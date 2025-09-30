أعلنت منصة سبيكة الرقمية، المتخصصة في تقديم خدمات ادخار واستثمار الذهب والفضة بطريقة آمنة، شفافة، ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، عن حصولها على استثمار استراتيجي بالدولار الأمريكي من 6 خانات لدعم توسعها في السوق المصري والخليجي. وقادت الجولة شبكة M-Empire Angels بقيادة المستثمر ورائد الأعمال الدكتور ماجد غنيمة.

تسعى سبيكة إلى تقديم تجربة ادخار واستثمار متاحة للجميع، من خلال منصة رقمية سهلة الاستخدام تدمج بين التقنية الحديثة والقيم الأخلاقية، وتوفر للمستخدمين أدوات موثوقة لحماية وتنمية أموالهم في أصول حقيقية مرتبطة بالذهب والفضة.

قال إبراهيم أنور، الرئيس التنفيذي لشركة سبيكة:“الناس دائمًا تثق في الذهب… لكنهم كانوا محتاجين لنظام استثماري يثقوا فيه بنفس القدر. وده اللي بنبنيه في سبيكة — بسيط، ذكي، ومتوافق مع قيمنا، ومبني ليصمد على المدى الطويل.”

وأضاف:“النهاردة، قدرنا نوصل لأكثر من 20,000 مستخدم من 27 مدينة داخل مصر، وحققنا حجم تعاملات يتجاوز 120 مليون جنيه مصري — وكل ده بشكل عضوي 100%، بدون حملات إعلانية مدفوعة. وده أكبر دليل إن السوق فعلاً محتاج حل زينا.”

قال محمد درويش، المدير التقني و عضو مجلس الإدارة:“منذ تأسيس سبيكة وضعنا التقنية في قلب التجربة الاستثمارية، فصممنا منظومة تجعل الذهب أكثر شفافية وأمانًا، وتحوّل امتلاكه من معاملة تقليدية إلى تجربة رقمية متكاملة.

رؤيتنا أن نثبت أن التكنولوجيا ليست مجرد وسيلة مساعدة، بل هي الأساس الذي يضمن الثقة ويعيد تشكيل علاقة الناس بالذهب كأصل استثماري معاصر.”

قال الدكتور أشرف إبراهيم، عضو مجلس الإدارة:“سبيكة بتمثل نقلة نوعية في السوق المصري، لأنها بتتيح للمدخر والمستثمر فرصة اقتناء أصول حقيقية مرتبطة بالذهب والفضة من غير تعقيدات الشراء التقليدي وتخزين المعادن.

ده بيدي للمستخدم أداة عملية للتحوط، وفي نفس الوقت بيفتح له باب تنويع محفظته الاستثمارية في أصول تُعتبر ملاذًا آمنًا عالميًا.

وكون المنصة رقمية، ده بيخلي الوصول للاستثمار سريع ومرن، من أي مكان وفي أي وقت، وبيجعل الاستثمار في المعادن الثمينة متاح للجميع، مش بس لكبار المستثمرين.”

قال الدكتور باسم عيلوة، عضو مجلس الإدارة والمدقق الشرعي:“منذ انطلاق سبيكة، حرصت الشركة على الالتزام الكامل بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها ونماذجها التشغيلية.

نطبق الضوابط المنصوص عليها في معيار الذهب الشرعي الصادر عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بما يضمن توافق عمليات البيع والشراء والاحتفاظ بالذهب مع القواعد الفقهية المعاصرة.

وهذا الالتزام يعكس توجهنا لبناء نموذج استثماري شفاف وآمن للمستخدمين، ويعزز من ثقة المستثمرين.”

قال الدكتور ماجد غنيمة، مؤسس شبكة M-Empire Angels:“قررت الاستثمار في سبيكة لأن الفريق يجمع بين فَهم حقيقي للسوق، وتنفيذ تقني عالي، وقيم أخلاقية راسخة — وده مزيج نادر. سبيكة ليست مجرد منصة، بل مشروع بروح، صُمم خصيصًا ليتماشى مع احتياجات وقيم المنطقة.”

وسيُستخدم الاستثمار لتعزيز خصائص المنصة، دمج أدوات الذكاء الاصطناعي والتوسع إلى السوق السعودية خلال عام 2025.

