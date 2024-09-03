دبي: أعلنت 'أسترا تك'، المجموعة الرائدة في قطاع التكنولوجيا الاستهلاكية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق حل 'بوتيم لإدارة الرواتب'، أول نظام رقمي بالكامل لإدارة الرواتب في دولة الإمارات، والذي يتيح إدارة الرواتب في الوقت الفعلي مع الامتثال لنظام حماية الأجور في الدولة. ويقدم الحل منهجية متكاملة لإدارة الرواتب لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، مما يعزز كفاءة العمليات ويسهم في تبسيطها بشكل كبير.

ويهدف حل 'بوتيم لإدارة الرواتب' إلى تعزيز عمليات جهات العمل وتزويد أكثر من 557,000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم في الإمارات - والتي تساهم بنسبة 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتمثل أكثر من 90% من الشركات في الدولة -بمجموعة شاملة من أدوات الإدارة المالية، بما في ذلك محفظة تجارية مخصصة مع رقم دولي مستقل للحساب المصرفي، وذلك لفصل تمويل الرواتب عن تمويل العمليات اليومية. ويسهم النظام في تعزيز الكفاءة الإجمالية للشركات من خلال معالجة التشتت والحد من الأخطاء، كما يتيح لجهات العمل إدارة الرواتب خارج نطاق تطبيق 'بوتيم' وإطار عمل نظام حماية الأجور، مما يمنحهم القدرة على تحويل الأموال مباشرة إلى حسابات الموظفين البنكية.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال عبد الله أبو الشيخ، مؤسس شركة 'أسترا تك' والرئيس التنفيذي لمنصة 'بوتيم': "يؤكد إطلاق حل 'بوتيم لإدارة الرواتب' التزام 'أسترا تك' بالابتكار وتعزيز الشمولية المالية من خلال تمكين الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية من الوصول إلى مجموعة شاملة من الخدمات المصرفية، وذلك ضمن منظومة التكنولوجيا المالية المتطورة الخاصة بشركة 'أسترا تك' وتطبيق 'بوتيم'. وقد صممنا هذا الحل لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتبسيط ورقمنة عملية دفع الرواتب وتوفير نظام فعال لإدارة الرواتب في الوقت الفعلي. ومن خلال سد هذه الفجوة في السوق وتمكين شريحة أوسع من السكان عبر تعزيز وصول الأفراد والشركات إلى الحلول المالية المتقدمة، ندعم رؤية دولة الإمارات للتحول إلى مجتمع غير نقدي بالكامل."

ويستفيد حاملو بطاقات 'بوتيم' للرواتب من مستويات أعلى من الشفافية والتحكم في شؤونهم المالية، إضافة إلى الوصول إلى مجموعة من ميزات التكنولوجيا المالية التي يوفرها تطبيق 'بوتيم' ويشمل ذلك إمكانية تحويل الأموال محلياً ودولياً، والحصول على بطاقات 'بوتيم' مسبوقة الدفع ومتعددة العملات المعتمدة عالمياً، ودفع الفواتير، وغيرها من الخدمات المتكاملة المتوفرة في منصة واحدة. وتعكس عملية التسجيل السهلة والسلسة التزام 'أسترا تك' بتبسيط عمليات إدارة الأموال، بما يسهم في تعزيز الثقافة والشمولية المالية.

ووفقاً لبيانات صادرة عن شركة 'جلوبال داتا'، ارتفعت مدفوعات البطاقات المصرفية في دولة الإمارات بنسبة 17.7% في عام 2022، وبنسبة 14.6% في عام 2023، لتصل إلى 451.4 مليار درهم إماراتي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 746.1 مليار درهم إماراتي في السنوات الأربع المقبلة، نتيجة التوجه المتنامي نحو اعتماد طرق الدفع الإلكترونية وزيادة مستويات إنفاق المستهلكين. ويأتي ذلك مدفوعاً بشكل كبير بالنمو الملحوظ الذي تشهده شركات التكنولوجيا المالية في المنطقة، والتي تطلق حلولاً لتعزيز الثقافة المالية وتوفير الخدمات المصرفية الأفراد الذين لا يملكون حسابات مصرفية. وتضم دولة الإمارات اليوم أكثر من 134 شركة تكنولوجيا مالية، في الوقت الذي تواصل فيه دبي ترسيخ مكانتها كأحد أبرز مراكز التكنولوجيا المالية في المنطقة.

لمحة حول أسترا تك:

تسعى أسترا تك، شركة التطوير التكنولوجي التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، لإعادة رسم سبل وصول مستخدميها إلى الخدمات اليومية من خلال تطبيقها الرائد فائق القدرات. واستهلت أسترا تك رحلة التحول هذه بالاستحواذ عام 2022 على كل من شركة بايباي للتكنولوجيا المالية والحاصلة على ترخيص مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وتطبيق بوتيم لنقل الصوت باستخدام بروتوكول الإنترنت. وتطور أسترا تطبيق الترا انطلاقاً من بوتيم لتزويد مستخدميها بوصول سهل إلى الخدمات اليومية الشاملة.

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