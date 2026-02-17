أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة إمستيل، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: EMSTEEL)، ("المجموعة")، إحدى أكبر الشركات المدرجة لإنتاج الحديد ومواد البناء في المنطقة، عن توقيع اتفاقية للنقل البحري للمواد الخام مع شركة أولدندورف كاريرز. وبموجب هذه الاتفاقية المتجددة، ستواصل أولدندورف كاريرز تقديم خدمات شحن بحري مخصصة لشحنات المواد الخام إلى مصانع الحديد التابعة لمجموعة إمستيل في أبوظبي، مع التركيز على أعلى معايير السلامة التشغيلية، وانتظام الإمدادات، والالتزام بالممارسات المسؤولة في قطاع النقل البحري.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لأكثر من 20 عاماً من التعاون المتواصل بين إمستيل وأولدندورف كاريرز، لترسخ شراكة كان لها أثر أساسي في دعم نمو إمستيل الصناعي، وتعزيز موثوقية سلاسل الإمداد لديها. وتم إبرام الاتفاقية لمدة خمس سنوات وبقيمة تقديرية إجمالية تبلغ نحو 600 مليون درهم طوال فترة التعاقد، ما يعكس حجم هذه الشراكة ومكانتها الاستراتيجية. وستتولى أولدندورف كاريرز بموجب الاتفاقية نقل نحو 5.2 مليون طن سنوياً من كريات خام الحديد من مصادر متعددة، لتشكل بذلك حلقة وصل لوجستية رئيسية بين إمستيل وموردي كريات خام الحديد، وبما يدعم تنسيق العمليات بسلاسة، ويضمن انتظام عمليات التسليم، ويعزز التعاون عبر مختلف مراحل سلسلة التوريد.

وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: "تؤكد هذه الاتفاقية طويلة الأجل مع شركة أولدندورف كاريرز حرص إمستيل على عقد شراكات مع جهات موثوقة تشاركنا قيم الكفاءة والاعتمادية. وستضمن هذه الاتفاقية انتظام وكفاءة إمدادات المواد الخام، بما يعزز جاهزية المجموعة لتلبية احتياجات قطاعات البنية التحتية والصناعة ودعم مسارات التنمية المستدامة".

ومن جانبه، قال باتريك هاتشينز، الرئيس التنفيذي لشركة أولدندورف كاريرز: "يسعدنا مواصلة هذه الشراكة الطويلة مع إمستيل، والتي تأسست على مدى سنوات من العمل المشترك القائم على الثقة والشفافية. ونتطلع إلى البناء على هذا الأساس المتين لتعزيز مجالات التعاون بيننا خلال المرحلة المقبلة".

وتعكس هذه الشراكة المتجددة التزام الطرفين بإرساء تعاون طويل الأمد يقوم على الموثوقية التشغيلية وتحقيق النمو المشترك بما يلبّي احتياجات إمستيل الإنتاجية، ويسهم في دعم مسار تطوير القطاع الصناعي في المنطقة.

نبذة عن مجموعة إمستيل:

مجموعة إمستيل هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (EMSTEEL)، وتعد أكبر شركة لتصنيع الحديد ومواد البناء والتشييد في دولة الإمارات العربية المتحدة. تعتمد المجموعة على تقنيات متطورة لتزويد الأسواق المحلية، وأكثر من 70 سوقاً حول العالم، بمنتجات عالية الجودة، توفر لعملائها مجموعة متكاملة من منتجات وحدتي تصنيع الحديد ومواد البناء في الدولة.

وتلعب المجموعة دوراً محورياً في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة "مشروع 300 مليار" من خلال تقديم منتجات رائدة لدعم الصناعات المحلية، وخلق فرص عمل للمواطنين الإماراتيين، وتعزيز ممارساتها المستدامة. كما تعد من الشركات الرائدة عالمياً في تصنيع الحديد والصلب منخفض الانبعاثات الكربونية، وذلك تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050 التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.

تتخذ إمستيل من إمارة أبوظبي مقراً لها، وتدير 14 مصنعاً متطوراً بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 3.5 مليون طن من الحديد الصلب، و4.6 مليون طن من الإسمنت سنوياً، لتكون ضمن أبرز المساهمين في إنجاز كبرى المشاريع الإنشائية في دولة الإمارات.

تمتلك "القابضة" (ADQ)، وهي جهة استثمار سيادي رائدة تتميز بنشاطها وتركيزها على البنية التحتية الحيوية وسلاسل التوريد، حصة الأغلبية في مجموعة إمستيل.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقعنا الإلكتروني www.emsteel.com

-انتهى-

#بياناتشركات