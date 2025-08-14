استمرار التطوير التجاري للمجموعة واستكمال توحيد العلامة التجارية؛ حيث تم إعادة إطلاق 80 منفذ بيع تحت العلامة التجارية الموحّدة الجديدة "أدكووب"

انخفاض صافي الربح المحاسبي بنسبة (38)% في النصف الأول من العام 2025 نتيجة عدم تكرار المكاسب المسجلة في العام 2024 جراء بيع أصول غير أساسية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت مجموعة مير ش.م.ع. المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (MAIR) ("مير" أو "المجموعة")، وهي شركة تعنى بالاستثمارات الاستراتيجية في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية في دولة الإمارات، عن نتائجها المالية للستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2025.

ملخص النتائج المالية

يتم احتساب الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) بعد تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم (16) بإضافة صافي تكاليف التمويل، ومصروف ضريبة الدخل، والاستهلاك، والإطفاء إلى صافي الربح، مع استبعاد الإيرادات من العمليات المتوقفة والأرباح من شركات زميلة. يستثنى صافي الربح المعدّل للفترة الأرباح غير المتكررة الناتجة عن بيع الأصول والعمليات المتوقفة، كما تم تعديله لاستبعاد التكاليف المرتبطة بالاندماج.

إعادة إطلاق 80 منفذ بيع تحت العلامة التجارية الموحّدة "أدكووب"

أتمّت مير بنجاح إعادة إطلاق 80 منفذ بيع خلال النصف الأول من العام 2025، وهو إنجاز محوري في مسيرة تطوير أعمالها التجارية حيث تم توحيد ست علامات تجارية سابقة تحت علامة تجارية موّحدة جديدة باسم "أدكووب"، مما يُحسّن تجربة العملاء ويُعزز من مكانة المجموعة لتحقيق نمو أقوى مع بداية النصف الثاني من العام 2025.

بلغت إيرادات المجموعة 1.02 مليار درهم في النصف الأول من العام 2025، ويأتي هذا بالتزامن مع التوقعات من استكمال تطبيق خطة إطلاق العلامة التجارية الموحدة "أدكووب" وإعادة ترتيب محفظة المجموعة في قطاع التجزئة لتركز على تحقيق النمو المستدام. وفي هذا الإطار فقد ساهم قطاع التجزئة بإيرادات بلغت 877.7 مليون درهم، مع تراجع المبيعات على أساس المِثل بالمِثل بنسبة 5% خلال هذه الفترة الانتقالية، بالإضافة إلى التراجع في أنشطة مبيعات الجملة ذات الهوامش المنخفضة. وتواصل مجموعة مير تطوير العديد من منافذ البيع بالتجزئة التي تقوم في أساسها على تزويد العملاء بتجربة تسوق مميزة، والتي من المتوقع أن تُسهم في تعزيز المبيعات انطلاقًا من النصف الثاني من العام 2025.

وفي ذات السياق، حققت محفظة "مكاني " للعقارات التجارية إيرادات بقيمة 109.8 مليون درهم، بزيادة نسبتها 9.3% على أساس سنوي، مدعومة بنسبة إشغال قوية بلغت 94% عبر أكثر من 70 مركزاً تجارياً ومركز تسوّق مجتمعي تابعاً للمجموعة. وقد عزز افتتاح المراكز المجتمعية مثل سوق الجامع في العين (الذي تم إطلاقه في الربع الأول من العام 2025) وحديقة الخالدية في أبوظبي (الذي تم إطلاقه في أوائل يوليو 2025) من قوة محفظة "مكاني" وحضورها بين المجتمعات السكنية المحيطة بما يسهم في تحقيق المزيد من الإيرادات المستدامة على المدى الطويل.

بلغت الإيرادات الناتجة عن تقديم الخدمات الإدارية 33.4 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2025، وذلك بموجب اتفاقية لتقديم خدمات الدعم المشترك أُبرمت مع إحدى الشركات ذات العلاقة. وتشمل هذه الخدمات المحاسبية، والموارد البشرية، والمشتريات، والشؤون القانونية، والامتثال، وغيرها، ويعود هذا المصدر الجديد للإيرادات إلى تحديث وتوسيع أنشطة الرخصة التجارية للمجموعة.

