أعلنت شركة عقارات السيف ش.م.ب. (رمز التداول في بورصة البحرين: SEEF) عن نتائجها الماليّة للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 والربع الأخير من العام 2025، حيث سجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائدين على مساهمي الشركة الأم بقيمة 2.12 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام 2025، مقابل 1.41 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 50.18%. ويُعزى هذا الارتفاع إلى الأداء الإيجابي للاستثمارات في المشاريع المشتركة مقارنة بالعام الماضي، إلى جانب استمرار ضبط المصروفات التشغيلية والحفاظ عليها ضمن مستويات مدروسة، فضلاً عن خفض تكاليف التمويل نتيجة إدارة فعالة لمعدلات الربح. كما أسهمت المكاسب الناتجة عن بيع جزء من أحد الأصول التابعة للشركة، إضافة إلى تراجع الخسائر الناتجة عن تقييم القيمة العادلة للأصول مقارنة بالعام السابق، في دعم صافي الأرباح.

ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم في الربع الأخير من العام 2025 إلى 4.53 فلس، مقابل 3.08 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 3.13 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من العام 2025، مقابل 3.10 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته 2.51%.

وسجّلت الشركة أرباحًا صافية ودخلًا شاملًا عائديّن على مساهمي الشركة الأم بقيمة 5.94 مليون دينار بحريني للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقابل 5.61 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بارتفاع نسبته حوالي 5.96%. ووصل نصيب السهم الأساسي والمخفّض من الأرباح العائدة على مساهمي الشركة الأم خلال السنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 إلى 12.96 فلس، مقابل 12.23 فلس في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغت قيمة الأرباح التشغيليّة للشركة 11.52 مليون دينار بحريني للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقابل 12.32 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي، أي بانخفاض نسبته 6.45%.

هذا وسجّل إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) ارتفاعاً نسبته 1.01% للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ليصل إلى 163.48 مليون دينار بحريني، مقابل 161.85 مليون دينار بحريني في الفترة نفسها من العام الماضي. أما إجمالي الأصول فقد شهد ارتفاعًا نسبته 0.36% ليصل إلى 177.78 مليون دينار بحريني للسنة الماليّة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، مقابل 177.14 مليون دينار بحريني في العام الماضي.

وبناءً على هذه النتائج الماليّة، فقد قرّر مجلس الإدارة رفع توصية إلى الجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقديّة بنسبة 10% من القيمة الاسميّة للسهم، أي ما يعادل 10 فلس للسهم الواحد وما مجموعه 4.52 مليون دينار بحريني بعد خصم أسهم الخزينة، وتخصيص مبلغ 170,000 ألف دينار بحريني للتبرعات والخدمة المجتمعيّة.

وفي معرض تعليقه على النتائج المالية، صرح السيد عيسى محمد نجيبي، رئيس مجلس الإدارة في شركة عقارات السيف، بالقول: "تعكس نتائج عام 2025 قدرة الشركة على إدارة أعمالها بكفاءة عالية في ظل بيئة تشغيلية واقتصادية متغيرة، مع المحافظة على متانة المركز المالي وإستقرار الأداء التشغيلي، وجاء ذلك في ضوء التقدم الملموس في تنفيذ المشاريع التطويرية الرئيسية، بما يتواكب مع متطلبات السوق وتوقعات المستأجرين والزوار، حيث واصلنا التركيز على تعزيز جودة الأصول وتبني قرارات استثمارية مدروسة، توازن بين تحقيق العوائد المستدامة على المدى الطويل والمحافظة على مصالح المساهمين. كما حرص مجلس الإدارة على توجيه دفة الشركة نحو فرص نمو واعدة عبر نموذج عمل طموح يرسخ من مكانة عقارات السيف كأحد أبرز اللاعبين في قطاع التطوير العقاري التجاري في مملكة البحرين."

وأضاف نجيبي: "سيواصل مجلس الإدارة خلال المرحلة المقبلة متابعة تنفيذ الأولويات الاستراتيجية المعتمدة، مع التركيز على التوسع في الأسواق الإقليمية وتعظيم الاستفادة من محفظة الأصول الحالية وإستثمارالفرص النوعية التي أتاحها التوسع في السوق السعودي والبناء على الشراكات الاستراتيجية التي تم إرساؤها خلال العام الماضي. وفي هذا السياق، يعبّر مجلس الإدارة عن تقديره للدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة، ولثقة المساهمين، ولتعاون الشركاء والعملاء وجهود فرق العمل التي أسهمت في تحقيق هذه النتائج."

