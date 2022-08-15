الرئيس التنفيذي للمجموعة "شركات المجموعة تواصل تسجيل أداء إيجابي"

مدينة الكويت: أعلنت شركة مشاريع الكويت (القابضة) اليوم عن تحقيق صافي ربح بقيمة 5.37 مليون دينار كويتي (17.5 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من العام 2022 بارتفاع نسبته 68 في المائة بالمقارنة مع 3.2 مليون دينار كويتي (10.4 مليون دولار أمريكي) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت ربحية السهم خلال هذه الفترة 0.8 فلس للسهم الواحد (0.3 سنت أمريكي) بالمقارنة مع 0.2 فلس للسهم الواحد (0.1 سنت أمريكي) في الفترة المقابلة من عام 2021.

أما في الربع الثاني من العام (للأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو 2022) فقد أعلنت الشركة عن تحقيق أرباح صافية بقيمة 2.2 مليون دينار كويتي (7.2 مليون دولار أمريكي) بالمقارنة مع 11.6 مليون دينار كويتي (37.8 مليون دولار أمريكي) خلال الربع الثاني من العام الماضي. وكانت شركة المشاريع قد حققت ربحاً استثمارياً لمرة واحدة في الربع الثاني من عام 2021.

أما إجمالي الأصول المجمّعة فقد بلغ مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 10.6 مليار دينار كويتي (34.6 مليار دولار أمريكي) بالمقارنة مع 10.2 مليار دينار كويتي (33.3 مليار دولار أمريكي) كما في نهاية عام 2021.

وبهذه المناسبة قالت الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد الصباح "تواصل شركات المجموعة تحقيق أداء إيجابي بشكل ينسجم مع تقديراتنا التي أشرنا إليها خلال منتدى الشفافية للمستثمرين في وقت سابق من العام. لقد حققت شركاتنا الناشطة في قطاعي البنوك والتأمين أداء إيجابيا خلال النصف الأول من العام، في وقت سجلت فيه أنشطتنا في القطاع العقاري ارتفاعاً في الأرباح التشغيلية. أما على صعيد صفقة الاندماج بين شركة المشاريع وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، فإن العملية تسير وفق الجدول الزمني ونحن على ثقة من أن هذا الاندماج المهم سيكتمل قبل نهاية العام الحالي".

#بياناتشركات

- انتهى -

لمحة موجزة عن شركة مشاريع الكويت:

شركة مشاريع الكويت (القابضة) هي شركة قابضة تركز على الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد نجحت استراتيجية شركة المشاريع على مدار أكثر من 30 عاماً، وهي الاستراتيجية القائمة على الاستحواذ على الشركات في المنطقة وتطويرها وتوسعة نطاقها ومن ثم بيعها.

تنشط مجموعة شركة المشاريع في عدة قطاعات إلا أن أنشطتها الرئيسية تتضمن شركات تنشط في قطاعات الخدمات المالية، الإعلام، العقارات والصناعة. وللمجموعة حصص مُلكية رئيسية في بنوك تجارية وشركات تأمين وشركات إدارة الأصول والخدمات المصرفية الاستثمارية.

سعر الصرف المستخدم هو 0.3067 دينار كويتي لكل دولار أمريكي واحد

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- إيمان العوضي

نائب رئيس أول لشؤون الاتصال وعلاقات المستثمرين للمجموعة

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