الدوحة، قطر : كشفت شركة بيلدرز في سي "Builders VC"، شركة رأس المال الجريء الرائدة في الاستثمار بالشركات الناشئة المطوّرة للصناعات التقليدية، عن استقدام ستّ شركات جديدة من محفظتها الاستثمارية إلى الدوحة مطلع الشهر الجاري، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشركات التابعة لها والتي تم تقديمها للسوق القطري إلى 16 شركة، تتمتع مجتمعةً بقيمة سوقية اجمالية تتجاوز 15 مليار دولار. وتعكس هذه الشركات حجم وجودة الابتكار العالمي الذي يزداد تفاعلًا مع منظومة الشركات الناشئة والاستثمار الجريء في دولة قطر.

وقد جاءت الزيارة الأخيرة التي قام بها وفد بيلدرز في سي إلى الدوحة، بالتزامن مع انعقاد قمة الويب قطر 2026، لتبرهّن بصورة جليّة على الدور المتزايد للشركة في ربط الابتكارات التكنولوجية الرائدة بالأولويات الاقتصادية والتنموية طويلة المدى لدولة قطر. وعلى هامش القمة، عقدت الشركة سلسلة من المباحثات رفيعة المستوى تناولت المبادرات التجريبية، والتعاون البحثي، واستراتيجيات التسويق التجاري، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة (NDS3)، ما يمهّد الطريق لآفاق أوسع من العمل المشترك في مجالات التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المناخ، والرعاية الصحية، والصناعات المتقدمة.

علاوة على ذلك، أجرى وفد الشركة اجتماعات مع أكثر من 30 جهة قطرية تمثّل قطاعات الحكومة، والاستثمار، والرعاية الصحية، والبنية التحتية، والطاقة، والسياحة، والخدمات المالية. هذا بجانب قيام الشركات الست المشاركة، وهي: Augment، وGradiant، وAshbrook Technologies، وPathos، وNavier، وBreaking، ببحث التوسع في السوق المحلية، وتنفيذ المشاريع التجريبية، وإرساء أسس التعاون طويل الأمد، وفق الأولويات الوطنية للدولة.

ولعل الأبرز أن هذه المباحثات جاءت بالتزامن مع محطة محورية هامة، حيث أعلن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، عن توسيع برنامج «صندوق الصناديق» التابع لجهاز قطر للاستثمار بضخّ 2 مليار دولار أمريكي إضافية، ليرتفع بذلك إجمالي الالتزامات الرأسمالية لبرنامج الصندوق القابض إلى 3 مليارات دولار. وبصفتها شريكًا استراتيجيًا في هذا البرنامج، ترى شركة بيلدرز في سي في هذا التوسّع مؤشرًا قويًا على تطلعات قطر لبناء منظومة رأس مال جريء عالمية المستوى، تجمع بين الجاذبية لاستقطاب الابتكارات الرائدة عالميًا، والقدرة على تحفيز نموّ شركات ناشئة قطريّة قابلة للتوسّع عالميًّا.

وبهذه المناسبة، صرّح السيّد جيم كيم، الشريك المؤسِّس لشركة بيلدرز في سي، قائلاً: "سعداء بتوسيع تواجدنا في الدوحة تماشيًا مع رؤيتنا المتمثّلة في تمكين تدفق الابتكار باتجاهين متوازيين: فمن جهة، نعمل على تقديم شركات عالمية رائدة من محفظتنا إلى السوق القطري، ومن جهة أخرى ندعم الشركات القائمة في قطر للوصول إلى رأس المال العالمي والانفتاح على الأسواق الدولية. بالنسبة لعدد من الشركات، انتقلت المناقشات من مرحلة الاستكشاف الأولي إلى برامج تجريبية واضحة المعالم ومسارات منظمة لدخول السوق. ويعكس ذلك توجهًا مؤسسيًا قويًا نحو الشركات التي تبدي استعدادًا حقيقيًا للتأسيس محليًا، والاستثمار في شراكات استراتيجية، والمساهمة في تطوير منظومة الابتكار في دولة قطر."

هذا، وتعد اللقاءات التي شهدتها الدوحة خطوة متقدمة ضمن الاستراتيجية الإقليمية لشركة بيلدرز في سي، التي تركّز على إقامة شراكات استراتيجية تسهم في ربط الابتكار العالمي بأهداف التنويع الاقتصادي، والمضي قدمًا في مسيرة التنمية القائمة على المعرفة في دولة قطر.

من جانبه، قال السيّد طارق سلطان، الشريك ورئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشركة بيلدرز في سي: "إن إدخال شركات أخرى من محفظتنا الاستثمارية إلى قطر يهدف إلى ما هو أبعد من التوسع في هذا السوق، إذ يتعلق بدمج المبتكرين ذوي النمو المرتفع ضمن منظومة متقدمة تعتمد على الشراكات، وتنمية القدرات المحلية، وتطوير قيمة مستدامة على المدى البعيد، وذلك مرجعه إلى أننا ننظر إلى دولة قطر باعتبارها بوابة محورية لتوسيع نطاق التقنيات التحويلية في المنطقة."

وكانت بيلدرز في سي قد أبرمت مذكرة تفاهم مع مركز سدرة للطب خلال قمة الويب، من أجل زيادة سبل التعاون في عدّة مجالات، في مقدمتها؛ الرعاية الصحية، وتطوير التقنيات الطبية الناشئة، وتوسيع الشراكات بين منظومات البحوث الطبية والاستثمار الجريء الموجّه لقطاع الرعاية الصحية.

يشار إلى أن شركة بيلدرز في سي دعمت فريق عملها بالدولة بانضمام السيّدة فرناندا براز، كمديرة لعمليات نمو وتوسع محفظة الشركات في المنطقة، والسيّد يوسف عزام، محلل الاستثمار الجريء، بما يرفع من قدراتها الميدانية في التعاون مع الشركات، وتطوير الشراكات المؤسسية.

نبذة عن شركة بيلدرز في سي

تُعد بيلدرز في سي شركة عالمية رائدة في مجال رأس المال الاستثماري، تُعنى بدعم الشركات التي تعيد صياغة ملامح القطاعات الحيوية حول العالم. من خلال تواجدها الاستراتيجي في أمريكا الشمالية والشرق الأوسط، تعمل الشركة جنبًا إلى جنبٍ مع المؤسسين لمواجهة التحديات المعقدة في مجالات الرعاية الصحية، والزراعة، والتكنولوجيا الحيوية، والأنظمة الصناعية. وبصفتها شريكاً في برنامج "صندوق الصناديق" التابع لجهاز قطر للاستثمار، تلتزم بيلدرز في سي ببناء كيانات مستدامة تحقق تأثيرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا، مع التركيز على فتح آفاق أوسع للابتكار، وتقديم قيمة طويلة الأمد في دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.

