الشركات الإماراتية التي اعتمدت تقنية توليد المياه من الهواء هي موانئ أبو ظبي وحديقة أم الإمارات وإثراء وفنادق أكور وجوتن وأدنوك وأكاديميات الدار ومجموعة فنادق ماينور

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت شركة إير ووترعن الإنجازات المشتركة التي حققها شركاؤها، بالتوازي مع الجهود الموحدة للشركات والمؤسسات في مختلف أنحاء دولة الإمارات، التي أثمرت عن الارتقاء بإمكانات الابتكار المحلي، وذلك في ضوء مساعي دولة الإمارات إلى تسريع جهودها نحو تحقيق أهدافها المتمثلة في الحياد المناخي بحلول عام 2050 والأمن المائي بحلول عام 2036. وشملت تلك الإنجازات ما يلي:

توليد أكثر من 5.8 مليون لتر من مياه الشرب من الهواء.

الاستغناء عن ما يزيد على 11.6 مليون زجاجة بلاستيكية ذات الاستخدام الواحد.

منع انبعاث 480 طن متري من ثاني أكسيد الكربون.

ويُنسب الفضل في هذه النجاحات إلى قاعدة عملاء إير ووتر المتنامية، حيث عمدت مجموعة من المؤسسات إلى تبنّي إما تقنية توليد المياه الجوية في مواقعها، أو خدمة توصيل المياه المعبأة عالية الجودة من إير ووتر، أو الخيارَين معاً. ويثمر هذا التقدم الملحوظ على مستوى الدولة في تعزيز ثقافة استخدام المياه المستدامة والخالية من البلاستيك في العمليات اليومية، بهدف توفير مستويات ترطيب ممتازة تترافق مع تأثيرٍ بيئي إيجابي قابل للقياس.

وعلاوةً على ذلك، يوفر هذا الإنجاز إحدى أكبر كميّات المياه التي تم إنتاجها من الهواء على الإطلاق على صعيد مختلف

القطاعات في المنطقة، بما يشمل الضيافة والتعليم والقطاع الحكومي والمرافق التجارية، مما يرسخ ريادة إير ووتر العالمية في هذا المجال.

مواءمة الجهود مع خارطة طريق الاستدامة في دولة الإمارات

وضعت دولة الإمارات رؤية طموحة لمستقبلٍ مبني على الابتكار والمسؤولية البيئية، والذي تسعى إلى تحقيقه من خلال مجموعة من المبادرات الطموحة، بدءاً من استراتيجية الأمن المائي لدولة الإمارات 2036 وسياسة الاقتصاد الدائري وصولاً إلى المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050. وتسهم تكنولوجيا إير ووتر المبتكرة وجميع الشركات التي تعتمدها في رفد مساعي الدولة لتحقيق رؤيتها الطموحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت جيسيكا توريس، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية: "نهدف إلى دعم المؤسسات والمنظمات التي تسعى إلى توفير المياه بجودة عالية ونتائج بيئية إيجابية، وتساعد المياه المستخلصة من الغلاف الجوي الشركات على تقليل بصمتها الكربونية والتوقف عن استخدام البلاستيك والمساهمة في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات الوطنية دون التأثير على الجودة، ونعتمد في إير ووتر على التكنولوجيا المتطورة لتوفير المياه عالية الجودة ذات تأثير إيجابي على البيئة."

أبرز العملاء

تتكامل منتجات شركة إير ووتر المستدامة والفاخرة مع العمليات اليومية لشركائها في مختلف القطاعات، بما فيها شركات رائدة مثل أكاديميات الدار وحديقة أم الإمارات وشركة إثارة ومجموعة أكور وجوتن ومجموعة موانئ أبو ظبي، إلى جانب شركة بترول أبو ظبي الوطنية ومجموعة ماينور، التي اعتمدت المياه المستخلصة من الغلاف الجوي من شركة إير ووتر لتعزز تجربة الضيوف وصحة وعافية الموظفين والمضي قدماً بأهداف المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات.

ويعكس التزام شركاؤنا بمنتجات المياه الصديقة للبيئة التوجه المتنامي في دولة الإمارات نحو اعتماد حلول مبتكرة ومنخفضة

الانبعاثات الكربونية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية، مما يسلط الضوء على أهمية اعتماد حلول المياه اللامركزية

والمستدامة في العمليات التشغيلية الآن ومستقبلاً.

وبدوره، قال روب بين، المدير الإداري لشركة إير ووتر في الإمارات: "يتشارك عملاؤنا الرؤية حول منتجات المياه بوصفها جزءاً من تجربة العلامة التجارية وفرصة لتعزيز أهداف المسؤولية الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات، وتسليط الضوء على دور منتجات المياه المحوري في مواجهة آثار التغير المناخي. ونسعى في عملنا إلى توفير المياه من مصادر مستدامة بشكل سلس وقابل التطوير."

دعم تطوير الجيل الجديد من منتجات المياه

على عكس المياه المعبأة التقليدية، تتجنب حلول شركة إير ووتر الاعتماد على المياه الجوفية والشحن لمسافات طويلة، واعتماد مواد التغليف البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة. ويتم تعبئة كل زجاجة باستخدام تقنية توليد المياه الجوية الحاصلة على براءة اختراع، والتي يتم تعدينها لتلبية معايير بلدية دبي، وتوصيلها من خلال نموذج دائري مغلق.

وتدير إير ووتر عملياتها التشغيلية من منشأتها في مدينة دبي الصناعية، وتتمتع بقدرة إنتاجية تمكن من إنتاج أكثر من 100ألف لتر من الماء من الهواء يومياً. وتتطلع الشركة إلى توسيع شبكة تعبئة المياه في دولة الإمارات في عام 2025، ومن المتوقع الإعلان عن منشآت جديدة خلال العام الجاري.

رؤية مستقبلية ذات تأثير إيجابي

تأسست شركة إير ووتر بهدف إرساء معايير جديدة في مجال إنتاج المياه وتوزيعها، وتلتزم بتحويل الهواء إلى مصدر وفير ومستدام للمياه ودعم الشركات والمؤسسات والمدن لمواجهة التحديات المستقبلية.

وأضاف أليكس جاي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إير ووتر: "نعتزم إنشاء نظام مستدام لامركزي لإنتاج مياه، يوفر كافة احتياجات المياه ابتداءً من عبوات المياه وصولاً إلى البنية التحتية المائية، بما يضمن تأثيراً إيجابياً على البيئة، وتتمثل مهمتنا بالاستفادة من الهواء بوصفه مصدر مستدام للمياه لدعم الجهود الرامية إلى حماية البيئة بشكل ملموس."

عن A1RWATER:

إير ووتر، هي رائدة السوق في مجال ابتكارات المياه. تأسست في عام 2018، وتختص العلامة التجارية المحلية في إنتاج مياه نقية من رطوبة الهواء على نطاق واسع وتوفر مولدات المياه الجوية، ومرافق تعبئة مخصصة، وحلول التعبئة المستدامة. ملتزمة بتقليل استخدام البلاستيك الأحادي الاستخدام ودعم أهداف البيئة، والاجتماعية، والحكومية (ESG)، تلتزم إير ووتر بالمعايير الدولية للمياه مثل منظمة الصحة العالمية وبلدية دبي، لضمان توفير مياه شرب آمنة وغنية بالمعادن لتلبية الاحتياجات المتنوعة. ويقع مقرها الرئيسي في أبو ظبي، ولها مكاتب في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، حيث تقوم إير ووتر بتجربة مستقبل الاستدامة في مجال المياه.

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