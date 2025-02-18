تمت ترسية العقد رسمياً على هامش معرضي آيدكس ونافدكس في أبوظبي

أبوظبي، الإمارات / ترييستي، إيطاليا: أعلنت ايدج، المجموعة الرائدة عالمياً ضمن مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، و"فينكانتييري"، إحدى المجموعة الرائدة في العالم في بناء السفن عالية التعقيد، اليوم أن مشروعهما المشترك لبناء السفن "ميسترال"، ومقره أبوظبي، سيحصل على عقد "مشروع شراكة استراتيجية رئيسية للدعم أثناء الخدمة" لكامل أسطول البحرية الإماراتية من مجلس التوازن، الجهة الحكومية المستقلة التي تتعاون عن قرب مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية في دولة الإمارات. وتبلغ قيمة الاتفاقية حوالي 500 مليون يورو لمدة خمس سنوات.

وحضر إعلان ترسية العقد السيد حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايد،والسيد رودريجو توريس، رئيس الشؤون المالية في مجموعة ايدج، والسيد بياجو موزاتا، رئيس مجلس إدارة "فينكانتييري" و وبييروبرتو فولغيييرو، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "فينكانتييري"، وداريو ديستي، المدير العام لقسم السفن البحرية لدى "فينكانتييري".

وبموجب العقد، سيصبح "ميسترال" شريكاً استراتيجياً صناعياً، وسيشرف على إدارة صيانة الأسطول الشاملة للبحرية الإماراتية بهدف تلبية أهم الاحتياجات العملياتية والمتطلبات اللوجستية، إلى جانب دعم رحلة تحوّل البحرية الإماراتية ووصولها إلى مستويات جديدة من الأداء المتميز خلال السنوات الخمسة المقبلة.

وقال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "تُؤكد ترسية هذا العقد على ثقة عملائنا الرئيسيين وأهم الأطراف المعنية عبر أنحاء العالم في قدرات "ميسترال" المتقدمة. وكلنا ثقة في تقديم تلك القدرات لفرص قيّمة، حيث يستفيد المشروع المشترك المتميز من موارده الهائلة وخبراته الواسعة المتاحة لتقديم سفن متفوقة، وحلول متكاملة وتوفير خدمات صيانة مدى الحياة، بهدف تحقيق نجاحات تجارية لجميع الشركاء المعنيين".

وقال بييروبرتو فولغيييرو، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة "فينكانتييري": "يمثل هذا العقد خطوة محورية لنمو فينكانتيري في المنطقة، كما يؤكد التزامنا بتعزيز الشراكات الصناعية التي تستهدف تحقيق أعلى معايير التميز. ويعكس هذا العقد أيضاً الرؤية المشتركة والتعاون المستمر بين فينكانتيري وايدج من خلال مشروع ميسترال المشترك. ونحن فخورون بمساندة البحرية الإماراتية كشريك موثوق، وضمان الدعم المستدام والتكنولوجيا المتطورة وخدمات الصيانة عالمية المستوى التي تلبي الاحتياجات المتطورة للعمليات البحرية الحديثة".

كما سيشهد مشروع الشراكة الاستراتيجية الرئيسية للدعم أثناء الخدمة تعاوناً وثيقاً بين "فينكانتييري" وشركة "أبوظبي لبناء السفن" التابعة لمجموعة "ايدج"، ضمن إطار "ميسترال". وسيستفيد هذا المقترح المشترك من قدرات أحواض بناء السفن الوطنية والدولية المتقدمة في دولة الإمارات، حيث سيجري توظيف مجموعة كاملة من الخبرات التقنية والهندسية والإدارية للارتقاء بجودة وأداء البحرية الإماراتية.

ويهدف المشروع المشترك "ميسترال"، الذي جرى الإعلان عنه في مايو 2024، إلى اغتنام الفرص العالمية لتسويق وتصميم وتصنيع السفن والخدمات البحرية المتقدمة.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن ست قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية، التجارة ودعم المهام، التكنولوجيا والابتكار، وحلول الأمن الوطني.

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