دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت شركة "بن غاطي" العقارية إنجازاً بارزاً من خلال تسليم ستة مشاريع سكنية جديدة تحتوي على 2062 وحدة فاخرة في منطقة قرية جميرا الدائرية، ويعكس هذا الإنجاز التزام الشركة بتقديم معايير معمارية استثنائية وتنفيذ المشاريع ضمن جداول زمنية طموحة، مما يعزز من مكانتها على خارطة القطاع العقاري بدبي.

تنويع المشاريع لتعزيز تجربة السكن الفاخر

تهدف "بن غاطي" من خلال المشاريع التي سلمتها وهي "بن غاطي أوريكيد"، "بن غاطي عنبر"، "بن غاطي أونكس"، "بن غاطي هاوس"، "بن غاطي لافندر"، و "بن غاطي فينوس" إلى تلبية الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة في الإمارة، مع مراعاة احتياجات العائلات والمستثمرين الباحثين عن بيئات سكنية متكاملة ومتميزة.

"بن غاطي أوريكيد"

يعتبر "بن غاطي أوريكيد" من المشاريع الاستثنائية للشركة، إذ يضم 303 وحدات سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق بغرفة وصالة، وصولاً إلى الشقق المكوّنة من غرفتي نوم وصالة. وتمتاز وحداته بلمساتٍ معمارية متقنة تتناغم مع الهوية المميزة لقرية جميرا الدائرية، لتتيح تجربة سكن تجمع بين الراحة والفخامة.

"بن غاطي عنبر"

يمثّل "بن غاطي عنبر" إضافة متميّزة إلى المشهد العقاري في دبي، حيث يضم 640 وحدة سكنية تتنوع بين غرفة وصالة وغرفتين وصالة، صُمّمت وفق أعلى المعايير، ويتمتع بموقع استراتيجي ضمن قرية جميرا الدائرية بمخرج مباشر يتيح إمكانية الوصول إلى شوارع دبي الرئيسية.

"بن غاطي أونكس"

يقدّم "بن غاطي أونكس" 495 وحدة سكنية تتنوع بين الاستوديوهات والشقق بغرفة وصالة، وغرفتين وصالة، وصولاً إلى ثلاث غرف وصالة، ما يوفّر مرونة مثالية أمام المشترين والمستثمرين تتوافق مع متطلباتهم، ويتكامل المشروع مع مرافق حيوية تُثري أسلوب العيش وتوفر تجربة مُلهِمة تضاهي المعايير العالمية.

"بن غاطي هاوس"

يُضفي مشروع "بن غاطي هاوس" لمسة من الفخامة والرقي على حزمة المشاريع السكنية للشركة، حيث يضم 270 وحدة سكنية مصممة بتفاصيل دقيقة، حيث تشمل الوحدات تشطيبات عالية الجودة ومساحات معيشية واسعة تناسب الباحثين عن الراحة والفخامة في بيئة سكنية متكاملة.

"بن غاطي لافندر"

يمثل مشروع "بن غاطي لافندر" توازنًا مثاليًا بين الطبيعة الخلابة والتصميم المعماري العصري، حيث يضم 164 وحدة سكنية متنوعة تشمل استوديوهات وشقق بغرفة وصالة وغرفتين وصالة، كما يتكامل المشروع مع المساحات الخضراء المحيطة ليوفر بيئة سكنية هادئة ومتوازنة مما يعزز جودة الحياة ويقدم تجربة سكنية فاخرة.

"بن غاطي فينوس"

يضم مشروع "بن غاطي فينوس" 438 وحدة سكنية تتنوع بين شقق بغرفة وصالة وغرفتين وصالة، مما يوفر خيارات سكنية مثالية تجمع بين التشطيبات الراقية والملحقات الذكية والعصرية لضمان راحة ورفاهية المقيمين.

رؤية "بن غاطي" ومعالم المستقبل العمراني في دبي

تتجلّى رؤية "بن غاطي" في المشاريع الستة المُنجزة في قرية جميرا الدائرية، إذ تجمع بين جودة البناء، وسرعة التنفيذ، وقيمة الاستثمار على المدى الطويل، وتعزّز هذه المشاريع مكانة الشركة كأحد أبرز الأسماء في قطاع العقارات، مؤكّدة قدرتها على مواكبة احتياجات السوق، وتقديم حلول سكنية مبتكرة تُرسّخ معايير الرفاهية والابتكار في إمارة دبي.

فرص استثمارية مميزة وبيئة عائلية مثالية في قرية جميرا الدائرية

تُعد قرية جميرا الدائرية واحدة من أبرز الوجهات العقارية في دبي، حيث توفر بيئة مثالية تجمع بين الحياة العائلية الهادئة والفرص الاستثمارية الواعدة. تتميز المنطقة ببنيتها التحتية المتطورة، وموقعها الاستراتيجي الذي يربط بين مختلف أحياء دبي الرئيسية، مما يسهل الوصول إلى المراكز التجارية والترفيهية والتعليمية. كما توفر المنطقة أكثر من 30 حديقة خضراء، مما يعزز من جودة الحياة للسكان ويجعلها بيئة مثالية للعائلات الباحثة عن الأمان والراحة، كما أن الطلب المتزايد على العقارات في هذه المنطقة يعكس فرصاً استثمارية واعدة للمستثمرين الراغبين في تحقيق عوائد مجزية على المدى الطويل، مستفيدين من النمو المستمر والتطوير العمراني المستدام في المنطقة.

نبذة عن "بن غاطي للتطوير":

تُعد شركة "بن غاطي" للتطوير العقاري علامة إماراتية مرموقة في مجال التطوير العقاري، وتشغل مكانة رائدة بفضل محفظتها التي تتجاوز 70 مشروعًا بقيمة تفوق 40 مليار درهم إماراتي. يقود الشركة المهندس محمد بن غاطي، رئيس مجلس الإدارة، الذي يسعى من خلال رؤيته المبتكرة إلى تقديم مشاريع فاخرة تعكس ذوقًا فنيًا متقنًا ومعايير عالية في التصميم والجودة.

وقد نجحت "بن غاطي" في تسليم أكثر من 15,000 وحدة سكنية حتى عام 2024، مع تحقيق إنجازات بارزة بالتعاون مع علامات تجارية عالمية مثل "بوغاتي" و"مرسيدس-بنز" و"جاكوب آند كو". وتستمر الشركة في توسيع محفظتها العقارية لتلبية تطلعات السوق المتزايدة، مع التركيز على تقديم مشاريع سكنية ترتقي بمستوى الفخامة في دبي.

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