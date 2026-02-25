دبي، الإمارات العربية المتحدة: احتفلت الأنصاري للصرافة، إحدى الشركات الرائدة في مجال التحويلات المالية وصرف العملات الأجنبية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتابعة لمجموعة الأنصاري للخدمات المالية، بالذكرى الستين لتأسيسها خلال شهر رمضان المبارك. ويعكس هذا الإنجاز مسيرة المجموعة الاستثنائية التي بدأت بفرع صرافة واحد لتصبح مزوداً إقليمياً متنوعاً للخدمات المالية، يقدم باقة واسعة من الحلول ويتمتع بحضور إقليمي متنامٍ.

وأقيم حفل الذكرى السنوية خلال الشهر الفضيل عبر فعالية سحور حضرها محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس الإدارة، وباقي أعضاء المجلس والإدارة العليا والتنفيذيين، وذلك في فندق أرماني، برج خليفة. كما تم عرض فيديو يوثق تاريخ الشركة وإنجازاتها على هذا المعلم العالمي.

ومنذ تأسيسها عام 1966، كانت الأنصاري للصرافة في طليعة الجهات الداعمة لتنقل الأموال وتعزيز الترابط المالي. وعلى مدى ستة عقود، وسّعت الأنصاري للصرافة نطاق خدماتها ليشمل التحويلات المالية، وصرف العملات الأجنبية، وحلول نظام حماية الأجور، وخدمات المدفوعات للشركات، وإدارة النقد، والحلول المالية الرقمية.

وقد نمت الشركة لتصبح من أبرز شركات الصرافة في المنطقة، حيث تخدم أكثر من أربعة ملايين عميل عبر 285 فرعاً بالإضافة لمنصاتها الرقمية. وتعالج نحو 50 مليون معاملة سنوياً عبر شبكة فروعها والقنوات الرقمية، فيما يتم تنفيذ 25% من إجمالي حجم التحويلات عبر منصاتها الإلكترونية.

ومنذ افتتاح أول فرع لها في سوق أبوظبي المركزي عام 1966، واصلت الأنصاري للصرافة نموها بالتوازي مع تطور المشهد المالي في دولة الإمارات. ومن أبرز محطاتها اعتماد نظام معاملات إلكتروني متكامل في عام 1987، والتوسع الدولي بدءاً من دولة الكويت في عام 2002، وإطلاق حلول مبتكرة مثل «كاش إكسبريس» وخدمة صرف الرواتب، بما يتماشى مع نظام حماية الأجور في دولة الإمارات العربية المتحدة. كانت الشركة أيضاً من أوائل الشركات في السوق التي طرحت بطاقة متعددة العملات، حيث وفرت للعملاء إمكانية الوصول إلى أكثر من 23 عملة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمعاملات عبر الحدود.

استناداً إلى هذا المسار من النمو، أصبحت شركة الأنصاري للصرافة شركة تابعة ضمن مجموعة الأنصاري للخدمات المالية، التي تم إدراجها في سوق دبي المالي في عام 2023، مما عزز بشكل أكبر مكانة المجموعة كإحدى المؤسسات المالية الرائدة في دول مجلس التعاون الخليجي.

بهذه المناسبة، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة الأنصاري للخدمات المالية: "على مدى ستة عقود، التزمت الأنصاري للصرافة بتقديم خدمات مالية موثوقة وآمنة ومبتكرة. ومنذ انطلاقنا كشركة صرافة عائلية وصولاً إلى نموّنا كمجموعة مالية متكاملة ومتنوعة، كان تركيزنا الدائم منصبّاً على خدمة عملائنا بأعلى مستويات التميز والنزاهة، مدعومين بقدراتنا التكنولوجية الحديثة".

وأضاف:"نتقدّم بخالص الشكر والتقدير إلى عملائنا الكرام، وموظفينا المتفانين، وشركائنا الاستراتيجيين، الذين كان لثقتهم والتزامهم وتعاونهم أثرٌ محوري في تحقيق نتائجنا وترسيخ مكانتنا وتعزيز مسار نمونا المستدام. ونثمّن على نحو خاص دعم الدولة والجهات التنظيمية فيها والذي شكّل ركيزة أساسية في مسيرة نمونا. لقد أسست السياسات الاستشرافية للدولة واستراتيجياتها الطموحة للتنويع الاقتصادي منظومة متكاملة تعزّز الابتكار، وترسّخ جاذبية الاستثمار، وتعزز مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة إقليمياً وعالمياً."

وتتطلع الأنصاري للصرافة إلى البناء على إرثها العريق من خلال تعزيز قدراتها الرقمية، وتوسيع حضورها الجغرافي، ومواصلة تقديم حلول مالية تتمحور حول العميل، مما يدعم حركة التجارة وتنقل الأموال والتثقيف والشمول المالي والتنمية الاقتصادية في مختلف أنحاء المنطقة.

