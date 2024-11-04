الإمارات العربية المتحدة، دبي، أعلنت شركة "بي اتش ام كابيتال" للخدمات المالية، المؤسسة المالية الرائدة في أسواق رأس المال بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن ارتفاع نسبة أرباحها خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 6% لتصل إلى 24.81 مليون درهم، مقابل 23.47 مليون درهم في نفس الفترة من عام 2023، فيما ارتفع إجمالي أصول الشركة بنهاية الأشهر التسعة الأولى من 2024 بنسبة 17.4% ليصل إلى 1.4 مليار درهم، مقارنة بـ 1.2 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.

وكشفت الشركة عن قفزة كبيرة في إجمالي دخلها في نهاية الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، حيث وصل إلى 117.9 مليون درهم مقابل 96.2 مليون درهم في ذات الفترة من العام الماضي، لتصل نسبة النمو إلى 22.57%. وشهدت الحسابات الجديدة التي قامت الشركة بفتحها للعملاء نمواً غير مسبوق وصل إلى 334.52%، وبإجمالي 22,295 حساباً في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 5,131 حساباً في الفترة ذاتها من عام 2023.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي لشركة "بي اتش ام كابيتال" للخدمات المالية: "نشكر عملائنا وشركائنا على هذه النتائج الاستثنائية التي حققتها الشركة، والتي تستند إلى قوة ومتانة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، والبيئة الاستثمارية الداعمة للخدمات المالية فيها، وهي تعكس في الوقت ذاته نجاح استراتيجية الشركة وثقة المستثمرين فيها، بفضل اعتمادها على أحدث التقنيات والأنظمة في التداول والخدمات المالية المبتكرة".

وأشار السعدي إلى أنه رغم الظروف الجيوسياسية التي يمر بها العالم، والتحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي، تمكنت الشركة من تحقيق هذه النتائج الإيجابية، بفضل الاستراتيجية الناجحة للشركة وحرصها على تنويع الإيرادات، والاستثمار في الحلول المبتكرة، وتطوير علاقات الشراكة والتعاون مع الأسواق المالية والمؤسسات الرائدة في دولة الإمارات وخارجها.

وكانت "بي اتش ام كابيتال" قد فازت خلال النصف الأول من العام الجاري بجائزة "أفضل وسيط للأسهم في دبي" على هامش فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية 2024، الذي استضافته بورصة قطر يومي 29 و30 ابريل الماضي، بما يعكس التزام الشركة المستمر بتحسين وتطوير عملياتها، لتعزيز منظومة التداول في أسواق المال العربية، وتمثل الجائزة بالوقت ذاته دليلاً على ثقة العملاء والمستثمرين في الشركة وخدماتها.

ومنذ تأسيسها في عام 2006، عززت "بي اتش ام كابيتال" مكانتها كواحدة من أفضل المؤسسات المالية الرائدة المصنّفة في الأسواق المالية محلياً وإقليمياً، باعتبارها شركة رائدة في مجال التكنولوجيا المالية، وذلك لما تقدّمه من حزمة متكاملة من الخدمات المالية والاستثمارية، لتلبي احتياجات عملائها وتمكّنهم من الوصول إلى أسواق رأس المال في الإمارات، والسعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، وأوروبا، والأسواق الإقليمية والدولية الأخرى.

نبذة عن شركة بي اتش ام كابيتال للخدمات المالية:

"بي اتش ام كابيتال“ هي شركة مساهمة خاصة مدرجة في سوق دبي المالي وخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة. وهي شركة خدمات مالية رائدة للمستثمرين الأفراد والشركات منذ عام 2006، وتقدم حزمة متكاملة في الخدمات المالية والاستثمارية في الأسواق المالية، المحلية، الإقليمية والعالمية.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الالكتروني للشركة: www.bhmuae.ae

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