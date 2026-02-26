شهد الإدراج إقبالًا استثماريًا واسع النطاق، حيث توزّع الطلب بواقع 67% من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا، بما يعكس حضورًا دوليًا قويًا واتساع قاعدة المستثمرين.

ارتفاع القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي إلى 147.9 مليار دولار أمريكي، ما يعزز مكانة البورصة كمركز إقليمي رائد لأدوات الدخل الثابت وأدوات رأس المال الرقابية

دبي: رحّبت ناسداك دبي بإدراج سندات من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، صادرة عن المشرق، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والحاصلة على تصنيف ائتماني A3 من وكالة Moody's، وتصنيف A من كل من S&P Global Ratings وFitch Ratings، جميعها مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستقطبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين الإقليميين والدوليين، حيث بلغ إجمالي الطلبات في سجل الأوامر نحو 2.1 مليار دولار أمريكي، وتم تسعير لإصدار بعائد سنوي قدره 6.25% بعد تقليص الهامش مقارنة مع التوجيهات الأولية. كما اتسم الطلب بتنوّع جغرافي لافت، إذ جاءت 67% من التخصيصات من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و22% من أوروبا، و8% من آسيا.

يعكس إصدار المشرق ثقة المستثمرين المستمرة في الأسس الائتمانية القوية ونهجه المنضبط في إدارة رأس المال. وبهذا الإصدار يعود المشرق إلى أسواق السندات بعد طرح الصكوك في أبريل 2025، ويعزز قاعدة رأس المال من الشريحة الأولى. وتتيح أدوات الشريحة الأولى الإضافية للمؤسسات المصرفية تعزيز احتياطاتها الرأسمالية التنظيمية، مع مواصلة دعم أنشطة التمويل والنمو.

علاوة على ذلك، يُعد هذا الإصدار أول صفقة رأس مال لبنك إماراتي خلال عام 2026. وقد استهلّت أسواق الدخل الثابت الإقليمية العام بزخم قوي ومتجدد، مدفوعاً بإقبال قوي من المستثمرين على أدوات رأس المال المصرفي، إلى جانب النهج المنضبط في تحسين هياكل الميزانيات العمومية عبر القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون. ويعكس الإدراج في ناسداك دبي هذا التوجه الشامل، ويسلط الضوء على عمق السيولة المتاحة للجهات المصدرة في دولة الإمارات، واستمرار تطور سوق أدوات رأس المال الثانوية في المنطقة.

واحتفالاً بعملية الإدراج الناجحة، قرع سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية، جرس افتتاح جلسة التداول في ناسداك دبي، إلى جانب حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.

وبهذه المناسبة، أشار أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: "نشعر بالتفاؤل حيال الإقبال الاستثماري الاستثنائي على هذا الإصدار، والذي يعكس الثقة المستمرة في القوة المالية للمشرق ورؤيته الاستراتيجية وإمكانات نموه. كما أن تحقيق اكتتاب تجاوز حجم الإصدار بشكل ملحوظ في ظل أسواق تشهد تقلبات ملحوظة يُظهر التزامًا بالانضباط في التنفيذ ويؤسس قاعدة رأسمالية قوية لدعم طموحات البنك في النمو."

وأشار سلمان هادي، رئيس إدارة الخزينة والأسواق العالمية في المشرق، والذي قاد إصدار الشريحة الأولى الإضافية (AT1): " يُعد هذا الادراج في بورصة ناسداك دبي تأكيدًا على ارتباطنا القوي بأسواق رأس المال العالمية. ويعكس حجم الطلب وجودة قاعدة المستثمرين الثقة بأسسنا الائتمانية المتينة ونهجنا المنضبط في إدارة رأس المال واستراتيجيتنا طويلة الأجل. كما يعزز هذه الإصدار التزامنا بالحفاظ على ميزانية عمومية قوية ومرنة، مع مواصلة دعم النمو المستدام وخلق قيمة مضافة لمساهمينا وأصحاب المصلحة."

وقال حامد علي، الرئيس التنفيذي لناسداك دبي وسوق دبي المالي: "تعكس قدرة المشرق على تقليص هامش الإصدار، مع الحفاظ على طلب قوي من المستثمرين، قوة تصنيفه ومكانته الائتمانية والإقبال المستمر على أدوات رأس المال الصادرة من البنوك الإماراتية. وتؤكد هذه الإصدارات أن المؤسسات المالية الإقليمية تتعامل مع أسواق رأس المال بنهج منضبط ورؤية استراتيجية واضحة، في ظل استجابة جيدة من المستثمرين للجهات المصدرة التي تتمتع بأسس مالية راسخة. كما تؤكد هذه الصفقة تطوّر ونضج سوق أدوات الدخل الثابت في دولة الإمارات، حيث تدير البنوك هياكلها الرأسمالية بكفاءة، مع توسيع نطاق تفاعلها مع قاعدة دولية واسعة ومتنوعة من المستثمرين".

وبهذا الإصدار، ترتفع القيمة الإجمالية للأوراق المالية المدرجة للمشرق في ناسداك دبي إلى نحو مليار دولار أمريكي، ما يعزز حضور البنك الراسخ في أسواق الدين الدولية عبر البورصة. وبلغت القيمة الإجمالية لأدوات الدخل الثابت المدرجة في ناسداك دبي 147.9 مليار دولار أمريكي، ما يرسخ مكانتها كمركز إقليمي رائد لأدوات الدخل الثابت وأدوات رأس المال الصادرة عن البنوك.

ويعكس النمو المتواصل في إصدارات أدوات الشريحة الأولى الإضافية وغيرها من أدوات رأس المال الرقابية نضج ومرونة أسواق الدخل الثابت الإقليمية. وبينما تواصل البنوك في المنطقة الاستفادة من أسواق رأس المال لتعزيز ميزانياتها العمومية وتمويل خطط النمو، تستمر ناسداك دبي في ترسيخ مكانتها كمنصة رئيسية لإصدارات رأس المال المنضبطة، تربط المؤسسات الإماراتية بقاعدة واسعة ومتنوعة من المستثمرين الدوليين.

نبذة عن المشرق:

تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. تميز المشرق بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.

ويسعى المشرق إلى تقديم الدعم والمساعدة لعملائه في حياتهم اليومية ومساعدتهم على "تحدّي اليوم"، ومشاركتهم لمواجهة التحديات وتحقيق أهدافهم، وإطلاق العنان لتطلعاتهم نحو التميز والنجاح.

ورغم الحضور القوي للمشرق في عدد من أبرز المراكز المالية في العالم، لا يزال مقره الرئيسي لعملياته العالمية في الشرق الأوسط ليقدم لعملائه أفضل الخدمات المصرفية التي تتناسب مع نمط حياتهم بالإضافة إلى توفير الفرص في أي زمان ومكان.

معاً، نتحدى اليوم ونكتشف آفاقاً جديدة، قم بزيارة موقعنا الإلكتروني: www.Mashreq.com/RiseEveryDay

للاستفسارات الإعلامية: media@mashreq.com

نبذة عن ناسداك دبي:

ناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا. وترحّب البورصة بجهات الإصدار الإقليمية والدولية الساعية إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي. وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري. يشار إلى أن سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم. كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.

-انتهى-

#بياناتشركات