة الأنشطة المائية، والمرافق الصحية التي تلبي احتياجات جميع الأعمار وأنماط الحياة.

يمثل "ذا سانكتشواري" التزام شركة إلينغتون العقارية المستمر بإعادة تعريف مساحات المعيشة. من خلال التركيز على التميز في التصميم، الاهتمام بالتفاصيل، والقيمة طويلة الأمد، تواصل إلينغتون إنشاء مجتمعات تقدم أكثر من مجرد منازل - إنها تقدم أسلوب حياة ملهم.

للاطلاع على المزيد من التفاصيل حول "ذا سانكتشواري" و"إلينغتون العقارية"، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.ellingtonproperties.ae

نبذة حول "إلينغتون العقارية":

ترسّخ إلينغتون العقارية (Ellington Properties) التي تُعتبر واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في دبي، مكانتها الرائدة في تصميم المشاريع العقارية وبناء المجمّعات السكنية الرائعة التي تتيح لقاطنيها عيش أنماط حياة استثنائية وعالية الجودة. وتشتهر "إلينغتون العقارية" بكونها تعتمد نهجاً يرتكز على العملاء، حيث تطور مساكن تتميز ببراعة فنية مذهلة وهندسة معمارية متكاملة.

وتشمل محفظة الشركة المتنوعة مشاريع حائزة على جوائز في دبي ورأس الخيمة، مثل أوشين هاوس (Ocean House) في "نخلة جميرا" وإلينغتون هاوس (Ellington House) في دبي هيلز استيت (Dubai Hills Estate)، بالإضافة إلى وان ريفر بوينت (One River Point) في الخليج التجاري. تجمع "إلينغتون العقارية" بين التصميم المدروس والفنون وأسلوب الحياة المختار لإنشاء ملاذات لعيش التجارب الشخصية. للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة الموقع الإلكتروني www.ellingtonproperties.ae

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