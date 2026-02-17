دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أماراك للكيماويات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة شركات آريس، عن بدء عملياتها التشغيلية في منشأة متطوّرة ومؤتمتة بالكامل لتصنيع الكبريت في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا) بدبي، بما يُسهم في تعزيز توافر المنتجات القائمة على الكبريت للقطاع الزراعي، من خلال الاستفادة من المنظومة اللوجستية المتكاملة في جبل علي.

وستقوم المنشأة بتصنيع ما يصل إلى 60,000 طن متري سنوياً من البنتونايت الكبريتي ومنتجات أخرى مرتبطة بالكبريت، لخدمة القطاع الزراعي عالمياً. وتعمل المنشأة وفق نظام مؤتمت كلياً، مع أنظمة تحكّم رقمية بعمليات الإنتاج صُممت لتعزيز الإنتاجية والدقّة وسلامة المشغّلين.

تمّ الافتتح الرسمي للمنشأة بحضور سعادة بي. جي. كريشنان، قنصل الشؤون الاقتصادية والتجارة في القنصلية العامة لجمهورية الهند في دبي، وسعود العوضي، مدير المبيعات في جافزا، وأعضاء مجلس إدارة مجموعة شركات آريس. كما استقبلت المنشأة متعاملين من سبع دول، أبدوا نيتهم توقيع عقود توريد طويلة الأمد مع "أماراك"، ما يعكس تنامي الطلب على المدخلات الزراعية التي تدعم صحة التربة وإنتاجية المحاصيل وممارسات الزراعة المستدامة.

وقال عبد الله الهاشمي، الرئيس التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي: "تواصل جافزا تعزيز مكانتها كمركز رائد للصناعات الكيماوية والأعمال الزراعية. وتُعد منشأة تصنيع الكبريت الجديدة التابعة لشركة أماراك للكيماويات إضافة قيّمة لقطاع الكيماويات المتنامي لدينا، بما يعزز قدرتنا على خدمة المتعاملين في المنطقة وخارجها. ومن خلال تحسين الوصول إلى المدخلات الزراعية الأساسية، ستسهم هذه المنشأة في دعم المزارعين وتعزيز سلاسل التوريد الغذائية، بما يرسّخ دور جافزا الرائد في التجارة والصناعة في المنطقة".

وتقوم "أماراك" حالياً بالتصدير إلى أكثر من 18 دولة عبر أمريكا الجنوبية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومناطق أخرى، بما في ذلك البرازيل وأستراليا ونيوزيلندا، انطلاقاً من دولة الإمارات. وتُعزز منشأة جافزا الجديدة قدرة "أماراك" على تلبية الطلب العالمي المتزايد، بدعم من سلاسل توريد موثوقة. ويشمل ذلك الهند، حيث تتيح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الهند ودولة الإمارات لشركة "أماراك" تصنيع كميات أكبر في دولة الإمارات والتصدير إلى الهند دون رسوم جمركية، إلى جانب خدمة الأسواق الدولية الأخرى بكفاءة من مركز إنتاج واحد.

وقال الدكتور راهول ميرشانداني، رئيس مجلس إدارة مجموعة "آريس": "يعكس استثمارنا في جافزا التزام مجموعة آريس على المدى الطويل ببناء قدرات تصنيع عالمية المستوى في مجال المدخلات الزراعية، والسعي لأن نصبح المورّد العالمي المفضل للأسمدة عالية الجودة والموثوقة والمبتكرة. وتمثل شركة أماراك للكيماويات إيماننا بأن التميز التصنيعي الهندي، عند دمجه مع البيئة الداعمة في دولة الإمارات، قادر على خدمة المزارعين والأسواق حول العالم بنجاح".

وأوضح الدكتور ميرشانداني أن جافزا تؤدي دوراً استراتيجياً في الخطط العالمية للشركة، قائلاً: "تُسهم جافزا في خفض تكاليفنا اللوجستية بشكل ملحوظ، وتسريع وصولنا إلى الأسواق، وتعزيز إمكانية الوصول إلى المناطق الجغرافية الرئيسية. إنها الموقع الأمثل لمرحلتنا المقبلة من التوسع في الأسواق العالمية."

الجدير بالذكر أن "أماراك" أبرمت شراكات طويلة الأمد مع كبرى الشركات الموردة للكبريت في دولة الإمارات، بما يضمن أمن المواد الخام وثبات الجودة واستمرارية التوريد. ويعكس هذا المشروع تنامي التعاون الصناعي بين الهند ودولة الإمارات، حيث يجمع بين خبرات الهند في العمليات والمنتجات والمنظومة المتكاملة للبنية التحتية والخدمات اللوجستية عالمية المستوى في دولة الإمارات.

ياسر كلثوم، أخصائي الاتصالات باللغة العربية في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي"

الهاتف: +971 48897762

لمحة عن المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا):

تعتبر "جافزا" إحدى أكبر مناطق التجارة الحرة على مستوى العالم، ومقرًّا لأكثر من 12,000 شركة، بما في ذلك كبرى الشركات متعدّدة الجنسيات. تساهم "جافزا" بنسبة ملحوظة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر في دبي، فيما توفر أكثر من 160 ألف وظيفة.

وبفضل الموقع الاستراتيجي المميز على مفترق طرق التجارة العالمية، يوفّر ميناء جبل علي و"جافزا" منظومة متكاملة متعدّدة الوسائط، تشمل النقل البحري والجوي والبري، وتضم مرافق لوجستية واسعة النطاق، مع إمكانية الوصول المباشر إلى أسواق تضمّ أكثر من 3.5 مليار مستهلك.

تُمثل "جافزا" مركزاً رائداً للتجارة والأعمال يتوسط قارّات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويربط بين أسواق التصنيع والاستهلاك الأسرع نموّاً في العالم. وعلى مدى يزيد عن 30 عاماً، تبنّت "جافزا" ثقافة العلاقة طويلة الأمد مع المتعاملين، وإقامة تحالفات مع المستثمرين العالميين، فضلاً عن توفير أفضل بنية تحتية، والتزويد بأرقى مستويات الدعم. وتُعد "جافزا" شريكًا رئيسيًا في تمكين الأعمال، حيث تتيح لمتعامليها وصولًا سهلًا وفعالًا إلى فرص واعدة في المنطقة، بالإضافة إلى ما تقدمه من خدمات وحوافز عالية الجودة تُسهم في تحقيق قيمة مضافة.

نبذة عن شركة أماراك للكيماويات:

شركة أماراك للكيماويات (ذ.م.م.) هي شركة تصنيع كيماويات مقرها الإمارات العربية المتحدة، متخصصة في منتجات الأسمدة الكبريتية عالية الجودة وحلول التغذية الزراعية المتقدمة للزراعة العالمية. تأسست الشركة عام 2011، وهي زميلة لشركة آريس أغرو المحدودة، وهي شركة هندية متعددة الجنسيات رائدة في مجال الأسمدة تتمتع بخبرة تزيد على خمسة عقود في تغذية النباتات والابتكار الزراعي.

تستفيد "أماراك" من خبرة آريس أغرو الواسعة في مجال البحوث الزراعية وقدراتها في تطوير المنتجات وشبكة التوزيع الدولية، لتقديم حلول تغذية موثوقة وفعالة للمزارعين والشركات الزراعية في جميع أنحاء العالم. تتمثل مهمة الشركة في تعزيز صحة التربة وتحسين إنتاجية المحاصيل والمساهمة في الممارسات الزراعية المستدامة من خلال تقنيات الأسمدة الكبريتية المبتكرة.

