استقبلت مدينة صور الصناعية، التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، (7) طلبات للاستثمار خلال النصف الأول من العام 2025، قامت بتوطين (6) مشاريع منها بإجمالي حجم استثمارات يتجاوز الـ (13) مليون ريال عماني، ليصل إجمالي حجم الاستثمار التراكمي في المدينة الصناعية إلى (2.3) مليار ريال عماني، وتبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 6,602,122 متر مربع من إجمالي 7,796,686 متر مربع للمساحة المطورة.

وقال المهندس ناصر بن حمود المبسلي، مدير عام مدينة صور الصناعية، أن مدائن تعكف حالياً على تنفيذ عدد من مشاريع البنية الأساسية في المدينة الصناعية، حيث تم الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والمسوحات الطبوغرافية والهيدروغرافية ويجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لتطوير مرافق البنية الأساسية لمربع صناعة وصيانة السفن بالمدينة الصناعية، كما تم الانتهاء من مرحلة جمع البيانات والدراسات الهيدرولوجية والاقتصادية ويجري العمل على التصاميم الأولية لمشروع الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم لمشروع تطوير المخطط العام للمدينة الصناعية، علاوة على تنفيذ 50% من مشروع تركيب إنارة الممشى ونظام الطاقة الشمسية ضمن مشروع الحزام الأخضر الذي تم الانتهاء من تشجيره مؤخراً بنسبة 100%، وكذلك تعمل المدينة الصناعية حالياً على دراسة إنشاء رصيف بحري للبضائع العامة والحاويات، وأضاف المبسلي: شهد النصف الأول من العام 2025 الانتهاء من عدد من المشاريع الحيوية في مدينة صور الصناعية، أبرزها مشروع تأهيل السياج الأمني، مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي، مشروع منظومة مراقبة جودة الهواء في ولاية صور، ومشروع العبارات الصندوقية.

وأوضح ناصر المبسلي أن مدينة صور الصناعية توفر خدمات ومرافق وشبكات طرق متكاملة وكهرباء وغاز ومياه وصرف صحي واتصالات سلكية ولاسلكية وانترنت فائق السرعة إلى جانب توفير أراضٍ استثمارية بمساحات كبيرة تصل إلى 2 مليون متر مربع للقطعة مع وصول مباشر لمياه البحر وربط مباشر مع طريق مسقط – صور السريع وطريق الشرقية السريع مع إمكانية توطين مشاريع في القطاعات البتروكيماوية واللوجستية والتعدينية والدوائية ومواد البناء وصناعة وصيانة السفن والخدمات التعليمية والسكنية، حيث أشار المبسلي إلى أن المساحة الإجمالية لمدينة صور الصناعية تتجاوز الـ (36) مليون متر مربع، بينما يبلغ عدد العمالة 2737 عاملا ، تشكل القوى العاملة العمانية 55% منهم، حيث وفّرت مدينة صور الصناعية 211 فرصة عمل للعمانيين حتى نهاية الربع الأول من العام 2025.

