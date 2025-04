أصبح بإمكان جميع حاملي بطاقات ماستركارد الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر الاستفادة من اشتراك مجاني في برنامج أمازون برايم لمدة تصل إلى ستة أشهر، دون أي تكلفة إضافية. ويوفر الاشتراك مزايا عديدة تشمل التوصيل السريع والمجاني، وخدمة "برايم فيديو"، و"برايم للألعاب"، إلى جانب عروض وتخفيضات حصرية.

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركتا ماستركارد وأمازون اليوم عن تعاون جديد يهدف إلى تقديم مزايا اشتراك "أمازون برايم" لملايين من حاملي بطاقات ماستركارد في المملكة العربية السعودية. وسيحصل جميع عملاء ماستركارد من حاملي بطاقات الائتمان أو الخصم المباشر على اشتراك مجاني في برنامج "أمازون برايم" لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى ستة أشهر، مما يتيح لهم الاستفادة من جميع مزايا الخدمة، مثل التوصيل السريع والمجاني على المنتجات المؤهلة، وخدمة بث "برايم فيديو"، وخدمة "برايم للألعاب"، والعروض الحصرية لمشتركي برايم. وتعكس هذه المبادرة التزام ماستركارد وأمازون بتقديم خدمات عالية القيمة وجودة مميزة لعملائهما، من خلال الجمع بين الخبرة التكنولوجية لكلتا الشركتين لتعزيز راحة المستخدمين وتوفير تجربة تسوّق آمنة ومميزة لملايين العملاء.

قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد "يسعى المستهلكون باستمرار إلى الحصول على خيارات فريدة ومصممة خصيصاً تلبي أسلوب حياتهم المريح. ونحن سعداء بالتعاون مع أمازون، حيث ندعم خيارات المستهلكين في الوقت الذي يسعون فيه إلى تعزيز تجاربهم الرقمية واتخاذ قرارات واعية نحو التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد."

وسيحصل حاملو بطاقات ماستركارد الصادرة من البنك الأهلي السعودي في المملكة على مزايا تسوق إضافية تصل قيمتها إلى 200 ريال سعودي، وذلك عند الاشتراك في خدمة أمازون برايم عبر بوابة المزايا الخاصة بماستركارد: https://elevate.mastercard.com/amazon-sa. يستطيع عملاء ماستركارد الاشتراك في أمازون برايم من خلال بوابة مزايا ماستركارد عبر إدخال تفاصيل بطاقاتهم المؤهلة. بعد التحقق، سيتم توجيههم إلى أمازون للتسجيل. يحصل حاملي بطاقات ماستركارد ستاندرد وجولد على ثلاثة أشهر مجانية من أمازون برايم، كما يحصل حاملي بطاقات تيتانيوم وبلاتينوم على أربعة أشهر مجانية، بينما يحصل حاملي بطاقات وورلد وورلد إيليت على ستة أشهر مجانية من أمازون برايم. هذا العرض متاح حصرياً للعملاء الجدد في أمازون برايم.

ومن جانبه، قال عبدو شلالا، مدير أمازون في السعودية:" نسعى دائماً في أمازون إلى جعل تجربة التسوق عبر الإنترنت أكثر سهولة وفائدة. ويجمع تعاوننا مع ماستركارد بين حلول الدفع الموثوقة التي تقدمها وما توفره خدمة أمازون برايم من مزايا عديدة، بهدف تعزيز راحة العملاء في المملكة العربية السعودية. فمن خلال التوصيل السريع والمجاني لمئات الآلاف من المنتجات، والعروض الحصرية، والمحتوى الترفيهي الحائز على جوائز، تقدم برايم قيمة كبيرة بالفعل. ويتيح لنا هذا التعاون مع ماستركارد توسيع نطاق هذه الفوائد لتشمل عدداً أكبر من العملاء، مما يجعل تجربة التسوق الإلكتروني أكثر سهولة ومتاحة للجميع".

وتُعد "أمازون برايم" خدمة اشتراك تجمع بين التوفير والراحة والترفيه ضمن عضوية واحدة، ويستفيد منها أكثر من 200 مليون مشترك حول العالم. ويمكن لعملاء أمازون في السعودية الاشتراك في خدمة برايم من خلال تحميل تطبيق أمازون أو زيارة الموقع الإلكتروني amazon.sa/prime.

