أبوظبي:- أعلنت "بيورهيلث" القابضة، أكبر مجموعة للرعاية الصحية في الشرق الأوسط، (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحت الرمز PUREHEALTH)، عن موافقة مساهميها على توزيع أرباح نقدية بقيمة 600 مليون درهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، وذلك عقب الاجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي عُقد في 2 أبريل 2026.

ويعادل هذا التوزيع نحو 30% من صافي أرباح المجموعة، في خطوة تعكس أداءها المالي القوي والتزامها الراسخ بتوفير عوائد مستدامة للمساهمين.

وسيتم توزيع الأرباح على دفعتين متساويتين بقيمة حوالي 300 مليون درهم لكل منهما، في موعد أقصاه 2 مايو 2026 و31 أغسطس 2026.

وسجّلت "بيور هيلث" إيرادات بلغت 27.3 مليار درهم خلال السنة المالية 2025، بزيادة قدرها 5.7% مقارنة بالعام السابق، فيما ارتفعت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 16.1% لتصل إلى 4.8 مليار درهم. كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 17.7% ليبلغ 2.0 مليار درهم، مدفوعاً بالنمو المتواصل في قطاعي الرعاية الصحية والتأمين، إلى جانب التوسع الدولي المستمر، بما في ذلك استحواذ المجموعة على "هيلينيك للرعاية الصحية".

ويقع نحو 50% من قاعدة أصول المجموعة حالياً خارج دولة الإمارات، ما يعكس تطوّرها لتصبح مجموعة رعاية صحية دولية متنوعة ورائدة في القطاع.

وفي هذا السياق، قالت شايستا آصف، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بيورهيلث": "كان عام 2025 حافلاً بالأداء القوي لدى بيورهيلث، ما يعكس متانة منصتنا المتكاملة وقدرتها على التوسع. ومع استمرارنا في التوسع عالمياً وتعزيز استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي، نواصل بناء منظومة رعاية صحية أكثر ترابطاً واستباقية، تُسهم في تحسين نتائج المرضى وتعزيز نهج أكثر استباقية للصحة وطول العمر الصحي، إلى جانب خلق قيمة مستدامة وطويلة الأجل لمساهمينا".

نبذة عن "بيورهيلث":

تعد "بيورهيلث" أكبر مجموعة للرعاية الصحية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة بمنظومة متكاملة تركز على إطالة العمر وابتكار أساليب جديدة لتحسين متوسط العمر الصحي. وتضم المجموعة أكثر من 110 مستشفيات، وأكثر من 316 عيادة، ومراكز تشخيص متعددة، وحلول تأمين، وصيدليات، وتقنيات صحية، ومشتريات، واستثمارات، وغيرها. ومع تسخير الابتكارات الرائدة في قطاع الرعاية الصحية، تسعى "بيورهيلث" إلى تخطي حدود الوقت وفتح آفاق جديدة للبشرية جمعاء. ومن خلال تطوير علم إطالة العمر، تعمل مجموعة "بيورهيلث" ضمن رؤية جديدة لمستقبل الرعاية الصحية انطلاقاً من دولة الإمارات العربية المتحدة وصولاً إلى جميع أنحاء العالم.

وتضم مجموعة "بيورهيلث" كل من:

"صحة" - واحدة من أكبر شبكات الرعاية الصحية للمستشفيات والعيادات في دولة الإمارات.

عيادات صحة - تقديم خدمات رعاية صحية مجتمعية شاملة.

الشركة الوطنية للتأمين "ضمان" - شركة التأمين الصحي الرائدة في دولة الإمارات.

المكتب الطبي - يشرف على مستشفيات الشيخ خليفة ومنشآت الرعاية الصحية المنشأة بموجب مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة.

رافد - أكبر مؤسسة مشتريات لمجموعة الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

بيورلاب - إدارة وتشغيل أكبر شبكة من المختبرات في المنطقة.

وآن هيلث - شبكة مبيعات ودعم توفر حلولًا طبية شاملة لقاعدة تضم أكثر من 300 مزود لخدمات الرعاية الصحية.

ذي لايف كورنر - أول صيدلية شاملة في أبوظبي، تخدم المؤسسات الصحية.

أردنت للخدمات الصحية - هي رابع أكبر مجموعة رعاية صحية خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.

سيركل هيلث جروب - أكبر مشغلي المستشفيات المستقلة في المملكة المتحدة.

مجموعة "هيلينك للرعاية الصحية" - أكبر مزوّد للرعاية الصحية الخاصة في اليونان وقبرص

"بيور سي اس" - الشركة الرائدة للخدمات السحابية والتكنولوجية، والمتخصصة في الأمن السيبراني وأنظمة معلومات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية الشاملة.

مدينة الشيخ شخبوط الطبية - أكبر مُجمع لخدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات، والذي يقدم رعاية صحية فائقة ومتكاملة.

