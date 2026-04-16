المملكة العربية السعودية : أعلنت جون كرين، الشركة العالمية الرائدة في التقنيات والخدمات الحيوية لقطاعات الطاقة والصناعات التحويلية وإحدى شركات مجموعة سميثس بي.إل.سي (ش.ع.م.)، عن دعمها لمنشأة لتخزين الغاز في المملكة العربية السعودية قبيل بدء التشغيل، عبر إنشاء قاعدة بيانات صيانة متكاملة على نظام SAP (حلول الأنظمة والتطبيقات والمنتجات في معالجة البيانات)، بما يعزز موثوقية الأصول على المدى الطويل.

ونفذت الشركة المشروع من خلال وحدة هندسة الاعتمادية لأعمال الصيانة التابع لشركة جون كرين ضمن إطار Performance Plus™، بهدف تحسين جودة بيانات الصيانة وتسهيل الوصول إليها، بما يمكن فرق التشغيل من اتخاذ قرارات أكثر دقة وذكاء وسرعة، وتمكين المشغلين على الانتقال من استراتيجيات الصيانة التفاعلية (إصلاح الأعطال بعد وقوعها) إلى الصيانة التنبؤية (توقع الأعطال قبل حدوثها).

وأشارت التقديرات الأولية إلى حاجة المنشأة لإعداد بيانات صيانة لنحو 24,000 أصل. لكن مع بدء العمل، تبيّن أن العدد الفعلي يتجاوز 58,000 أصل، إضافةً إلى نقص في بعض الوثائق وغياب سجلات لعدد من المعدات، ما زاد من حجم العمل وتعقيده.

وللتعامل مع ذلك، أجرى فريق جون كرين زيارات ميدانية في الموقع لاستكمال البيانات المفقودة، وتنظيم الوثائق المتاحة وفهرستها للتحقق منها وترتيبها، كما عُزّز الفريق بخبرات فنية إضافية لتلبية متطلبات العمل الإضافية والالتزام بالمدة الزمنية المحددة.

وأثمر هذا النهج في بناء هيكلية واضحة للأصول داخل المنشأة، وربط كل أصل بمتطلبات صيانته، بما يشمل خطط الصيانة، وقطع الغيار وأسباب الأعطال الشائعة وإجراءات التشغيل، ضمن بيئة نظام SAP. وأسفر ذلك عن استكمال نظام إدارة الصيانة المحوسب (CMMS) ببيانات شاملة تعزّز وضوح الأصول وتسهّل متابعتها، وتدعم الصيانة التنبؤية، وتحافظ على استمرارية التشغيل، وتخفض التكاليف وترفع كفاءة الأداء. وتساهم هذه الخطوة التأسيسية في تعزيز قدرات تتبّع الأصول وإدارة عمرها التشغيلي، وتفادي الأخطاء التشغيلية، والتعطيلات المفاجئة، وتجاوز تحديات الالتزام بالمتطلبات المعمول بها.

ومع اكتمال هذه القاعدة البيانية، أصبحت المنشأة مهيّأة للحفاظ على مستويات عالية من الموثوقية والكفاءة منذ اليوم الأول، مع دعم التوسع التشغيلي وتحسين الأداء مستقبلاً. وحقّق المشروع، عقب تعاون امتد عاماً كاملاً، قاعدة بيانات صيانة مُهيكلة تغطي أكثر من 58,000 أصل تم التحقق منها، أي ما يزيد على ضعف حجم المشروع الأصلي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أمجد القعقاع، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جون كرين: "يعزز بناء بيانات دقيقة للأصول وهيكلية صيانة واضحة منذ المراحل الأولى قدرة فرق التشغيل على فهم المعدات، والتخطيط للصيانة بكفاءة، والاستجابة بسرعة عند ظهور أي مشكلات. وصُمم إطار عمل Performance Plus من جون كرين لتوفير هذه الرؤية الواضحة، بما يساعد على الانتقال من الصيانة التفاعلية إلى نهجٍ أكثر استباقية يعزز الموثوقية ويدعم استمرارية التشغيل على المدى الطويل".

وتحظى الصيانة التنبؤية وإدارة الأصول باهتمام متزايد عالمياً وفي الشرق الأوسط بوصفهما من العوامل الأساسية لتعزيز موثوقية التشغيل. وتساعد جون كرين، بخبرة تتجاوز 100 عام في خدمة قطاعَي الطاقة والصناعات التحويلية، المشغلين على تحسين موثوقية التشغيل، وتقليل مخاطر الانبعاثات غير المقصودة، ورفع الكفاءة، وتحسين الأداء العام للمعدات الدوّارة وغيرها من الأصول.

