تضع المبيعات مشروع وديم كأعلى طرح عقاري تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن.

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "مدن"، الشركة القابضة التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن بيع جميع أراضي مشروع "وديم" في جزيرة الحديريات بأبوظبي، وذلك خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 5.5 مليار درهم، ما يعكس الإقبال القوي والثقة المتزايدة في مشاريع التطوير العقاري في إمارة أبوظبي. وتضع هذه المبيعات مشروع "وديم" كأعلى طرح عقاري تحقيقاً للقيمة في إمارة أبوظبي في عام 2025 حتى الآن.

وبهذه المناسبة، قال بيل أوريجان، الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة: "يعتبر الاهتمام الواسع بمشروع ’وديم‘، والبيع الكامل خلال الأيام الثلاثة الأولى من طرحه للبيع، مؤشراً واضحاً على ثقة الأفراد والمستثمرين بنا، والتزامنا الراسخ بتطوير مجتمعات سكنية استثنائية على كافة المستويات. ومع ازدياد الطلب على العقارات ذات الجودة العالية والمواقع الاستراتيجية، تواصل مدن ترسيخ حضورها كمطور موثوق يلبي تطلعات المستثمرين بتقديم مشاريع عقارية مبتكرة وعالية الجودة."

وبدوره، قال إبراهيم المغربي، الرئيس التنفيذي لشركة "مدن العقارية": "يجسد الإقبال الكبير الذي شهده مشروع ’وديم‘ وحجم المبيعات الكبير الذي حققه إنجازاً استثنائياً وتاريخياً يدعم رؤية ’مدن‘ الطموحة لجزيرة الحديريات. ويؤكد إطلاق المشروع على مكانة الجزيرة بين أكثر وجهات أبوظبي السكنية استقطاباً للاهتمام، إذ توفر جودة معيشية عالية وأنماط حياة متميزة وخيارات واسعة للسكن مستقبلاً".

يمتاز مشروع "وديـم" بموقع استراتيجي في قلب جزيرة الحديريات ومقابل منطقة البطين في أبوظبي، ويعتبر أول مشروع لبيع الأراضي السكنية في جزيرة الحديريات، حيث يوفر قطع أرض مناسبة لبناء فلل من أربع إلى ست غرف نوم، مع مساحة كافية لإضافة مسبح ومساحات خارجية. ويتميز مشروع الأراضي السكنية الجديد بموقعه على مقربة من شواطئ جزيرة الحديريات، وستقدم كل قطعة أرض للملاك فرصة الاستمتاع بإطلالات خلابة على مياه الخليج وأفق مدينة أبوظبي.

ومن المقرر أن يحتضن المشروع مركزاً مجتمعياً متكاملاً يضم مجموعة من متاجر التسوق، ومدرسة خاصة، ومسجداً، بالإضافة إلى مساحات خضراء. ويتمتع المشروع بشبكة من مسارات الدراجات الهوائية ومناطق مخصصة لممارسة التمارين الرياضية، بما يشمل مركزاً ترفيهياً ومساراً للجري وملاعب.

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