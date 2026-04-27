القاهرة - قام بنك قطر الوطني – مصر، التابع لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط، بتوقيع اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح شركة مراكز للتنمية والتطوير العمراني، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري متعددة الاستخدامات في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 5.5 مليار جنيه مصري.

ويهدف هذا القرض إلى تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية للتوسعات السكنية والتجارية بمشروع District 5 على مساحة 268 فدان. ويعد المشروع أحد أبرز الوجهات العقارية المتكاملة في منطقة شرق القاهرة، بما يقدمه من نموذج متكامل يجمع بين السكن والخدمات والتجارب الحياتية المتنوعة.

ويأتي هذا التمويل في إطار استراتيجية بنك قطر الوطني – مصر في دعم قطاع التطوير العقاري، والمشروعات الكبرى التي تسهم في تحقيق التنمية العمرانية المستدامة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في المدن الجديدة.

وقام بتوقيع عقد التمويل الأستاذ / محمد بدير الرئيس التنفيذي لـ QNB – مصر، والأستاذ أحمد دمرداش بدراوي/ نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين من بينهم الأستاذ / محمد خيرت مساعد الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي لقطاعات الأعمال بالبنك والأستاذ / أسامة عزو، رئيس القطاع المالي للشركة بحضور لفيف من قيادات البنك والشركة.

وتعليقاً على هذه الاتفاقية، قال محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB – مصر: "تعكس هذه الخطوة التزام البنك بدعم الكيانات الاقتصادية الرائدة في السوق المصرية من خلال تقديم حلول تمويلية مبتكرة ومتوافقة مع أفضل الممارسات للمساهمة في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات الكبرى لاسيّما في قطاع التطوير العقاري بوصفه أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل."

ومن جانبه قال أحمد دمرداش بدراوي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة مراكز للتنمية العقارية:" تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية مراكز لتعزيز استثماراتها في المشروعات متعددة الاستخدامات، وعلى رأسها District 5 ، الذي نراه نموذجًا متكاملًا للتنمية الحضرية الحديثة. هذا التمويل يمنحنا دفعة قوية لتسريع وتيرة التنفيذ والتوسع والتسليم قبل الموعد"

ويعد "District 5" أحد المشروعات الرائدة متعددة الاستخدامات لشركة مراكز، حيث يمثل مجتمع متكامل يقدم جميع الخدمات الأساسية والمرافق الترفيهية، ويقع المشروع في شرق القاهرة على بعد دقائق من حي الأعمال والجامعة الأمريكية وشارع التسعين ويبعد عن مطار القاهرة الدولي٢٠ دقيقة. ويضم المشروع منطقة إدارية على أحدث طراز و منطقة سكنية ومركز تسوق “D5M”يضم أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية في مجالات التجزئة والرياضة والأزياء والمأكولات والمشروبات.

نبذة عن بنك قطر الوطني – مصر:

بنك قطر الوطني – مصر ، هو شركة تابعة لمجموعة QNB، المؤسسة المالية الرائدة في إفريقيا والشرق الأوسط. تتمحور رؤية البنك نحو تعزيز مكانته كخيار مصرفي مفضل للعملاء في السوق المصري بفضل ما يقدمه من خدمات مالية ذات مستوى عالمي وخدمة عالية الجودة لعملائه من الشركات والأفراد، في الوقت الذي يلتزم فيه بمسؤوليته تجاه المجتمع لتحقيق التنمية المستدامة وتحقيق أعلى العوائد لمساهميه.

يقدم البنك خدماته لأكثر من 1,961,694 عميلاً يخدمهم أكثر من 7,680 مصرفي متخصص من خلال شبكه فروع تغطى جميع محافظات مصر . وتغطي شبكته أكثر من 238 فرعاً، و 920 جهاز صراف آلي وأكثر من 38,960 نقطة بيع لخدمة العملاء.، إلى جانب مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة 7 أيام في الأسبوع.

أنشأ البنك عددا من الشركات التابعة في عدد من المجالات المتنوعة مثل QNB للتأجير التمويلي في عام 1997 وQNB لتأمينات الحياة في عام 2003 التي تتيح للعملاء باقة من منتجات التأمين على الحياة والادخار. وفي عام 2012، أسس البنك QNB للتخصيم كمؤسسة مالية تشارك في جميع أنواع خدمات التخصيم المحلية والدولية.

نبذة عن شركة "مراكز":

تُعد مراكز واحدة من أكبر مطوري المشروعات متعددة الاستخدامات في مصر، وتمتلك محفظة مشاريع تتميز بإيرادات تشغيلية مستمرة من بين الأعلى في السوق. ويعد مول العرب في غرب القاهرة نقطة الانطلاق الرئيسية للمجموعة، وتشمل مشاريع مراكز، مشرع أيون، أول مشروع سكني يضم أبراجًا في مدينة السادس من أكتوبر وفي المجتمعات العمرانية الجديدة، إضافة إلى ديستريكت فايف، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في شرق القاهرة. كما تضم محفظة الشركة مول طنطا الذي افتُتح في عام 2019، ومركز تاون سنتر الذي افتتح في 2020، ومول المنصورة.

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة:www.marakez.net

-انتهى-

#بياناتشركات