من جانبه، قال السيد أحمد يوسف، الرئيس التنفيذي لشركة عقارات السيف "شكّل عام 2025 محطة مهمة في مسار الشركة، حيث ركزنا على تحويل الخطط الاستراتيجية إلى إنجازات ملموسة على مستوى التطوير وإدارة الأصول، وقد انعكس ذلك على تعزيز مرونة نموذج الأعمال لمواكبة المتغيرات المتسارعة في قطاعي التجزئة والترفيه. وعلى صعيد محفظة الأصول القائمة، واصلنا تنفيذ خطة عمل تهدف إلى رفع كفاءة الأصول وتعزيز تجربة المستأجرين والزوار، حيث يتواصل تنفيذ أعمال التطوير ضمن المسار الشامل المعتمد لمشروع مجمع السيف – ضاحية السيف، بما يضمن استمرارية التشغيل وتعزيز جاهزية المجمع لإعادة إطلاقه بحلة عصرية جديدة مع نهاية العام 2027م، إلى جانب الانتهاء من مشروع تجديد فندق فريزر سويتس السيف. وقد أسهمت هذه الأعمال في تعزيز الأداء التشغيلي وتحسين مستويات التفاعل والإقبال، بما يعكس استجابة ملموسة من السوق لهذه التحديثات. أما على المستوى المالي، أظهرت نتائج عام 2025 تحسنًا في كفاءة التشغيل وقدرة الشركة على إدارة التكاليف، حيث سجّلت الأرباح التشغيلية تغيرًا إيجابيًا مقارنة بالعام السابق، بالتزامن مع إدارة فعالة لمتطلبات المرحلة التشغيلية. ويعكس صافي الربح اتجاهًا إيجابيًا في ضوء نتائج المبادرات التطويرية المنفذة خلال العام، في حين نركز خلال المرحلة المقبلة على ترجمة المشاريع قيد التنفيذ إلى أداء مالي أفضل، وتعزيز العائد بما يدعم توزيعات مستقرة ويدعم قدرة الشركة على اغتنام الفرص النوعية."

واختتم الرئيس التنفيذي تصريحه قائلًا: "لقد أحرزت الشركة تقدمًا نوعيًا في مجالي الاستدامة والتحول الرقمي من خلال تنفيذ مشاريع الطاقة الشمسية في أربع من وجهات الشركة الرئيسية والانضمام إلى برنامج ’كفاءة‘ وتطوير الأنظمة التشغيلية وتكامل البيانات، مما يساهم في دعم كفاءة استهلاك الطاقة ويعزز استدامة الأداء التشغيلي. كما واصلنا خلال العام تنفيذ مبادراتنا في مجال الشراكة المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، دعمًا للشباب والتعليم والرياضة والمبادرات الوطنية، وذلك في تأكيد على دور الشركة الريادي في هذا المجال."

تنويه: تتوافر البيانات الماليّة الكاملة والخبر الصحافي على الموقع الإلكتروني لبورصة البحرين: . www.bahrainbourse.com

نبذة عن شركة عقارات السيف:

تأسست شركة عقارات السيف ش.م.ب. في العام 1999، وهي شركة مساهمة عامة مُدرجة في بورصة البحرين منذ 2007 وتتخذ من مملكة البحرين مقرًا رئيسيًا لعملياتها، لتصبح رائدة في قطاعات التجزئة والضيافة والترفيه والتطوير العقاري على مستوى المملكة. تدير شركة عقارات السيف محفظة كبيرة من الأصول، مما يعزز من مكانتها كعلامة تجاريّة متميّزة. تتمحور رؤية شركة عقارات السيف على سعيها الدائم لتكون شركة عقاريّة رائدة في الابتكار والتنوع، مدفوعة بتطبيق أعلى المعايير والقيم لتحقيق التميّز ورضا المساهمين والشركاء والعملاء على السواء. وتتمركز أنشطة الشركة الحالية على تطوير وامتلاك وإدارة محفظة استثماريّة عقاريّة متنوعة تخدم قطاعات التجزئة والترفيه والضيافة.

للمزيد من المعلومات، تفضل بزيارة الموقع الالكتروني: www.seef.com.bh

-انتهى-

#بياناتشركات