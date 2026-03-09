مسقط، تأكيدًا على التزامه بتعزيز شبكة فروعه وبالتالي دعم النمو الاقتصادي الذي تشهده سلطنة عُمان، أعلن صحار الدولي افتتاح فرعه الجديد رسميًا في منطقة الموج، إحدى أبرز الوجهات السكنية والتجارية في السلطنة. ويقع الفرع في موقع استراتيجي داخل "ممشى الموج"، حيث جرى تدشينه رسميًا تحت رعاية سعادة حليمة بنت راشد الزرعية، رئيسة هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك بحضور سعيد بن محمد العوفي، رئيس مجلس إدارة صحار الدولي، وعبدالواحد بن محمد المرشدي، الرئيس التنفيذي للبنك، إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة التنفيذية. وجاء الافتتاح على هامش إطلاق سوق صحار الدولي – ليالي الموج الذي تم تدشينه في اليوم ذاته، بما يعزز حضور البنك في قلب مجتمع نابض بالحياة يجمع بين أنماط المعيشة العصرية والنشاط التجاري المتنوع.

وحول افتتاح الفرع، علّق عبدالقادر الصومالي، رئيس مجموعة التجزئة المصرفية والخدمات المميزة في صحار الدولي، قائلاً: "في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع المالي، يظل تعزيز نقاط توفير الخدمات المصرفية للمجتمعات الاقتصادية الحيوية عنصرًا أساسيًا في بناء الثقة وتعزيز الشراكات بعيدة المدى مع الزبائن. ويعكس افتتاح فرعنا في الموج نهجًا استراتيجيًا قائمًا على تحليل تطورات النمو الاقتصادي وأنماط النشاط التجاري في المجتمعات المتكاملة التي تجمع بين السكن والعمل والأنشطة الاقتصادية. ومن خلال هذا التوسع، نسعى إلى توفير خدماتنا في بيئات تشهد حراكًا اقتصاديًا متناميًا، بما يتيح لنا ترسيخ التفاعل مع الزبائن وتعزيز الدور الاستشاري الذي نضطلع به في دعم تطلعاتهم المالية والاستثمارية. كما ينسجم هذا التوجه مع التزامنا بدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 من خلال تطوير نموذج مصرفي متوازن يجمع بين الابتكار الرقمي والتواصل المباشر، ويسهم في تمكين الأفراد والأعمال وتعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني."

ويقدم فرع الموج مجموعة متكاملة من الخدمات المصرفية التي تلبي احتياجات الزبائن من الأفراد والشركات، سواء في معاملاتهم اليومية أو متطلباتهم المالية الأكثر تخصصًا. وتشمل هذه الخدمات فتح الحسابات، وإصدار البطاقات، واستقبال الودائع، وتقديم حلول التمويل، إلى جانب الدعم الاستشاري، وذلك من خلال فريق من الكفاءات المصرفية المؤهلة التي تلتزم بتقديم خدمات احترافية تلبي تطلعات الزبائن.

وقد صُمّم الفرع بما ينسجم مع الهوية المؤسسية المعاصرة لصحار الدولي، ليعكس وضوح الرؤية واحترافية الأداء وكفاءة العمليات، بما يضمن اتساق معايير الخدمة عبر شبكة فروع البنك. ويأتي افتتاح هذا الفرع ضمن استراتيجية البنك المستمرة لتعزيز شبكة فروعه، حيث يمثل فرع الموج إضافة استراتيجية تعزز حضور صحار الدولي، وترسخ تركيزه على سهولة الوصول، والخدمات المصرفية القائمة على بناء العلاقات، وتقديم تجربة مصرفية رفيعة المستوى في المجتمعات ذات النمو المرتفع والمتعددة الاستخدامات.

ويندرج إطلاق فرع الموج ضمن الإطار الأوسع لتطوير شبكة صحار الدولي، والذي يستند إلى تحليل حجم الزبائن، وأنماط النشاط الاقتصادي، والطلب طويل الأمد على الخدمات المصرفية. ومن خلال هذا النهج المتزن، يواصل البنك تطوير حضوره، جامعًا بين النمو المتزن والحوكمة الفاعلة، وبين الملاءمة وسهولة الوصول، وبين الابتكار واستدامة العلاقات، بما يعزز مكانته ضمن المنظومة المصرفية الديناميكية في سلطنة عُمان.

يُعد صحار الدولي أحد أسرع البنوك نموًا في سلطنة عُمان، مسترشدًا برؤية طموحة ليصبح مؤسسة خدمية عمانية الطابع، عالمية الريادة، تمكّن الزبائن والمجتمع والناس من الازدهار والنمو. وانطلاقًا من هذا التوجه، يركّز البنك على دعم الأفراد لتحقيق النجاح من خلال تقديم خدمات مصرفية تلبي احتياجاتهم في عالم دائم التغيّر، كما يقدّم حلولًا مبتكرة في مجالات الخدمات المصرفية التجارية والاستثمارية، وإدارة الثروات، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية الإسلامية وغيرها. ويواصل البنك تعزيز تواجده عبر انتهاجه لاستراتيجية طموحة تتمركز حول الابتكار الرقمي والتوسّع الإقليمي الاستراتيجي، والذي يتضمن تواجده في المملكة العربية السعودية؛ ملتزمًا بتوفير قيمة مستدامة عبر شراكات فاعلة، إلى جانب تقديم تجربة مصرفية استثنائية لزبائنه.

