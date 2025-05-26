مدينة الملك عبدالله الاقتصادية – جدة – أعلنت شركة جونسون كنترولز العربية، الرائدة عالميًا في حلول التكييف (HVAC) وأنظمة تحكم المباني الذكية وكفاءة الطاقة، عن تدشين أول خط إنتاج في المنطقة لتصنيع تشيلرات المبردة بالهواء بسعة 600 طن في مجمع يورك الصناعي بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية في جدة. ويأتي هذا الإنجاز بالتزامن مع افتتاح أول مختبر اختبار أداء معتمد من مؤسسة AHRI في المملكة للتشيلرات المبردة بالهواء بهذه القدرة، في خطوة تُرسخ مكانة المملكة كمركز إقليمي للابتكار الصناعي في قطاع التبريد والتكييف.

وتُعد هذه الوحدة من التشيلرات من أكبر الوحدات المبردة بالهواء التي يتم تصنيعها محليًا في السعودية وعالميًا، وهي الأحدث ضمن سلسلة YVAA العالمية، حيث تم تصميمها وتصنيعها داخل المملكة وفقًا لمتطلبات شهادة "صُنع في السعودية". وتتميز بكفاءة تشغيلية عالية، وقدرة كبيرة على ترشيد الطاقة، مع التزام صارم بأعلى معايير السلامة الكهربائية والاستدامة البيئية ومتطلبات التجارة، محليًا وعالميًا.

كما تحمل الوحدة شهادة الأداء المعتمدة من AHRI®، ما يؤكد موثوقية أدائها وجودتها، وتُعد جزءًا من مبادرة جونسون كنترولز العالمية لنقل التقنيات إلى الأسواق المحلية، مع الالتزام بنفس بروتوكولات التصميم والإنتاج المعتمدة في مصانع الشركة حول العالم، مما يتيح تصنيعًا محليًا عالي الجودة وفعّال من حيث التكلفة.



وفي تعليقه على الحدث، أكد الدكتور مهند الشيخ، الرئيس التنفيذي لشركة جونسون كنترولز العربية، أن هذا الإنجاز يُجسد التزام الشركة المتواصل بريادة الصناعة المحلية، حيث اعتبر تدشين خط الإنتاج الأكبر من نوعه في المنطقة، إلى جانب أول مختبر معتمد من AHRI لهذا النوع من معدات التبريد، محطة بارزة في دعم التوجه الصناعي للمملكة تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويضم مجمع يورك الصناعي كذلك معمل الاختبار الجديد المعتمد من AHRI، والمخصص لاختبار وتشغيل الوحدات المبردة بالهواء بسعة تصل إلى 600 طن. إذ يُعد المختبر الأول من نوعه في المملكة، ويتيح اختبار قبول المصنع (FAT)، وتجديد الشهادات، واختبار النماذج الأولية محليًا، مما يسهم في تقليص فترات التسليم، وتعزيز ثقة العملاء. وقد تم اعتماد المختبر من قبل IAS، ويضم تقنيات متقدمة عالية الدقة تدعم قدرات الشركة في البحث والتطوير وضمان الجودة.



يؤدي مجمع يورك الصناعي دورًا محوريًا في تعزيز الاستدامة من خلال التصنيع المحلي، إذ يصدّر 30٪ من إنتاجه إلى 26 دولة، بما في ذلك أسواق ذات طلب مرتفع مثل الولايات المتحدة والصين، في حين تأتي 80٪ من إجمالي المبيعات من منتجات مُصنّعة محلياً تحمل علامة “صُنع في السعودية”.

حضر الإحتفال السيد يواكيم ويدمانيس، الرئيس التنفيذي الجديد لشركة جونسون كنترولز العالمية، في أول زيارة رسمية له منذ توليه المنصب، تأكيدًا على الأهمية الاستراتيجية للسوق السعودي ضمن خارطة أعمال الشركة الدولية.

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