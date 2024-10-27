تعد "نبت" شركة ناشئة رائدة في مجال التقنيات الزراعية، وتعمل على تحسين سلسلة الإمداد للمنتجات الزراعية الطازجة في المملكة، بما يتماشى مع تركيز "ميراك كابيتال" على دعم التقنيات المبتكرة التي تساهم في مسيرة التنمية الوطنية

تعد "نبت" جزءًا من "سنبلة"، برنامج مسرعة الأعمال في مجال تقنيات الغذاء، والذي تديره وزارة البيئة والمياه والزراعة ، بهدف دعم الشركات المبتكرة في القطاع الزراعي

الرياض، المملكة العربية السعودية، أعلنت "نبت" للتقنيات الزراعية عن إغلاقها لجولة استثمارية بقيمة 5.63 مليون ريال سعودي (1.5 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من عام 2024م، بقيادة "ميراك كابيتال" وبمشاركة عدد من المستثمرين الملائكيين.

سيساهم هذا التمويل في تسريع تطوير منتجات "نبت" وتوسيع نطاق أعمالها، مما يعزز جهودها لتحويل منظومة المنتجات الزراعية الطازجة في المملكة. تأسست "نبت" في عام 2022م، وتعمل كسوق إلكتروني مخصص للشركات، يربط المزارعين مباشرة بالجهات التجارية، وتركز بشكل خاص على الشفافية والكفاءة والاستدامة. وتسهم هذه المبادرات في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، تماشيًا مع أهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الغذائي.

من الجدير بالذكر أن "نبت" شاركت في برنامج مسرعة "سنبلة" لتقنيات الغذاء الذي أطلقته وزارة البيئة والمياه والزراعة، يهدف البرنامج إلى تعزيز دعم رواد الأعمال من خلال توفير بيئة شاملة تعزز الابتكار والنمو في القطاع الزراعي.

علاوة على ذلك، شاركت "نبت" ضمن برنامج "سنبلة" في الزيارة المنظمة إلى باريس، بهدف تعزيز الفهم الشامل لقطاع تقنيات الغذاء في أوروبا. وشملت الزيارة حضور معرض "سيال باريس 2024"، الذي أتاح فرصة مميزة لـ "نبت" للالتقاء بخبراء القطاع، واكتساب خبرات ورؤى شاملة وتوسيع شبكة علاقاتها في مجال تقنية الغذاء العالمي.

وبهذه المناسبة، علّق الأستاذ عبدالله التمامي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "ميراك كابيتال"، قائلاً: "في ميراك كابيتال، نؤمن بقدرة منصة "نبت" التقنية على إحداث تحول جذري في قطاع المنتجات الزراعية الطازجة في المملكة. ويتوافق هذا الاستثمار تمامًا مع رسالتنا في دعم الشركات الناشئة المبتكرة التي تتميز بتركيزها العميق على التقنية. كما نؤمن بالإمكانات الواعدة التي تمتلكها "نبت" لإحداث تأثير حقيقي وملموس في القطاع الزراعي. وتشكل شراكتنا مع "نبت" داعمًا أساسيًا لأهدافنا وتطلعاتنا للاستثمار في الشركات التي تقدم حلولًا تقنية مبتكرة في مجال تقنيات الأغذية، مما يعزز الأمن الغذائي ويُرسي دعائم الاستدامة في المنطقة".

وأضاف الدكتور علي السبهان، المشرف العام على ريادة الأعمال بوزارة البيئة والمياه والزراعة: "يؤكد التقدم الذي حققته شركة "نبت" في مسرعة "سنبلة" لتقنيات الأغذية مدى التزامها بالابتكار وقدرتها على مواجهة التحديات الراهنة بإيجاد حلول عملية وفعالة. وتتناغم رؤية "نبت" مع الأهداف الاستراتيجية للوزارة في تطوير القطاع الزراعي، ونتطلع لدورها الريادي في قيادة الابتكار وإحداث تغيير جوهري في هذا المجال".

من جهته علق الأستاذ عبد الله العتيبي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نبت": "نتوجه بجزيل الشكر إلى شركة "ميراك كابيتال" وكافة المستثمرين الملائكيين وبرنامج مسرعة "سنبلة" لتقنيات الغذاء على ثقتهم الكبيرة برؤيتنا. ونؤكد التزامنا بإعادة تشكيل سلسلة إمداد المنتجات الزراعية الطازجة، مرتكزين على مبادئ الشفافية والاستدامة. سيساعدنا هذا الاستثمار على توظيف التقنية لتعزيز الأمن الغذائي ودعم المزارعين المحليين، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030. ونسعى بكل ثقة إلى إحداث تأثير ملموس في القطاع الزراعي".

تتمتع شركة "نبت" بموقع استراتيجي في القطاع الزراعي بالمملكة العربية السعودية، والذي قُدرت قيمته بحوالي 18.77 مليار دولار أمريكي في عام 2024م، ومن المتوقع أن تصل إلى 24.14 مليار دولار بحلول عام 2029م، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 5.20% خلال هذه الفترة. وتتميز "نبت" بموقع ممتاز يمكنها من اغتنام الفرص الناشئة من خلال تسهيل الربط بين المزارعين والشركات، بهدف تعزيز الأمن الغذائي في المملكة عبر إنشاء بنية تحتية قوية للمنتجات الطازجة. ويتماشى هذا النهج مع رؤية المملكة لتحقيق الأمن الغذائي والتنويع الاقتصادي، مما يسهم في تعزيز حضور "نبت" في السوق ودعم نمو قطاع زراعي مبتكر.

ومن الجدير بالذكر أن شركة "ميراك كابيتال"، التي قادت هذه الجولة الاستثمارية، تواصل توسيع محفظتها الاستثمارية في عدد من القطاعات المبتكرة، بما في ذلك النقل والزراعة المستدامة والتجارة الإلكترونية، مع التركيز على التقنية التي تدعم مبادرات التنمية الوطنية.

نبذة عن نبت:

"نبت" هي شركة سعودية ناشئة في مجال التقنيات الزراعية تأسست في عام 2022. تعمل الشركة على إدارة سوق إلكتروني يربط المزارعين مباشرة بالجهات التجارية. وتلتزم "نبت" بتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة في المملكة من خلال استخدام التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والكفاءة وبناء سلسلة إمداد قوية للمنتجات الزراعية الطازجة.

نبذة عن ميراك كابيتال:

ميراك كابيتال هي شركة استثمارية تركز على الفرص الواعدة في قطاع التقنية عبر مراحل نمو مختلفة وقطاعات متعددة. وترتكز ميراك كابيتال على قاعدة قوية من البحث والرؤى العميقة في مجال التقنية، ما يمكنها من البقاء في طليعة التوجهات التقنية لإيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة والتي تنسجم مع مختلف مراحل التبني في عدة قطاعات محلياً وإقليمياً وعالمياً. كما تهدف الشركة الى إقامة شراكات مع قادة التحول التقني ودخول أسواق جديدة والاستفادة من فرص النمو والتطوير، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن الابتكار وروح المبادرة هما الدعائم الأساسية لبناء مستقبلنا.

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