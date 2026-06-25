الرياض، المملكة العربية السعودية - أعلنت 500 Global، وهي شركة إدارة استثمارات متعددة المراحل، وشركة سنابل للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، عن إطلاق الدفعة الحادية عشرة من برنامج Sanabil Accelerator by 500 Global، وهو برنامج يجمع بين العمل عن بُعد والحضور المباشر، ويهدف إلى دعم المؤسسين في المراحل المبكرة الذين يعملون على بناء شركات في قطاعات محورية لمستقبل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويمتد البرنامج من 5 أبريل إلى 1 يوليو 2026، ويضم مجموعة منتقاة بعناية من ثماني شركات ناشئة، تم اختيارها من بين أكثر من 690 شركة تقدّمت للبرنامج، حيث تعمل هذه الشركات على تطوير حلول في مجالات تشمل المنتجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية للتقنيات المالية والمدفوعات، والتشخيصات الصحية، والمخاطر الرقمية والاحتيال، وتوزيع التأمين، والامتثال، بالإضافة إلى المحتوى وتحقيق الدخل من الملكية الفكرية.

وخلال اختيار هذه الدفعة، ركز الفريق على الشركات التي تُظهر انضباطًا تشغيليًا قويًا، وأسسًا تجارية واضحة، وتركيزًا حادًا على التنفيذ، وهي عوامل نراها ضرورية للنجاح في بيئة المنطقة. وفي ظل حالة عدم اليقين التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، تم تكييف هيكل البرنامج، حيث تم تقديم المرحلتين الأولى والثانية بالكامل عن بُعد ضمن نموذج البرنامج. ويعكس هذا التوجه قدرة برنامج Sanabil Accelerator by 500 Global على التطور بما يتماشى مع نضوج منظومة الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من خلال تقديم دعم عملي للمؤسسين مع الحفاظ على المرونة اللازمة للعمل في ظل ظروف متغيرة.

وحصل المؤسسون المشاركون على إرشاد موجه، وورش عمل يقودها خبراء ومتخصصون في مجالات متعددة من الأعمال، إلى جانب الوصول إلى شبكات إقليمية وعالمية، والتواصل مع أطراف المنظومة، وذلك استعدادًا ليوم العرض في 1 يوليو 2026. وعلى خلاف النماذج التقليدية للمسرّعات، تم تصميم هذه الدفعة حول دعم عملي قائم على التنفيذ، مع تركيز ملحوظ على الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والحلول المرتبطة بالبنية التحتية التي تعالج تحديات أساسية في المنطقة.

وقالت أمل دخان، الشريكة الإدارية في “500 غلوبال” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

“تعكس الدفعة الحادية عشرة مستوى متقدمًا من جودة وطموح المؤسسين الذين يبنون من المنطقة اليوم. نرى رواد أعمال يعملون على تطوير شركات ذات صلة عالمية، مع تنفيذ أقوى، وابتكار أعمق، ومسارات أوضح نحو التوسع. ونواصل التزامنا بدعم هؤلاء المؤسسين من خلال توفير رأس المال، والإرشاد، والشبكات اللازمة لتسريع نموهم.”

وأضاف متحدث باسم “سنابل للاستثمار”:

“تُجسّد هذه الدفعة قوة وأهمية الجيل القادم من المؤسسين في المنطقة، خصوصًا أولئك الذين يطورون حلولًا في قطاعات ترتبط بشكل مباشر بمرونة الاقتصاد ونموه على المدى الطويل. ومن خلال برنامج Sanabil Accelerator by 500 Global، نواصل التزامنا بدعم رواد الأعمال الطموحين عبر توفير الوصول، والرؤى، والدعم المؤسسي، بما يمكّنهم من بناء حلول قابلة للتوسع إقليميًا وعالميًا.”

الشركات المختارة ضمن الدفعة الحادية عشر التي نجحت في الوصول إلى الجولة النهائية:

Carevision : منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحول أي كاميرا هاتف ذكي إلى أداة لفحص مخاطر أمراض القلب والأيض خلال 60 ثانية.

: منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تحول أي كاميرا هاتف ذكي إلى أداة لفحص مخاطر أمراض القلب والأيض خلال 60 ثانية. Emtethal : تقنية تعتمد على الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء تساعد مشغلي قطاع الضيافة على رصد ومنع مخالفات السلامة الغذائية والتشغيلية بشكل فوري.

: تقنية تعتمد على الرؤية الحاسوبية وإنترنت الأشياء تساعد مشغلي قطاع الضيافة على رصد ومنع مخالفات السلامة الغذائية والتشغيلية بشكل فوري. IBEA : تعالج تأخر المدفوعات بين الشركات، من خلال تحويلها إلى مصدر إيراد للمشترين، مع تمكين الموردين من الحصول على مستحقاتهم بشكل مبكر دون الحاجة إلى الاقتراض.

