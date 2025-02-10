الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت شركة كوالكوم تكنولوجيز التابعة لمجموعة كوالكوم إنكوربوريتد، وشركة أرامكو ديجيتال الرقمية والتقنية التابعة لمجموعة أرامكو، اليوم عن تعاونهما الرائد في مؤتمر ليب التقني، الحدث التقني الأبرز في المملكة العربية السعودية، لتطوير أول هواتف ذكية صناعية 5G في العالم تعمل بالذكاء الاصطناعي مع دعم أصلي لطيف 450 ميجاهرتز.

ومن المقرر أن يستفيد الهاتف الجديد من قدرات طيف التردد 450 ميجاهرتز لوصل أجهزة إنترنت الأشياء والحوسبة الطرفية والمستخدمين النهائيين بجيل جديد من التطبيقات الصناعية المدعمة بالذكاء الاصطناعي، مع التركيز على الحلول الصناعية المتطورة لدى شركة أرامكو السعودية، إحدى شركات الطاقة والمواد الكيميائية المتكاملة الرائدة في العالم.

ستعمل الهواتف الذكية الصناعية الجديدة بمعالجات كوالكوم ® QCM8550 وQCM6490 التي توفر دعمًا أصليًا لشبكات 5G بتردد 450 ميجاهرتز.وصممت هذه المعالجات لتوفير اتصال واسع النطاق بأجهزة الحافة الذكية، مما يضمن الاتصال الموثوق ونقل البيانات في البيئات الصناعية.

وفي هذا السياق قال عيد صالح الحربي، مدير المصنع الرقمي للشركات، أرامكو السعودية: "نحن ملتزمون في أرامكو الرقمية بدفع حدود الابتكار التكنولوجي. ويُمثل هذا التعاون مع كوالكوم تكنولوجيز، الذي يُقدم أول هاتف ذكي صناعي في العالم يعمل بالذكاء الاصطناعي مع دعم 450 ميجاهرتز، علامة فارقة في رحلتنا لتمكين الصناعات من خلال اتصال الجيل التالي. من خلال استخدام تقنيات 5G والذكاء الاصطناعي المتطورة، حيث سنعمل على تمكين صناعة أكثر ذكاءً واستدامة تتوافق مع رؤية المملكة 2030 وما بعدها، مما يدفع عجلة التحول الصناعي ليس فقط داخل المملكة العربية السعودية ولكن في جميع أنحاء العالم".

ومن جانبه قال ناكول دوغال، المدير العام لمجموعة السيارات وإنترنت الأشياء الصناعي والمدمج والحوسبة السحابية في شركة كوالكوم تكنولوجيز : "يشهد القطاع الصناعي تحولاً كبيراً اليوم نتيجةً لانتشار التقنيات المتطورة. وتعتبر هواتفنا الذكية الصناعية التي تدعم تردد 450 ميجاهرتز عنصراً أساسياً آخر في تمكين القطاعات لتصبح أكثر اتصالاً وكفاءةً وأماناً واستدامةً. وتشرفت كوالكوم بالتعاون مع أرامكو الرقمية لتطوير حلول مبتكرة في المملكة العربية السعودية ودعم التحول الصناعي في المملكة بما يتماشى مع أهداف رؤية السعودية 2030. وتهدف هذه الشراكة أيضاً إلى دفع عجلة تقدم التقنيات المتطورة في الشرق الأوسط، وتوفير الفوائد على نطاق عالمي".

والجدير بالذكر أن كوالكوم تكنولوجيز كانت قد أعلنت مؤخراً وبالتعاون مع أرامكو الرقمية، عن نشر أول حلول إنترنت الأشياء الصناعية لأرامكو التي تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي، والتي تعمل على تحسين السلامة التشغيلية والكفاءة والاستدامة في مواقع أرامكو. ستمنح الهواتف الذكية الصناعية الجديدة مستخدمي أرامكو طريقة أخرى للاتصال بهذه التطبيقات الصناعية المتقدمة. يتم عرض أمثلة على الهواتف الذكية الصناعية ومعالجات كوالكوم تكنولوجيز بتردد 450 ميجاهرتز في جناح أرامكو الرقمية في معرض LEAP.

نبذة عن كوالكوم

كوالكوم تمكّن عالماً حيث يمكن لكل شخص وكل شيء الاتصال بذكاء، وتسمح لنا خارطة طريقنا التكنولوجية الموحدة بتوسيع نطاق التقنيات التي أطلقت الثورة المحمولة - بما في ذلك الاتصال المتقدم، والحوسبة عالية الأداء ومنخفضة الطاقة، والذكاء على الجهاز، وأكثر من ذلك - إلى الجيل التالي من الأجهزة الذكية المتصلة عبر مختلف القطاعات.

تساعد الابتكارات من كوالكوم وعائلة منصات Snapdragon في تمكين تقارب الحوسبة السحابية والحافة، وتحويل الصناعات، وتسريع الاقتصاد الرقمي، وإحداث ثورة في كيفية تجربتنا للعالم، من أجل الصالح العام.

هيكل الشركة

شركة كوالكوم : تشمل أعمال الترخيص الخاصة بنا، QTL ، والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع الخاصة بنا .

تشمل أعمال الترخيص الخاصة بنا، ، والغالبية العظمى من محفظة براءات الاختراع الخاصة بنا كوالكوم تكنولوجيز : شركة تابعة لشركة كوالكوم، تقوم، إلى جانب الشركات التابعة لها، بجميع وظائف الهندسة والبحث والتطوير الخاصة بنا إلى حد كبير، وجميع أعمال المنتجات والخدمات الخاصة بنا بشكل كبير، بما في ذلك أعمال أشباه الموصلات QCT الخاصة بنا .

العلامات التجارية

كوالكوم هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة كوالكوم .

منتجات تحمل علامة كوالكوم هي منتجات لشركة كوالكوم تكنولوجيز و / أو الشركات التابعة لها .

يتم ترخيص التقنيات الحاصلة على براءة اختراع من كوالكوم من قبل شركة كوالكوم .

كوالكوم و Snapdragon هما علامتان تجاريتان أو علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة كوالكوم.

حول أرامكو الرقمية:

أرامكو الرقمية هي الشركة التابعة لأرامكو في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهي شركة عالمية متكاملة للطاقة والكيماويات. تهدف أرامكو الرقمية إلى المساعدة في دفع عجلة التحول الرقمي والابتكار التكنولوجي عبر مختلف القطاعات.

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