تحقيق ربحية قوية على أساس معدّل خلال النصف الأول والربع الثاني من العام 2025

على الرغم من تراجُع صافي الربح المحاسبي من130.9 مليون درهم في النصف الأول من العام 2024 إلى

81.8 مليون درهم في النصف الأول من العام 2025، إلا أن المجموعة امتازت بأداء جيد على أساس معدّل، حيث ارتفع صافي الربح المعدّل بنسبة 57% مدفوعاً بتحسن الأداء التشغيلي وانخفاض تكاليف التمويل بعد سداد كامل الديون. يُذكر أن نتائج النصف الأول من العام الماضي قد استفادت من مكاسب غير متكررة ناتجة عن بيع أصول غير أساسية، قابَلها جزئياً مصروفات مرتبطة بعملية الاندماج.

التدفُّقات النقديّة القويّة تُمكِّن من التطوير الاستراتيجي

واصلت المجموعة تحقيق تدفقات نقدية قوية في النصف الأول من العام 2025، وأنهت الفترة بمركز نقدي صافي قدره 315 مليون درهم، عقب السداد الكامل للديون الخارجية في وقت سابق من العام 2025. توفر هذه السيولة القوية مرونة مالية تسمح بإعادة الاستثمار في مبادرات النمو الاستراتيجي عبر قطاعي التجزئة والعقارات التجارية، مما يهيئ مجموعة مير للاستفادة من فرص النمو المستقبلية وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

ومن جهته قال السيّد نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير، تعليقاً على نتائج المجموعة: "مع استكمال خطة إطلاق العلامة التجارية "أدكووب" وتوحيد 80 منفذ بيع تحت مظلتها، أنهت المجموعة النصف الأول من عام 2025 بأداء قوي يمثل محطة محورية في مسيرة تطوّرها التجاري وترسيخ موقعها الريادي مع انطلاقة النصف الثاني. فيما يعكس النمو في صافي الربح المعدل بنسبة 57% على أساس سنوي، كفاءة نموذج عملها المتكامل ونجاح تنفيذ استراتيجياتها.

"نعمل حالياً على تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج تطوير منافذ البيع، من خلال خطة إعادة تصميم شاملة تتجاوز قيمتها 100 مليون درهم، بهدف الارتقاء بتجربة العملاء، حيث يجري العمل على سلسلة متكاملة من مشاريع تطوير كل من قطاع التجزئة والعقارات التجارية. وبفضل ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون وتدفقاتنا النقدية القوية، نحن في موقع مثالي لتسريع هذه المبادرات وزيادة القيمة المضافة لعملائنا ومساهمينا."

نبذة عن مجموعة مير:

مجموعة مير هي شركة للاستثمارات الاستراتيجية تأسست في أبوظبي، وتعمل من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة على دعم النمو المستدام عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية. تدير مير عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية بما فيها أدكووب و"سبار"، السلسلة الأوروبية المتميزة التي تتواجد في أبو ظبي منذ أكثر من عقد. وتُعد أدكووب، التي تأسست عام 1977، إحدى أبرز سلاسل التجزئة الرائدة إذ ضمّت سبع علامات تجارية موثوقة هي: أبوظبي التعاونية، والعين التعاونية، والظفرة التعاونية، ودلما التعاونية، وكووبس، وإيرث، وميغا مارت، تحت كيان موحّد بناءً على القرار الصادر عن دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي. كما تمتلك مجموعة مير محفظة عقارية تجارية رائدة تُعرف بـ"مكاني العقارية"، والتي تصنّف بين أفضل خمسة مشغلين عقاريين في أبوظبي، مع معدل إشغال يبلغ 94% عبر مساحة تزيد على 404,000 متر مربع من العقارات. وتشمل المحفظة أكثر من 70 مركزاً تجارياً ومركز تسوّق مجتمعي، بما فيها العين مول. تقدم المجموعة أيضًا خدمات دعم مشترك، تشمل الخدمات المحاسبية، والموارد البشرية، والمشتريات، والشؤون القانونية، والامتثال، وغيرها للشركات ذات العلاقة. وتعمل المجموعة وفق نموذج التكامل العمودي، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات.

-انتهى-

#بياناتشركات