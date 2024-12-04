العثمان:

الاستحواذ يأتي ضمن إستراتيجيتنا لدعم الخدمات المالية المبتكرة وترسيخ دورنا في تبني معايير جديدة بمجال المدفوعات الرقمية في الكويت

خطوة تساهم في تعزيز مسار تطوير قدرات الدفع الرقمي لدى البنك والشركة

تطور حلول الدفع الإلكتروني يعكس جهود بنك الكويت المركزي الدؤوبة لتعزيز التحول الرقمي عبر مختلف جوانب القطاع المالي في الكويت

أعلن بنك الكويت الوطني عن استحواذه على حصة أغلبية تبلغ 51% من رأس مال شركة يوبيمنتس (UPayments) الرائدة في تقديم خدمات الدفع والتسوية الإلكترونية في الكويت. ويمثل الاستحواذ خطوة هامة في مجال المدفوعات الرقمية في الكويت عبر المساهمة في دمج خبرات البنك الطويلة مع قدرات وحلول الشركة المميزة بهدف إحداث ثورة في قنوات الدفع الرقمية في البلاد.

ويستهدف بنك الكويت الوطني من الاستحواذ تحقيق تكامل إستراتيجي بين الخبرات والقدرات التي تتميز بها كلا المؤسستين لتعزيز ودعم التحول الرقمي للمدفوعات. فمن خلال مكانته الرائدة وحضوره الراسخ في المجال المصرفي، تراكمت لدى الوطني ثروة من المعارف والخبرات العميقة في مجال تسهيل آليات الدفع المختلفة، وذلك من خلال إصداره لمجموعة متنوعة من بطاقات الدفع الإلكتروني للعملاء (بطاقات السحب الآلي، والبطاقات الائتمانية، والبطاقات مسبقة الدفع، وخدمات Apple Pay، وخدمات Samsung Pay) إلى جانب تيسير خدمات قبول الدفع بالبطاقات لدى التجار، ونقاط البيع، وبوابات الدفع الإلكتروني.

كما ساهمت خبرات الوطني وإلمامه بكل ما يخص الأطر التنظيمية وسلوك وتوجهات العملاء وديناميكيات السوق الخاصة بالقطاع المالي في تعزيز قدراته لمواصلة قيادة جهود الابتكار في قطاع المدفوعات الرقمية.

وتتميز "يوبيمنتس"، المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في الكويت، بتقديمها مجموعة من المنتجات الرقمية التي تساهم في تعزيز منظومة الدفع الإلكتروني. وتكمن كفاءة الشركة في صياغة وتنفيذ حلول دفع آمنة تضع العميل في صدارة أولوياتها، وتركز على مستخدمي الخدمة من المؤسسات بمختلف مستوياتها بما في ذلك الشركات الكبرى والمتوسطة وصغيرة الحجم.

وبفضل تركيز "يوبيمنتس" على توسيع نطاق خدماتها عبر مختلف القطاعات، نجحت في تعزيز مكانتها ليصبح استحواذ الوطني عليها خطوة هامة ضمن إستراتيجية البنك لتنمية مبادرات التحول الرقمي.

وفي إطار تعليقه على الاستحواذ، قال الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية الشخصية والرقمية في مجموعة بنك الكويت الوطني السيد/ محمد العثمان: "سعداء بتلك الخطوة التي تمثل بداية لمسيرة ناجحة من أجل تقديم أفضل الخدمات، وأحدث استثمارات الوطني لدعم الخدمات المالية المبتكرة بما يتوافق مع رؤية البنك المستقبلية التي تضع التكنولوجيا في صميم أعماله".

وأضاف العثمان: "على مدار السنوات الأربع الماضية، شهدت الكويت طفرة استثنائية في أنشطة التجارة الإلكترونية ومعاملات الدفع الإلكتروني، ما دفع المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات إلى التكيف والابتكار في إطار مساعيهم لمواكبة هذا التطور الهائل الذي شهدته مدفوعات الجيل الجديد التي تواصل تطورها في عالم سريع التغير".

وأكد أن الاستحواذ يعزز من القدرات والميزات التي يحظى بها كل من الوطني و"يوبيمنتس" لتلبية المتطلبات المتزايدة للسوق.

وتابع العثمان: "تبرز أهمية الاستحواذ في تكامل الأعمال بين البنك ويوبيمنتس، حيث تتوافق خبرات الوطني المتعمقة في مجال العمليات المصرفية ومعرفته الدقيقة بلوائح الدفع مع ما تتميز به الشركة من تفوق تكنولوجي، ما يسمح بتصميم وتنفيذ أحدث حلول الدفع الرقمية في الكويت وأكثرها ابتكاراً بما يلبي احتياجات وتفضيلات العملاء".

كما أشار العثمان إلى أن ذلك التكامل بين الوطني و"يوبيمنتس" يهدف إلى جعل تجارب الدفع الرقمي أكثر سهولة، وتيسير المعاملات لمختلف الشركات داخل الكويت وخارجها، معرباً عن ثقته بمساهمة ذلك التكامل في خلق قيمة مضافة، وتعزيز نطاق خدمات البنك للتجار، وإفساح المجال للمزيد من أوجه التعاون التي تساهم في تحسين هوامش التشغيل، وخلق مسارات جديدة للتوسع الإقليمي.

ويتسق دعم بنك الكويت الوطني لحلول الدفع الإلكتروني مع توجهات بنك الكويت المركزي وحرصه على دعم شركات التكنولوجيا المالية من خلال توفير بيئة تنظيمية مواتية تشجع على الابتكار مع ضمان وضع النظم الرقابية والأسس القانونية التي توفر الحماية اللازمة للعملاء وتعمل على استقرار النظام المالي.

وبرز اسم "يوبيمنتس" على ساحة شركات التكنولوجيا المالية كإحدى أبرز الشركات الرائدة في مجال تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في الكويت، حيث حصلت على تصنيف أفضل شركة تكنولوجيا مالية في الكويت من قبل شركة Valuer.ai، إلى جانب تصنيفها كواحدة من أفضل الشركات في مجال التكنولوجيا المالية من قبل مجلة "فوربس" العالمية، كما حصدت جائزة أفضل مزود خدمة إلكترونية بالكويت من شركة Pan Finance، بما يعكس ريادة الشركة ونجاح رؤيتها في إطلاق خدمات الدفع الإلكتروني الأكثر تطوراً وابتكاراً.

وبفضل التقدم الكبير الذي أحرزه البنك في تنفيذ إستراتيجية التحول الرقمي، حاز الوطني على أعلى التصنيفات على مستوى المنطقة لجودة منتجاته وخدماته الرقمية، حيث حصل البنك على العديد من الجوائز العالمية منها 9 جوائز من مجلة غلوبال فاينانس العالمية تعكس ريادته في الابتكار وتقديم أفضل الخدمات المصرفية الشخصية الرقمية على مستوى الكويت والشرق الأوسط للعام 2024. ويحرص البنك على الالتزام بالابتكار ومواصلة مسيرة التحول الرقمي لتقديم تجربة مصرفية مميزة لعملائه.

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