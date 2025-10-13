تصنيف جديد يسهم في ارتفاع عدد المباني الحاصلة على شهادة المباني الخضراء LEED إلى 55 مبنىً في النصف الأول من العام 2025، بما يمثل 55% من المساحات الإجمالية القابلة للتأجير ضمن محفظة المجموعة للأصول التجارية

مبانٍ مخصّصة للمكاتب في مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وحي دبي للتصميم ومدينة دبي الصناعية تحصل على شهادة التصنيف الذهبي

دبي، الإمارات العربية المتحدة: حققت مجموعة تيكوم إنجازاً جديداً على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG)، حيث بلغت نسبة المساحات القابلة للتأجير الحاصلة على شهادة المباني الخضراء LEED ضمن محفظتها من الأصول التجارية 55%. وجاء ذلك بعد حصولها على 12 شهادة جديدة معترف بها دولياً من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء خلال النصف الأول من العام 2025.

وتُمنح شهادة المباني الخضراء LEED للمباني التي تستوفي معايير نظام التقييم المعتمدة لدى المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء، والذي يقيّم أداء المباني من حيث التزامها بالمتطلبات الأساسية والاعتمادات المرتبطة بالكربون والطاقة والمياه والنفايات والنقل والمواد والصحة وجودة البيئة الداخلية.

وتسهم هذه التصنيفات الجديدة في زيادة عدد المباني الحاصلة على شهادة المباني الخضراء LEED إلى 55 مبنىً في النصف الأول من العام 2025، بما يعكس التزام مجموعة تيكوم الراسخ بالممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والمتمثلة في تحقيق قيمة مستدامة للعملاء والزملاء.

وفي معرض تعليقها على هذا الإعلان، أكّدت هيف زمزم، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – التخطيط الإستراتيجي والتسويق، ورئيسة لجنة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في المجموعة، أنّ مساحات العمل التجارية تلعب دوراً محورياً في رسم معالم مستقبل المدن، حيث يُعدّ التميّز الهندسي من الركائز الأساسية لتصميم مساحات عمل توفّر لألمع العقول في العالم البيئة المثالية للتقدّم والنمو. وقالت: "نسعى من خلال الجهود الملحوظة التي نبذلها في مجال الاستدامة إلى ترسيخ مكانة مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم كوجهات صديقة للبيئة إلى جانب تعزيز ممارسات الاستدامة في عمليات عملائها، بما يسهم في وضع معايير جديدة لسلاسل القيمة ضمن القطاعات الاقتصادية الحيوية، مثل التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم".

وأضافت: "تأتي شهادات المباني الخضراء LEED تأكيداً على نجاح إستراتيجية مجموعة تيكوم في تعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، كما تؤكد قدرة مجمّعاتنا الرائدة على جذب المستثمرين وأبرز الشركات العالمية التي تسعى إلى تحقيق النمو المستدام".

وتعكس شهادات المباني الخضراء LEED التي حصلت عليها مجموعة تيكوم مؤخراً التزامها الراسخ بتمكين عملائها من كافة أنحاء العالم من تحقيق التميّز في قطاع الأعمال. ويأتي حصول المجموعة على هذه الشهادات بعد نجاحها في تنفيذ عدد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية، حيث حصل مشروع إعادة تأهيل المباني والمرافق على التقدير من المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وقد ساهم هذا المشروع في تحقيق وفورات سنوية في الطاقة بنسبة 11.8% خلال العامين الماضيين.

ومن جانبه، أكد عبدالله بهروزيان، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – الشؤون الهندسية، أنّ فوائد الاستثمار في رفع كفاءة المعايير البيئية لا يقتصر على تحقيق وفورات أو نسب تشغيلية، بل يعكس في جوهره أهمية الابتكار الهندسي في دعم مسيرة النمو المستدام. وقال: "تشكل الاستدامة هدفاً استراتيجياً ومحوراً أساسياً ضمن أولويات مجموعة تيكوم، كما تمثل مسؤولية مشتركة نحرص على ترجمتها من خلال تمكين الأفراد والشركات القائمة ضمن مجمّعاتنا الرائدة. ونؤكّد أنّ التزامنا بالاستدامة هو جزء أساسي من ثقافة عملنا في مجموعة تيكوم، حيث يؤكد حصولنا على شهادات LEED الجديدة حرصنا الدائم على تعزيز الكفاءة التشغيلية في ظلّ الحفاظ على البيئة والتزامنا بأعلى الممارسات العالمية في مجال الاستدامة".

مساحات عمل مستدامة

تشمل الشهادات الجديدة التي حصلت عليها مجموعة تيكوم خلال النصف الأول من العام 2025 عدداً من المباني ضمن محفظة أصولها التجارية من فئة الدرجة الأولى في دبي. وتقع هذه المباني ضمن مجمّعات الأعمال الرئيسية التابعة لها، مثل مدينة دبي للإنترنت التي حصلت على ست شهادات LEED عن مبانٍ تابعة لها، بما في ذلك المرحلة الثانية من "مركز الابتكار" وحاضنة الأعمالin5 للتكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك، أكدت مجموعة تيكوم التزامها بالاستدامة عبر حصول كلّ من حاضنة الأعمال in5 للإعلام في مدينة دبي للإنتاج وحاضنة الأعمال in5 للتصميم في حي دبي للتصميم على شهادة المباني الخضراء LEED، وذلك إلى جانب أربعة مبانٍ مخصّصة للمكاتب في مدينة دبي الصناعية.

وتُضاف هذه الشهادات إلى سجلّ مجموعة تيكوم الغني بشهادات LEED البلاتينية والذهبية والفضية والتي حصلت عليها مساحاتها المكتبية القائمة ضمن 10 مجمّعات أعمال حيوية في دبي التي تضمّ أكثر من 12,200 عميل من أبرز الشركات العالمية والإقليمية، ويعمل فيها ما يزيد عن 137 ألف موظف متخصّص. والجدير بالذكر أنّ نسبة إشغال الأصول التجارية والصناعية ضمن محفظة مجموعة تيكوم قد بلغت 95% في النصف الأول من العام 2025، ما يعكس نمواً سنوياً بنسبة 3%. وقد تجاوز صافي أرباح مجموعة تيكوم 737 مليون درهم إماراتي (زيادة بنسبة 22% على أساس سنوي) في النصف الأول من العام 2025، في حين بلغت الإيرادات 1.4 مليار درهم إماراتي (زيادة بنسبة 21% على أساس سنوي) خلال الفترة نفسها.

تضمّ مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم كلاً من مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإستديوهات ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للمعرفة ومدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي الصناعية وحي دبي للتصميم.