: تعالج تأخر المدفوعات بين الشركات، من خلال تحويلها إلى مصدر إيراد للمشترين، مع تمكين الموردين من الحصول على مستحقاتهم بشكل مبكر دون الحاجة إلى الاقتراض. Kami : منصة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن صُنّاع المحتوى من تحقيق الدخل من أعمالهم عبر تحويل القصص القصيرة إلى تجارب تفاعلية متعددة الصيغ.

: منصة أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تمكّن صُنّاع المحتوى من تحقيق الدخل من أعمالهم عبر تحويل القصص القصيرة إلى تجارب تفاعلية متعددة الصيغ. Melon Digital : تطبيق تأمين رقمي يسهّل على المستخدمين الحصول على تغطية مناسبة، مع أسعار واضحة، وتقديم مطالبات بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي.

: تطبيق تأمين رقمي يسهّل على المستخدمين الحصول على تغطية مناسبة، مع أسعار واضحة، وتقديم مطالبات بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي. Raid A I : منصة تساعد الشركات على اكتشاف المحتوى المزيّف والانتحال الرقمي بسرعة، للحد من الاحتيال وسرقة الهوية.

: منصة تساعد الشركات على اكتشاف المحتوى المزيّف والانتحال الرقمي بسرعة، للحد من الاحتيال وسرقة الهوية. TPP : شركة متخصصة في تحليل المحتوى الإعلامي، تعمل على إنتاج وتوسيع نطاق المحتوى العربي، ومساعدة العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية مبنية على البيانات.

: شركة متخصصة في تحليل المحتوى الإعلامي، تعمل على إنتاج وتوسيع نطاق المحتوى العربي، ومساعدة العلامات التجارية على اتخاذ قرارات تسويقية مبنية على البيانات. Xsquare : منصة تساعد الشركات على توحيد عملياتها المالية في عرض واحد، مما يسهّل إدارة الأموال واتخاذ القرارات بدلاً من التعامل مع أدوات متفرقة.

مع اختتام الدفعة الحادية عشرة في يوليو يفتح البرنامج باب التقديم للدفعة الثانية عشرة أمام الشركات الناشئة من مختلف أنحاء المنطقة للانضمام إلى مجتمع متنامٍ من المؤسسين الطموحين الذين يشكلون مستقبل الابتكار في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. للتقديم، الرجاء الضغط هنا.

حول "500 غلوبال"

"500 غلوبال" هي شركة رأس مال استثماري متعددة المراحل تدير أصولًا بقيمة 2 مليار دولار أمريكي (بتاريخ 31 ديسمبر 2025)، وتستثمر في مؤسسين يعملون على بناء شركات تكنولوجية عالية النمو. نركز على الأسواق التي يمكن للتكنولوجيا والابتكار ورأس المال أن تطلق فيها قيمة طويلة الأمد وتسهم في تعزيز النمو الاقتصادي والتنمية. نعمل عن قرب مع الجهات المعنية ونقدم المشورة للحكومات حول أفضل الطرق لدعم بيئات ريادة الأعمال في الأسواق الناشئة.

دعمت "500 غلوبال" أكثر من 5,000 مؤسس، يمثلون أكثر من 3,000 شركة ناشئة تعمل في أكثر من 80 دولة. كما استثمرنا في أكثر من 35 شركة تتجاوز قيمتها مليار دولار، وأكثر من 160 شركة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار، بما في ذلك الشركات الخاصة والعامة والشركات التي تم الاستحواذ عليها. أطلقت "500 غلوبال" أكثر من 200 دفعة من برامج الشركات الناشئة في 24 سوقًا، وسرّعت 4,000 شركة، وقدمت الإرشاد لأكثر من 6,000 مؤسس.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://500.co

حول "سنابل للاستثمار"

"سنابل للاستثمار" هي شركة استثمار مالي مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، تلتزم بتوظيف رأس المال في الاستثمارات الخاصة التي تشمل رأس المال الجريء واستراتيجيات النمو وعمليات الاستحواذ الصغيرة. تمتلك سنابل فريقًا ديناميكيًا يتمتع بخبرة واسعة، وتوفر لشركائها رأس المال المناسب، والقدرة على الاستثمار عبر جولات متعددة، والوصول إلى أسواق المنطقة. تستثمر سنابل في الأفكار العظيمة، والعقول المتميزة، والشركات الواعدة.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.sanabil.com

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