مسقط: انطلاقًا من التزامها بتمكين عملائها من الارتقاء بمستوى معيشتهم اليومية، تقدم الوطنية للتمويل، الشركة الرائدة في مجال التمويل بسلطنة عُمان، باقة محسّنة من المزايا عبر حلول تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة. تتيح هذه المبادرة للعملاء تحديث منازلهم بأثاث وأجهزة إلكترونية ومستلزمات أساسية عالية الجودة، مع خيارات تمويل مرنة تعزز الراحة ونمط الحياة، مع الحفاظ على التزامات مالية ميسّرة.

يُجسّد هذا العرض التزام الوطنية للتمويل بتقديم تمويل سريع وسهل ومرن، مع إمكانية الحصول على الموافقة خلال 60 دقيقة فقط. ويُمكن للعملاء الحصول على تمويل يصل إلى 25,000 ريال عُماني، مع فترات سداد مرنة تمتد إلى 8 سنوات، مما يُسهّل إدارة التزاماتهم المالية، ويقدم للعملاء مرونة أكبر لتحسين جودة المستلزمات المنزلية كالأثاث والإلكترونيات بما يرتقي بنمط معيشتهم.

وفي هذا السياق، صرّح الفاضل طارق بن سليمان الفارسي، الرئيس التنفيذي للوطنية للتمويل قائلاً: "صُممت حلولنا التمويلية المرنة للسلع الاستهلاكية المعمرة لتوفير موافقات سريعة وخطط سداد مُخصصة وخيارات تقسيط مريحة، مما يخفف الأعباء الموسمية، ويمكّن العملاء من اقتناء الأثاث والأجهزة الإلكترونية واللوازم المنزلية الأساسية في الوقت المناسب لاحتفالات عيد الفطر".

تقدّم الوطنية للتمويل حلول تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة عبر شبكة واسعة من المتاجر الموثوقة، بما في ذلك أبراج مسقط للإلكترونيات، هومز آر أس، أرينا هوم، ألما للمطابخ، وأبو زكي للتجارة ذ.م.م، والتي توفر أثاثًا فاخرًا، وديكورات منزلية، وإلكترونيات، وأجهزة منزلية، وحلولًا للمطابخ وأدوات صحية. من خلال هذه الشراكات الاستراتيجية، يمكن للعملاء الحصول على تمويل لمنتجات أنيقة تتماشى مع أذواقهم المختلفة وبتصاميم عصرية وجودة تدوم لأعوام عدة. وبأقل قدر من المستندات المطلوبة — البطاقة الشخصية ، شهادة راتب كإثبات للدخل، وكشف حساب بنكي لآخر ثلاثة أشهر — يمكن للعملاء الحصول على الموافقة خلال 60 دقيقة، مما يجعل عمليات الشراء سهلة وسريعة ومرنة.

من خلال التوسع المستمر لمحفظة تمويل السلع الاستهلاكية المعمرة وتقديم قيمة استثنائية في كل رحلة تمويل، تعزز الوطنية للتمويل التزامها بالتركيز على العملاء، وتمكين الأفراد من تحسين منازلهم، وتحقيق تطلعاتهم بثقة وسهولة.

-انتهى-

#بياناتشركات