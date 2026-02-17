الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة فريمكس العالمية للاستثمار، الذراع الاستثماري لمجموعة هائل سعيد أنعم و شركاه (HSA) في دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم عن إتمام صفقة استحواذ بنسبة 60% من أسهم شركة جلف نيو كير (GNC) في المملكة العربية السعودية، وهي شركة سعودية سريعة النمو متخصصة في قطاع رعاية حديثي الولادة، وقطاع الأدوية والأجهزة الطبية والمنتجات الصحية.

جاء ذلك في حفل التوقيع الرسمي الذي أُقيم في مدينة الرياض، بحضور وكيل وزارة الاستثمار لخدمات المستثمرين المتكاملة، السيد محمد بن عبد الرحمن أبا حسين وعدد من ممثلي وزارة الاستثمار والجهات الحكومية ذات العلاقة، إلى جانب قيادات عليا وموظفين من الشركتين، وعدد من السفراء والأطباء وقادة الأعمال. ويأتي هذا الاستثمار في إطار الدعم المتواصل الذي توليه قيادة المملكة لتمكين القطاع الصحي وتعزيز الشراكات النوعية، بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

تُعد هذه الخطوة حجر أساس ضمن استراتيجية فريمكس التوسعية للدخول في قطاع الرعاية الصحية، حيث تهدف إلى جعل شركة جلف نيو كير النواة لمنظومة متكاملة وقابلة للتوسع تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030. ويستند هذا الاستثمار إلى الأداء التشغيلي المتميز لشركة "جلف نيو كير"، التي تخدم شبكة واسعة تضم أكثر من 700 عميل وتغطي خدماتها 90% من مدن المملكة.

ومن خلال تكامل الخبرة التخصصية العميقة لشركة جلف نيو كير مع القدرات المؤسسية الراسخة لشركة فريمكس، المرتكزة على إرثٍ ممتد منذ عام 1938م في بناء المنصات الصناعية والتجارية متعددة الأسواق لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، سيعمل هذا على ترسيخ نموذج مؤسسي متكامل لتوسيع خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة، وسد الفجوات في الإمدادات الطبية المتخصصة في المملكة العربية السعودية.

وبهذه المناسبة، صرح السيد/ إبراهيم هائل سعيد، رئيس مجلس إدارة فريمكس، عضو مجلس الإدارة في مجموعة هائل سعيد أنعم و شركاه، أن هذا الاستحواذ يمثل محطة محورية في استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء كيانات استثمارية راسخة في القطاعات الحيوية، انسجاماً مع الفرص النوعية التي تتيحها رؤية المملكة 2030. وأوضح أن فريمكس تعتمد نهجاً يرتكز على الحوكمة المنضبطة، بما يمكّنها من البناء على السجل المتميز لجلف نيو كير وتعزيز حضورها في منظومة الرعاية الصحية بالمملكة. كما أشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحول النوعي للقطاع الصحي السعودي من خلال تأسيس كيانات مؤسسية قادرة على المنافسة محلياً وإقليمياً، وتحقيق قيمة مستدامة للشركاء والمجتمع على حد سواء.

ومن جانبه، أشار الدكتور صالح عبد الرحمن العليان، أحد المؤسسين وعضو مجلس إدارة جلف نيو كير، إلى أن الشركة تأسست عام 2011 بالشراكة مع الدكتور خالد مرجي الفالح انطلاقاً من رؤية طموحة لبناء كيان يُقاس بجودة أثره قبل حجمه. وأوضح أن اختيار فريمكس كشريك استراتيجي يعكس توافقاً في الرؤية القائمة على الاستدامة والتكامل المؤسسي، مؤكداً أن النهج التشاركي الذي تتبناه قيادة فريمكس يمنح الثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيزاً لما تم بناؤه، والانطلاق به نحو آفاق أوسع من النمو والتوسع المنظم.

فيما عبر السيد/ شوقي أحمد هائل سعيد الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه - عضو مجلس الإدارة، عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة التي تمثل نقطة تحول استراتيجية في مسيرة أعمال المجموعة داخل المملكة العربية السعودية، منوها بأن لمجموعة هائل سعيد انعم وشركاه خبرة واسعة في هذا المجال من خلال العديد من المشاريع الصحية التي حققت فيها نجاحات متميزة، وأوضح أن المجموعة، التي تعمل في أكثر من 15 دولة، ستسخر خبراتها التشغيلية وشبكاتها الإقليمية لدعم نجاح هذه الشراكة الجديدة وتعزيز التكامل والنمو المشترك وتطبيق افضل الممارسات العالمية لتعزيز الكفاءة في القطاع الصحي، بما يتماشى مع رؤية 2030، معربًا عن ثقته بأن هذا التعاون سيقود إلى إنجازات نوعية وبناء كيان قوي نفخر به جميعًا.

من جهته أكد السيد/ جمال عبد الواسع هائل سعيد، نائب رئيس مجلس إدارة فريمكس - رئيس مجلس إدارة جلف نيو كير، أن هذا الاستثمار يأتي ضمن رؤية واضحة وأهداف استراتيجية محددة، مشيراً إلى أن جلف نيو كير أثبتت امتلاكها ركائز تشغيلية قوية وامتثالاً عالياً لمعايير الجودة بما يتوافق مع فلسفة وقيم فريمكس الاستثمارية. وأوضح أن المرحلة المقبلة تمثل فصلاً جديداً يركز على أربعة محاور رئيسية تشمل الاستثمار في الكوادر البشرية، والتوسع الجغرافي، والتحول الرقمي، وتنويع الخدمات، بما يعزز قدرة الشركة على النمو المستدام. كما رحّب بقيادة وكوادر جلف نيو كير انضمامهم لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، مؤكداً الالتزام بالعمل المشترك لبناء منظومة رعاية صحية متكاملة تدعم التحول النوعي الذي تشهده المملكة، وترسخ معايير جديدة للتميز التشغيلي في قطاع الأدوية والرعاية الصحية.

تأتي هذه الصفقة لتعزز مكانة فريمكس في المملكة العربية السعودية وترسيخ مكانتها كمستثمر استراتيجي ولاعب رئيسي في قطاعات حيوية والمساهمة في بناء مؤسسات قابلة للتوسع في قطاعات عالية الأثر بما يتماشى مع توجهات المملكة في تنويع الاقتصاد ورفع جودة الحياة.

نبذة عن شركة جلف نيو كير (GNC):

تأسست جلف نيو كير في عام 2011، وهي شركة سعودية متخصصة في الرعاية الصحية، وتعتبر من الشركات سريعة النمو في قطاع رعاية حديثي الولادة والحلول الدوائية المتخصصة. وتمتلك الشركة مركزاً لوجستياً متطوراً في الرياض متوافقاً مع معايير هيئة الغذاء والدواء (SFDA)، بالإضافة إلى أسطول نقل مبرد يضمن وصول الأدوية والمستلزمات الحيوية لكبرى المؤسسات الصحية في القطاعين العام والخاص في جميع أنحاء المملكة.

نبذة عن شركة فريمكس العالمية للاستثمار (Frimex) :

تعد فريمكس الذراع الاستثماري لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه(HSA) في دول مجلس التعاون الخليجي. واستناداً إلى تسعة عقود من التميز الصناعي والتجاري، تركز "فريمكس" على الاستثمارات الاستراتيجية طويلة الأجل في القطاعات الواعدة، وتلتزم ببناء مؤسسات مرنة تسهم في التنويع الاقتصادي وتحقيق أثر مستدام ضمن رؤية 2030.

